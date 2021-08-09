1000 оттенков хорошего отдыха на озера Сайма в Финляндии

Дорога в сказку

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Планирование отпуска для всей семьи — задача непростая. Как угодить всем и сохранить спокойствие? На Сайме в Финляндии знают рецепт отличного отдыха: красивая природа, отличный сервис, вкусная еда, а также рыбалка, сауна, трекинг, аквапарки, детские центры и еще тысячи способов увлекательно провести время.

Что такое Сайма? Это четвертое по величине озеро в Европе, которое расположено на юго-востоке Финляндии. Кажется, что природа здесь сохранилась в нетронутом виде. Не удивляйтесь, если, проплывая на лодке заметите вдалеке греющегося на камне тюленя. Сайменская нерпа — символ региона и предпочитает жить исключительно в чистой воде, что лишний раз доказывает экологичность этого удивительного региона. Кстати, в 2021 году один из туристических центров, город Лаппеенранта, был признан самым зеленым городом Европы с населением менее 100 000 жителей.

Наиболее быстрый способ добраться до Финляндии — самолет. Регулярные рейсы Рига — Хельсинки позволяют выбрать удобное время вылета. Также пересечь Финский залив можно на пароме на собственном автомобиле или без него. Путь от финской столицы до региона Сайма займет около трех часов.

Вы можете быть уверены в безопасности своего путешествия. Туристическая отрасль Финляндии основательно подготовилась к новой постковидной эпохе и готова предоставить комфортные и безопасные условия для отдыха в любое время года.

Фото: goSaimaa. Первозданная красота Саймы в Финляндии

Найдется занятие для каждого!



Угодить всем членам семьи непросто, особенно, когда вы путешествуете с детьми, но на Сайме можно не беспокоиться о том, как организовать досуг. Начнем с аквапарков, ведь именно ими славится Финляндия. Imatran Kylpylä Spа и Cirque de Saimaa (Holiday Club Saimaa) — давно завоевали заслуженную популярность. Здесь есть, как зоны для тех, кто предпочитает неспешные спа-процедуры, так и горки, гидромассажи и многое другое.

Во всех аквапарках есть сауны, но вы в Финляндии, а значит не уделить отдельного внимания этому национальному хобби будет просто непростительно. В комплексе "Мир саун" (Holiday Club Saimaa) в Иматре можно сразу попробовать несколько видов самых популярных из них, а если захочется особых ощущений обязательно посетите традиционную баню по-черному, как в Sahanlahti Resort или в Hugon Huvilat (откроется в сентябре). Еще один интересный вариант — плавучая сауна, которая регулярно отправляется от пристани Лаппеенранты. Она расположена на надежном пароме, поэтому вы одновременно можете совместить парение и небольшую водную экскурсию, а уж о том, как приятно разгоряченным окунуться в прохладные воды Саймы даже рассказывать не стоит, нужно пробовать!

Фото: Visit Saimaa. На вершине холма Neitvuori на Сайме в Финляндии

Дети также оценят Angry birds Activity park — тематический парк знаменитых "злых птичек" из одноименной компьютерной игры, где на огромной площади собрано множество развлечений: горки, батуты, сухие бассейны и многое другое.

Устали от активного отдыха? На Сайме в прямом смысле можно плыть по течению. Tuplakasi Action организует флоатинг в специальных гидроскостюмах, которые не пропускают холод и воду, благодаря чему купание возможно в любое время года. Вы ложитесь на водную гладь и плывете по течению Вуоксы, наслаждаясь расслабленным состоянием под ненавязчивым, но бдительным присмотром инструктора. Помимо флоатинга Tuplakasi Action дает в аренду электрические велосипеды и организует множество других развлечений.

Любоваться природными красотами Саймы лучше всего во время прогулок. Разнообразные тропинки и дорожки проложены по самым живописным местам региона. Среди них есть, как комфортные прогулочные варианты, так и более сложные трекинговые трассы. В каждом из муниципалитетов можно взять в аренду велосипед, лодку и отправиться самостоятельно исследовать территорию. О том на чем можно сплавляться по рекам и озерам расскажут на водной базе Canoe Camp Laajalahti, которая находится на острове Луукколансаари.

