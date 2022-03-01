220.lv marketplace помогла предприятию Sārmi 4 повысить оборот на 20%

В прошлом году платформа marketplace ведущей в Балтии компании электронной коммерции PHH Group, в которую входит также 220.lv, достигла самых высоких результатов за историю существования платформы — во всей Балтии было заключено 2800 новых договоров. К сегодняшнему дню количество продавцов на платформе marketplace удвоилось — в Латвии активно действуют уже около 1700 продавцов, в странах Балтии в целом — 4000. Екатерина Скуя, менеджер по работе с крупными клиентами интернет-магазина TavaTelpa предприятия Sārmi 4, рассказывая о достигнутых результатах, подтверждает, что присоединение к marketplace было правильным шагом.

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Предприниматели, желающие присоединиться к marketplace, могут зарегистрироваться ЗДЕСЬ

Предприятие, присоединившееся к 220.lv весной 2020 года, сегодня торгует во всех трех странах Балтии. В настоящее время общий объем продукции на платформе увеличился на 35%. В прошлом году оборот вырос примерно на 420% по сравнению с декабрем 2020 года. Как отметила Скуя, благодаря платформе marketplace общий оборот предприятия увеличился на 20%.

Скуя продолжает: "Считаю, что платформа marketplace была создана в нужное время и в нужном месте. В период стремительного роста электронной коммерции наше предприятие, как один первых ее участников, получило возможность расти вместе с ней. В настоящее время мы используем все возможности, предоставляемые платформой, что помогает нам стимулировать рост, увеличивать объемы продаж и популярность своего бренда. Благодаря marketplace мы расширили нашу сферу электронной коммерции, продвинув ее за пределы Латвии, и сейчас стремимся выйти на рынок Скандинавии. Я удовлетворена не только результатами продаж, но и работой профессиональной команды marketplace, которая всегда предоставляет всю необходимую информацию как о новинках, так и о том, как добиться наилучших результатов. Быстрое реагирование на различные ситуации, обучение и поддержка — все это в целом дает новые идеи для движения вперед".

Скуя отмечает, что предприятие успешно работает на рынке уже 20 лет, но в целях дальнейшего развития необходимо учитывать различные тенденции рынка, вводить инновации и при необходимости расширять каналы продаж. В течение нескольких лет мы успешно ведем деятельность в своем интернет-магазине, а также обслуживаем крупнейшие магазины электронной коммерции. Наша основная деятельность — оптовая продажа качественных товаров для дома: наше предприятие является официальным дистрибьютором таких брендов как Leifheit, Curver, Keter, Stanley, Hailo и многих других.

Как подчеркнула менеджер предприятия, в течение последних четырех лет оборот компании ежегодно возрастал примерно на 80-100%. "Мы довольны достигнутым и не планируем останавливаться, поскольку у нас впереди еще много проектов развития. Наше время, несмотря на сложности, вызванные Covid-19, создает огромные возможности в сегменте электронной коммерции. Поэтому наша компания прилагает немалые усилия для повышения эффективности, доступности и удобства использования для покупателей нашей электронной среды, а также для предоставления наиболее полной информации о наших товарах и услугах. Один из способов достижения этой цели — участие в тренингах 220.lv по электронной коммерции Learning Fridays, организуемых отличной командой профессионалов. Обучение помогает быстрее и успешнее начать продажи на платформе marketplace", — сообщает Скуя.

Каждому предприятию, присоединившемуся к 220.lv, команда marketplace предоставляет помощь и консультации, помогающие получить наилучший опыт и достигнуть высоких результатов продаж. Команда специалистов marketplace ведет различную деятельность, например, предлагает услуги небанковской факторинговой компании Faktoro. В прошлом году также был начат цикл семинаров Learning Fridays, цель которых — предоставление полезной информации и практических советов по различным аспектам электронной коммерции. Один из последних семинаров, привлекший большое внимание, был посвящен нормам законодательства о рекламе. Чтобы узнать больше о семинарах и платформе marketplace, посетите веб-сайт https://220.lv/lv/marketplace.

PHH Group 2021 в цифрах: