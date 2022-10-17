Слушай Delfi. Зрители российских телеканалов ушли в интернет, спецслужбы против российского оборудования с новых поездах
Foto: DELFI
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  • Исследовaние: латвийские зрители российских телеканалов ушли на порталы и в соцсети;
  • СМИ: спецслужбы против использования в новых поездах Škoda российского оборудования;
  • de facto: президент, премьер и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро;
  • Полиция расследует причину пожара в доме, где проживает украинская семья;
  • Специалисты: акустические полосы на дорогах не портят покрышки;
  • Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует;
  • "Газпром" прекратит поставки газа, если ЕС введет ценовой потолок.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 октября.
Эти новости озвучил робот.

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