Узнать больше о природе региона Сайма, его флоре и фауне можно во время увлекательной экскурсии в научно-выставочном центре Saimaarium, который находится в историческом здании на территории крепости Лаппеенранты, уютного города, где можно прекрасно отдохнуть и в городской черте в комфортабельном Сокос Отель Лаппее.

Фото: Visit Saimaa. Под парусом на Сайме в Финляндии

На Сайме даже есть настоящая "Дорога сказок". Открывается она самым пытливым (поверните от Иматры в небольшую деревеньку Яппилянниеми) и только в теплое время года. Скульптуры, герои фольклора и удивительной формы сооружения то и дело возникают по обеим сторонам дороги. Все это каждый год создают художники совместно с местными жителями, а в самое деревне открывается ремесленная лавка, где продают причудливые предметы ручной работы.

В теплое время обязательно выделите время, чтобы полюбоваться на водопад Иматранкоски в городе Иматра. Ежедневно в летний период шлюзы гидроэлектростанции открываются и тонны в одно в одно мгновение устремляются в каньон, превращая его в бурную реку. Завораживающее зрелище! Раскинувшийся по берегам каньона парк-заповедник Kruununpuisto, в переводе с финского означает "Парк короны", отличное место для неспешных прогулок в любую погоду. Узнать более подробно об этих и других местах региона Лаппеенранта и Иматра можно на сайте Go Saimaa, а о Миккели, Савонлинна и Варкаус — на сайте Visit Saimaa.

Фото: Visit Saimaa. Cайменская нерпа греется на солнышке

И, конечно, не забудьте включить в свой маршрут — средневековый замок Олавинлинна в городе Савонлинна. Три величественный башни на скалистом берегу в окружении водной глади особенно впечатляюще выглядят на закате, а нагуляв аппетит в крепостных стенах, непременно загляните в Café-Restaurant & Hotel Saima в Старом городе.

Большой улов

Рыбалка на Сайме — это не просто хобби, а образ жизни причем независимости от возраста или пола. Реки, протоки, озера с чистейшей водой и бурлящие пороги создают идеальные условия, а хороший клев обеспечен как бывалым мастерам, так новичкам. Женщины справляются с удочкой не хуже представителей сильного пола, но, если вы услышали "Кала!" — непременно спешите на выручку. Этот возглас означает, что рыбак по соседству подцепил крупную рыбу и ему нужна помощь, чтобы ее вытащить.

Фото: Visit Saimaa. В здоровом теле здоровый дух. Сауна на Сайме

В водах Саймы водится форель, щука, окунь, лещ, плотва, сиг и многие другие рыбы. Во всех муниципальных водоемах разрешена ловля на обычную поплавочную удочку с одним крючком без использования катушки, блесны или искусственной приманки. В других случаях потребуется лицензия, но оформить ее не составит труда. Для тех, кто предпочитает думать лишь об улове, не отвлекаясь на детали есть рыболовные туры, где участников обеспечивают всем необходимым от катера до снастей и даже предлагают варианты размещения. Одни из самых известных агентств в регионе Сайма — Saimaa Fishing Travels и LakelandGTE. А в рыболовном парке Vuoksen Kalastuspuisto есть даже условиях для копчения, чтобы вкусно приготовить пойманную рыбу.

Фото: Visit Saimaa. Вековые традиции крепости Олавинлинна

Домик у озера

На Сайме легко найти, где остановится на пару дней или провести весь отпуск. Лаппеенранта и Иматра, Миккели, Савонлинна или Варкаус — неважно в какой муниципалитет региона вы отправитесь, комфортные варианты пребывания найдутся везде.

Наибольшей популярностью у туристов традиционно пользуются коттеджи. Они отлично подойдут как для большой компании — в комплексе WoodDream в Тайпалсаарисе с комфортом разместится даже несколько семей. Так и для более узкого круга — коттеджи Okkola на острове Ниинисаари или Reponen в 40 км от города Миккели то, что нужно, чтобы набраться сил вдали от всех. Все коттеджи, включая уютные Tapion Huvilat, Maamiehen Majat, Saimaa Gardens, Saimaa Lakeside, Askon ja Maijan Maatilamajoitus, Karhunpesä, Kiiverin lomamökit, Savitaipale оснащены всем необходимым и оборудованы кухней, а во многих даже есть собственная сауна.

