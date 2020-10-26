4 предпосылки к продуктивной работе / учебе на дому

В словосочетании "работа на дому" мы часто хотим слышать "на дому" больше, чем "работа". Пусть у учебы и работы в домашних условиях много преимуществ, продуктивность в этом случае часто является большим вызовом.

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В этой статье Вы узнаете 4 главных предпосылки и разные идеи для продуктивной работы и учебы на дому.

1. Место для работы и место для свободного времени

Как бы ни хотелось признавать, нашему мозгу нравится... структура, система, даже рутина, поэтому важно психологически, в идеальном случае – и физически, разделить зоны для работы или учебы и для посвящения времени себе и отдыху.

Работаем, сидя за столом; кровать – только для сна!

Когда в рабочее время Вы находитесь дома, диван и мягкое одеяло на кровати так и манит, но ясно одно – как только тело хоть "на половину" принимает горизонтальное положение, начинается зевание, и продуктивность драматически снижается.

ИДЕИ!

- Идеально, если Вы можете устроить дома отдельное помещение, предусмотренное только для работы или учебы.

- Если отдельного помещения нет, выделите небольшой уголок только для работы в гостиной или на кухне.

- Если же офис дома устроен в спальне, в конце рабочего дня время только для отдыха – спрячьте в шкаф все, что связано с работой или учебой, до следующего дня.

2. Свое время для работы, свое время для отдыха

Чтобы работа и учеба была продуктивной, крайне важно соблюдать "рамки" рабочего дня и – не менее важно – как полагается отдохнуть.

Ясно установите, когда без помех отдадитесь продуктивной работе, а когда посвятите время отдыху, не думая о задачах следующего дня.

Способность концентрироваться в установленные самим собой часы продуктивной работы часто является вызовом. Внимание так легко отвлечь, особенно дома, но... Грязная посуда и ванна подождут, и нет, в рабочее время необязательно удалять на телефоне лишние фотографии!

ИДЕИ!

- Повесьте на стену листок с текстом: "Рабочее время предусмотрено для работы!".

- Идеально, если на несколько часов в день Вы сможете отложить все помехи – да, даже телефон!

- Попросите и остальных домашних не мешать Вам в часы продуктивной работы.

3. В упорядоченной среде упорядоченные мысли

Когда вокруг царит хаос, и наши мысли могут быть неясными. Если вокруг царит гармония, намного легче сконцентрироваться и продуктивно работать.

Домашний офис должен быть чистым и в идеальном порядке!

Неубранный рабочий стол уже сам по себе отвлекает внимание и является помехой. Задумайтесь – Вам на ум приходит выдающаяся идея, но, пока Вы найдете ручку и бумагу или телефон, мысль испаряется... Так рисковать нельзя!

ИДЕИ!

- В конце рабочего дня приведите в порядок свое рабочее место – сложите документы по папкам, положите письменные принадлежности в ящик и т. д.

- Регулярно чистите рабочий стол и экран монитора, клавиатуру компьютера.

- Распланируйте идеальную организацию рабочего стола так, чтобы для каждого предусмотренного для работы предмета было предусмотрено свое место.

4. В распределенный день распределить внимание легче

Не зря любимое время рабочего дня для работающих в офисе – это обед! Не зря самые классные моменты в школе – это перемены! Съесть обед и дать отдохнуть мозгу – не только хорошо для здоровья, но и способствует способности концентрироваться. Вот несколько идей, как распределить день и регулярно обеспечивать мозгу "перезагрузку".

ИДЕИ

- Утренние ритуалы.

Можно ли ждать продуктивности от полусонного человека в пижаме? Нет. С утра вставайте рано, проводите утренние ритуалы и одевайтесь так, как будто отправляетесь на работу или в школу. Выпейте чашку кофе или чая и только потом садитесь за рабочий стол.

- Обед.

После продуктивного утреннего действия вряд ли будет возможно сразу приняться за важные задачи, которые нужно выполнить после обеда. Обязательно поешьте здоровый обед и отдохните хотя бы час!

- Паузы.

Как и в школе, позвольте себе отдохнуть пару минут по крайней мере раз в час. Встаньте на ноги, вытянитесь, проветрите помещение. Если часто забываете об этом, поставьте напоминание на телефоне: "Время для отдыха!"

- Ритуалы после работы.

Хотя бы раз в день выходите из дома на свежий воздух, чтобы немного обмануть себя и создать иллюзию, что возвращаетесь с работы или из школы домой. Пробегитесь, поездите на велосипеде или просто погуляйте. Здоров как для тела, так и для духа!