Слушай Delfi. Зрители российских телеканалов ушли в интернет, спецслужбы против российского оборудования с новых поездах

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- Исследовaние: латвийские зрители российских телеканалов ушли на порталы и в соцсети;
- СМИ: спецслужбы против использования в новых поездах Škoda российского оборудования;
- de facto: президент, премьер и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро;
- Полиция расследует причину пожара в доме, где проживает украинская семья;
- Специалисты: акустические полосы на дорогах не портят покрышки;
- Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует;
- "Газпром" прекратит поставки газа, если ЕС введет ценовой потолок.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 октября.
Эти новости озвучил робот.
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