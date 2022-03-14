12 лет SensoWash® – история успеха

Интервью с руководителем Wellness Technologies в Duravit, Ральфом Мантелом

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Duravit успешно производит унитазы-биде SensoWash® уже на протяжении 12 лет. Это был настоящий прорыв, когда компания по производству дизайнерских ванных комнат представила первые сиденья для унитаза-биде SensoWash® на китайском рынке в 2010 году. Дизайн модели Филиппа Старка был поистине новаторским: в нем Duravit удалось объединить высокое качество и современные технологии. Покупатели оценили привлекательное и вариативное дизайнерское решение еще тогда, 12 лет назад. Унитаз-биде SensoWash® придется по вкусу каждому потребителю, ведь это современное качество и гигиеничность.

В 2011 году серия SensoWash® была запущена в Германии и на других западных рынках, некоторые из которых все еще сомневались в этом решении.

Сиденья для унитаза-биде SensoWash® Starck C и SensoWash® Slim также доступны в дизайне, соответствующем ряду серий.

Duravit воплотила в жизнь видение будущего, создав "Starck f", новейшую продукцию в ассортименте SensoWash®, выпущенном в 2019 году. Новое поколение унитазов-биде включает в себя функции, управлять которыми можно либо при помощи элегантного, удобного пульта дистанционного управления, либо через приложение. Еще одно несомненное преимущество — это возможность настраивать индивидуальные пользовательские настройки через приложение для комфортного управления. Плоское сиденье и белая крышка, расположенная за ним, образуют единый блок, устанавливаемый заподлицо.

Г-н Мантел, вы отвечаете за развитие в Wellness Technologies BA в Duravit. Где и как вы производите продукцию SensoWash®?

Ральф Мантел: Когда все начиналось, мы работали только с доступными материалами и привлеченными внешними партнерами. Однако несколько лет назад мы подготовили собственные разработки и запустили производство. Теперь мы сохраняем 100% технологичности и создания дополнительной стоимости в наших руках. Мы сосредоточили нашу деятельность на заводе в Шанхае, DST (Duravit Sanitaryware Technology).

Вы бы сказали, что унитаз-биде зарекомендовал себя в Европе с лучшей стороны?

Ральф Мантел: Есть еще доля сомнений, которая, вероятно, останется в течение некоторого времени. Но благодаря неоспоримым преимуществам продукции — очищение водой вместо сухой бумаги! — и грамотное продвижение товара в этой области, и мы наблюдаем, как унитаз-биде начинает укреплять свои позиции в дизайне изысканных ванных комнат. В то же время тема гигиены является приоритетом для многих людей, особенно сейчас, поэтому это еще одна причина, чтобы сделать выбор в пользу унитаза-биде.

Как известно, технологии очень быстро устаревают. Чувствуете ли вы сильное давление со стороны конкурентов?

Ральф Мантел: Конечно, конкуренция оказывает давление, но это нас только мотивирует. Когда дело доходит до оборудования, тут уже не до борьбы с устареванием, мы знаем, лучшее — враг хорошего. Все, кто разрабатывает и запускает программное обеспечение, понимают, что прогресс никогда не стоит на месте. Всегда есть что-то, что можно и нужно сделать лучше. Возьмем, к примеру, материалы, которые мы применяем, такие как нержавеющая сталь для форсунки, для максимальной гигиены. Плоское сиденье унитаза с подогревом, высотой всего 40 мм., изготовлено из особо прочного материала и, как и крышка, очень гигиенично, благодаря непористой и устойчивой к царапинам поверхности. Немаловажную роль играет и простота эксплуатации. Например, с новым SensoWash® Starck f мы разработали специальное приложение для простой и понятной настройки продукции.

Компания Duravit ассоциируется с вневременным дизайном. Подходит ли это и к SensoWash®?

Ральф Мантел: Бренд Duravit складывается из трех основополагающих элементов: дизайн, технология и качество. Это наша философия. Причем эти три фактора не конкурируют друг с другом. С точки зрения дизайна и нашего сотрудничества с Филиппом Старком, SensoWash® Starck f имел большой успех. Это проявляется во множестве наград за дизайн, которые мы получили за продукцию. Чтобы интегрировать технологии в дизайн керамического корпуса, нам пришлось доработать и переставить все компоненты. Таким образом, на первый взгляд Sensowash® Starck f выглядит действительно привлекательным обычным унитазом, но на самом деле это усовершенствованный дизайнерский унитаз-биде.

Когда речь идет о такой технологичной продукции, насколько важны техническая консультация и клиентский сервис?

Ральф Мантел: Они действительно важны, и мы уделяем им большое внимание. SensoWash® также широко применяется в отелях, где продукция подвергается большим нагрузкам, чем в просто ванных комнатах. Например, все номера в отелях Morpheus Hotel, Macau или One & Only Retreat, Reeti Rah оснащены этой серией. Простота монтажа, встроенная функция удаления накипи и безупречное качество создают гармоничное решение. Поскольку мы стремимся достичь высочайших стандартов качества, мы сократили количество жалоб до абсолютного минимума, даже что касается такой новаторской продукции. Вопросы возникают очень редко, и если они возникают, наша служба поддержки готова предоставить мгновенную консультацию с минимизацией оформления документов.

Duravit AG

Основанная в 1817 году в Хорнберге, в самом сердце Шварцвальда, фирма Duravit AG является сегодня ведущим международным производителем дизайнерских ванных комнат. Предприятие осуществляет деятельность более чем в 130 странах мира и выступает за инновации в области авторского дизайна, технологий, направленных на повышение комфорта и высочайшего качества. В сотрудничестве с дизайнерами мирового класса, такими как Филипп Старк, sieger design, Курт Мерки-младший, Кристиан Вернер, Маттео Тун и Сесиль Манц, появляются уникальные ванные комнаты, которые удовлетворяют самым высоким запросам потребителей. Ассортимент продукции Duravit включает сантехническую керамику, мебель для ванных комнат, душевые поддоны и ванны, системы велнес, унитазы-биде, смесители и аксессуары, а также монтажные системы.