Фото: goSaimaa /Mikko Nikkinen. Рыба моей мечты на Сайме

Не мыслите свой отпуск без походной романтики? В кемпингах Papinniemi в местечке Уукуниеми под Париккалой и Lappeenranta неподалеку от центра города предоставляют подобный сервис в полном объеме: небольшие стоянки на несколько машин, а также большие комплексы и площадки для автодомов со всеми необходимыми коммуникациями.

Если вы ищите, что-то необычное и запоминающееся, то обратите внимание на старинные усадьбы Punkaharju, Tertin Manor, Kyyhkyla, Lomamokkila. Все они были бережно восстановлены и переделаны под небольшие отели с очень интересными интерьерами.

Фото: goSaimaa. Флоатинг на Сайме

Высокая кухня по-фински

Ценители высокой кухни давно знакомы с регионом Сайма. Неслучайно в прошлом году сразу четыре местных ресторана получили знак Hungry for Finland — финского гида Мишлен. Среди них рестораны отелей Punkaharju, Tertin Kartano, Sahanlahti и первый в стране чайный дом TeaHouse of Wehmais. Кухня каждого из этих заведений ориентирована на локальные продукты: мясо от финских фермеров, ягоды и грибы из соседнего леса и свежевыловленная рыба. Этой же концепции придерживается и ресторан Upseerikerho в Лаппеенранте, сохраняющий свои традиции с 1890 года.

Такой подход объясняет и тот факт, что некоторые из ресторанов работают только в летнее время года. Как, например, Niinipuu, где гостеприимная хозяйка и одновременно владелица коттеджей Okkola, Паула Оккола лично встречает посетителей.

Интересны два сайменских специалитета — вино и черная икра. Первый производства одной из самых северных виноделен — Оллинмяки (Ollinmaenviinitila). С 1920 года здесь производили соки, а в 90-е стали делать вина, ликеры и другие алкогольные напитки. Никакого привозного сырья, только местные продукты.

Фото: goSaimaa/Säräpirtti Kippurasarvi/Mikko Nikkinen. Праздник для глаз и живота на Сайме

А вот черную икру начали производить на Сайме не так давно. С 2007 году компания Carelian Caviar Oy начала заниматься разведением осетровых рыб и производством икры в городе Варкаус и за короткое время достигла огромных успехов.

Местные жители обязательно расскажут про еще одну находку для гурманов — сяря. Это необычное блюдо из красного картофеля и баранины с множеством специй тушат в течение 9 часов в специальном деревянном корыте, благодаря чему добиваются необычайной мягкости мяса. Попробовать его можно в ресторане Kippurasarvi в городке Леми в 25 км Лаппеенранты.

Фото: Visit Saimaa. Чёрная икра – чёрное золото Саймы

Блюдами национальной карельской кухни стоит попробовать в ресторане Karelian Gourmet в Иматре. Приятно провести время за вкусным ужином и бокалом вина в Лаппеенранте можно в ресторанах Wanha Makasiini, VENN, Kehruuhuone, а за лучшим в городе кофе отправляйтесь на Satamatie 6 в кофейню с таким же названием. В ресторане Harjun Portti, работающем при одноименном курорте, можно подкрепиться отличными бургерами. А на рыночной площади в Лаппеенранте отыщите знаменитые "Ветю" и "Атоми" — беляши, заправленные ветчиной или вареным яйцом, которые впервые начали продавать еще в 1960-х годах. Кстати, рецепт теста до сих пор хранится в секрете.

Бургеры из бизона и многие другие интересные блюда готовят в ресторане при лавке фермерских продуктов Iloisen Pässin Maalaispuoti в Париккале.

Место с душой — говорят про Сайму. В любое время года здесь можно провести время в удовольствие и отдохнуть всей семьей.



