3-2-1 – Подай заявку! Последний этап «Обучения для взрослых». Подача заявок только до 18 апреля!

При сотрудничестве с Государственным агентством развития образования (ГАРО) начался 9-й этап подачи заявок на участие в программе Европейских социальных фондов (ЕСФ) 8.4.1.0/16/I/001 "Совершенствование профессиональной компетенции трудоустроенных лиц". В проекте образования для взрослых "Обучение для взрослых". Работающие и самозанятые жители только до 18 апреля приглашаются подать заявку на участие в одной из 10 программ обучения для профессионального совершенствования, которые предлагает "MC Alfa — учебный центр".

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Кто может подать заявку на участие в обучении?

Подать заявку на участие в обучении могут работающие и самозанятые жители в возрасте от 25 лет, имеющие начальное или среднее образование, в том числе, работающие пенсионеры и молодые родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и состоящие в трудовых отношениях. Повторно подать заявку на участие в обучении могут подать также интересующиеся лица, которые один раз уже использовали поддержку ЕСФ.

Подать заявку на участие в обучении особо приглашаются трудоустроенные лица из групп социального риска, имеющие низкий или недостаточный для рынка труда уровень образования, чтобы использовать возможность получить профессию или усовершенствовать свои цифровые навыки.

Какие программы обучения можно освоить?

"MC Alfa — учебный центр" предложит освоить одну из 10 программ обучения для профессионального совершенствования:

- Цифровые навыки для начинающих

- Цифровые навыки для пожилых людей

- Повседневное использование мобильных приложений для рабочих нужд (для начинающих)

- Использование облачных технологий для рабочих и повседневных нужд

- Анализ данных и подготовка отчетов для принятия решений в сфере финансового управления

- Эффективная работа с Microsoft Excel, анализ и визуализация данных (без предварительных знаний)

- Эффективная работа с Microsoft Excel, анализ и визуализация данных (с предварительными знаниями)

- Организация и поддержание IT-услуг и процессов управления инфраструктурой

- Основные навыки безопасной коммуникации и цифрового маркетинга

- Использование социальных медиа для рабочих и повседневных нужд

Проведение обучения запланировано с мая по октябрь (в октябре проект заканчивается).

Обучение в основном будет проходить очно в филиале "MC Alfa — учебный центр" в Риге.

Стоимость обучения в размере 90% для освоения программы профессионального совершенствования оплачивает ЕСФ и государство, поэтому совместный платеж работающих лиц составляет только 10%, его также может оплатить и работодатель. Обучение является бесплатным для работающих лиц, имеющих статус малообеспеченных или нуждающихся. В свою очередь, по информации ГАРО, имеющие инвалидность работающие лица могут претендовать на компенсацию затрат на услуги ассистента или сурдопереводчика во время обучения.

Подать заявку на участие в обучении можно будет до 18 апреля 2023 года, заполнив заявку на домашней странице www.macibas pieaugusajiem.lv, используя аутентификацию www.latvija.lv и электронную услугу в любое время суток. Начало обучения планируется после регистрации в режиме онлайн и после заключения договора обучения, в мае.

Во время проекта, каждый трудоустроенный может проходить обучение два раза независимо от количества этапов подачи заявок. Однако, следует учитывать, что одновременно можно проходить обучение только в одном учебном заведении и по одной программе. В отличие от предыдущих этапов, во время 9-го этапа обучения, каждый участник обучения может подать заявку на участие только в одной программе обучения.

Почему нужно выбрать обучение в "MC Alfa — учебный центр"?

"MC Alfa — учебный центр" является аккредитованным образовательным учреждением профессионального дальнейшего образования и профессионального совершенствования, работающим в сфере образования для взрослых, проведения семинаров и образования по интересам более 15 лет. Со времени начала проекта ЕСФ "Обучение для взрослых" в 2017 году, с хорошими отзывами о качестве обучения "MC Alfa — учебный центр" закончили более 7000 обучающихся.

Если хочешь узнать больше, смело звони — 200 16 323 или пиши на адрес электронной почты: jautajumi@mcalfa.lv, ведь только спрашивая, можно узнать ответы! Более подробная информация об учебном центре и актуальном предложении доступна на сайте ej.uz/mcalfa-9-karta или www.macibaspieaugusajiem.lv.