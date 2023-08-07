5 причин, почему Gintaro Mēbeles — один из самых популярных мебельных салонов

Хороший мебельный салон словно надежный деловой партнер – делает жизнь удобнее, легче и приятнее. Если дому требуются перемены, важно найти такой мебельный салон, который обеспечивает не только самое необходимое, а значительно больше. Мебельный салон, полюбившийся многим – Gintaro mēbeles. Почему покупателям нравится выбирать мебель именно в этом салоне? Подробнее читайте в продолжении статьи!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Почему именно Gintaro mēbeles?

Многие посетители салона Gintaro mēbeles рассказывают, что обратиться сюда им посоветовали друзья и родственники. Далее вы узнаете пять основных причин, которые упоминают клиенты.

1. Уникальная атмосфера. Уютная атмосфера, красивая и обширная экспозиция – одно из наиболее характерных отличий салона Gintaro mēbeles. Мебель расставлена в небольших помещениях и украшена разнообразными предметами интерьера, что создает реалистичную среду и помогает увидеть возможную обстановку помещения. Благодаря этому любой, даже не будучи дизайнером, может представить себе, как элегантно обставить свое жилище и создать собственный уникальный стиль. Важным нюансом атмосферы является то, что каждого посетителя радушно встречают, а беседа с профессиональным консультантом может протекать за чашкой вкусного кофе.

2. Профессиональные консультанты. Каждый посетитель салона при выборе подходящей мебели может положиться на помощь профессионального консультанта и дизайнера.

Консультант вникает в потребности каждого клиента – от идеи обстановки до монтажа мебели в квартире. Присутствие профессионала помогает сэкономить время при выборе мебели, а также избежать неподходящих покупок при подборе своего идеального интерьера.

3. Быстрая доставка. Доставка, которую обеспечивает салон Gintaro mēbeles, действительно быстрая: если выбранный товар есть на складе, его можно получить в тот же день или с доставкой в течение всего 1 рабочего дня. Это преимущество оценят те, кто столкнулся с очень долгими сроками доставки в других салонах. Многомесячное ожидание мебели может быть довольно утомительным, ведь гораздо приятнее радоваться дивану, кровати или стулу в тот же или на следующий день. Услуга быстрой доставки распространяется как на диваны и кровати, так и на ряд комплектов кухонной мебели.

4. Хорошие цены, регулярные акции и особые предложения. Совершая покупки в мебельных салонах Gintaro mēbeles, можно сэкономить не только время, но и деньги. На интернет-странице салона каждый месяц проводятся акции со скидками до 50% от начальной цены мебели, к тому же каждую неделю предоставляются скидки на какую-либо отдельную группу товаров, например, скидка 20% на все угловые диваны. Сейчас (весь август) действуют:

– скидка 30% на все кухонные стулья;

– при покупке кровати – скидка 30% на матрасы;

– скидка 20% на всю итальянскую мебель;

– скидки до 50% на отдельные комплекты обстановки гостиной;

– скидка 10% на всю кухонную мебель.

5. Возможность рассрочки платежа. Ремонт всегда сопровождается крупными тратами, поэтому возможность рассрочить оплату зачастую оказывается очень полезной. Салон Gintaro mēbeles предлагает такую возможность – получить мебель сразу, а оплатить ее за 6, 12 или 24 месяца, не переплачивая ни цента.

Это лишь несколько причин, которые клиенты салона считают наиболее существенными, но их еще множество – чтобы убедиться, нужно прийти в салон и удостовериться лично!

Салоны Gintaro mēbeles ждут гостей!





Салоны Gintaro mēbeles работают на Балтийском рынке уже более 20 лет. За это время нам удалось привлечь надежных деловых партнеров, обеспечить качественное и профессиональное обслуживание и найти способы поставлять покупателям самую современную, модную и востребованную мебель. Качество услуги подтверждает круг лояльных клиентов, который расширяется с каждым годом. Отправляйтесь в салоны Gintaro mēbeles вместе со своими пожилыми родственниками и детьми – убедитесь в наличии широкого ассортимента и почувствуйте уникальную атмосферу сами!