16 миллионов цветов в домашнем саду

Регулируемое, энергосберегающее и комфортное наружное освещение!

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Технология LEDVANCE SMART+ WiFi позволяет персонализировать наружное освещение дома, сохраняя при этом расходы на электроэнергию под контролем. Технология SMART+ WiFi проста в использовании. Вы можете в любое время и в любом месте контролировать, регулировать яркость и персонализировать свои светильники с помощью бесплатного приложения LEDVANCE SMART+ WiFi в своем смартфоне или с помощью Google Home и Amazon Alexa, которые также позволяют управлять освещением с помощью голосового управления. В одно приложение LEDVANCE для смартфона можно интегрировать несколько продуктов LEDVANCE: умные розетки, которые помогают в режиме реального времени отслеживать энергопотребление конкретного электроприбора, записывая историю его потребления, умные лампочки, которые меняют свет в зависимости от вашего желания, или камера видеонаблюдения, которая записывает все происходящее в округе и через которую можно даже разговаривать с людьми в саду. И все это с помощью Wi-Fi и одного смартфона, даже если вы находитесь вдали от дома.

Все, что вам нужно, это домашний Wi-Fi и смартфон.

С решениями SMART+ WiFi вы можете легко создать индивидуальную атмосферу освещения в своем саду и подчеркнуть эффектные детали. Использование освещения с технологией SMART+ WiFi также позволяет вам контролировать энергопотребление освещения — вы можете включать и выключать освещение, даже когда находитесь вдали от дома. Вы можете включить свет прямо перед своим приходом домой, а, находясь дома, изменить его цвета и другие настройки по созданию настроения. Все, что вам нужно, это домашний Wi-Fi и смартфон. Вы сами решаете, как сделать свое освещение умным. Среди множества вариантов LEDVANCE вы найдете правильное решение. Вы можете постоянно следить за потреблением электроэнергии и постоянно менять цветовую гамму в своем саду. Вы теперь светодизайнер!

Воры и незваные гости.

SMART+ WiFi позволяет повысить безопасность дома, используя комбинацию наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Камера следит за вашим домом и при необходимости записывает происходящее в домашнем саду. При необходимости вы можете включать и выключать мощный, но экономичный прожектор, и все это с помощью мобильного телефона, даже находясь вдали от дома. Незваных гостей в саду вы можете с помощью динамика камеры и мобильного приложения LEDVANCE попросить покинуть сад, находясь при этом за тысячи километров.

Новый захватывающий век света!

Пришло время вступить в новую эру — эру, когда мы контролируем, какой свет и в какое время нам подходит. Освещение — это гораздо большее, чем просто включение или выключение. Светильник SMART+ WiFi можно настроить так, чтобы он следовал распорядку дня человека: регулировал свет при засыпании и пробуждении, во время концентрации и расслаблении, при выполнении повседневных дел. Автоматические последовательности освещения позволяют использовать таймер и установить точное время, когда светильник должен включиться. Неважно, какую атмосферу вы хотите создать или подчеркнуть — возможности безграничны, и между теплым и холодным белым светом существует 16 миллионов очаровательных оттенков, которыми теперь можно осветить ваш домашний сад.

Для получения дополнительной информации по решениям LEDVANCE SMART+ посетите сайт https://www.ledvance.com.ru