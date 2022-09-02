5 причин купить планшет

Стоит ли покупать планшет, если у вас уже есть компьютер или ноутбук и телефон? В некоторых случаях покупка планшетного компьютера действительно оправдана. Планшеты значительно упрощают выполнение различных повседневных задач: проверка почты, редактирование документов, просмотр новостей в Интернете. На экране планшета делать это гораздо удобнее, чем в телефоне, а в поездке, например, планшет занимает меньше места, чем ноутбук. Рассмотрим ситуации, в которых вам действительно стоит купить планшет.

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Планшет лучше устаревшего ноутбука



Если нет необходимости набирать много текста ежедневно, планшет вполне может заменить устаревший ноутбук. Игры и приложения на нем будут работать быстрее, чем на старой технике. Да и стоимость нового, мощного планшета с хорошими характеристиками все равно меньше, чем ноутбука. А при желании к планшету всегда можно подключить клавиатуру.

Лучше, чем электронная книга



Да, на таких устройствах текст не такой четкий, как в книгах с электронными чернилами, тем не менее, любителей использовать планшет для чтения электронных книг, комиксов, длинных статей из Интернета предостаточно. Кроме того, электронные книги в планшетах очень нравятся детям, за счет отображения рисунков в цвете.

Надежный спутник в дороге



В путешествиях, командировках, в поездках с ребенком планшет будет незаменим. Отвлечь малыша мультфильмом или игрой в дороге, скоротать долгий путь за просмотром любимого сериала или концерта популярного исполнителя. На телефоне — мелко, с ноутбуком — неудобно. А еще туда можно загрузить карты, путеводители, словари и пользоваться ими в свое удовольствие.

Персональный планировщик



Планшеты особенно удобны, если ваша работа связана с администрированием и управлением. Составлять расписания и графики, распределять нагрузку и планы, отвечать на письма на экране планшета гораздо удобнее, чем на телефоне.

Удобный рабочий инструмент



Вы страховой агент, риэлтор или продавец? На планшете вам будет удобно показывать фото, проводить небольшие презентации. Планшет легче и меньше, чем ноутбук и носить его с собой не составит труда.

Несмотря на большое количество положительных качеств, планшет не может заменить ни ноутбук, ни телефон. С помощью планшета неудобно совершать звонки через мессенджеры, а если, например, вам необходимо обработать фотографии, смонтировать видео или написать большую статью — ноутбук будет предпочтительнее. Планшет действительно удобен, но в ограниченном количестве случаев. Поэтому к его покупке стоит подходить обдуманно.