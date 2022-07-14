5 причин выбрать путешествие на пароме этим летом

Собираясь в отпуск, мы нередко узнаем, что путь до конечной точки путешествия будет долгим и утомительным, но если грамотно спланировать пункт назначения, можно выбрать такой пассажирский транспорт, который сделает дорогу настоящим отдыхом и радостью для глаз. Любителям удобных и комфортных путешествий обязательно понравятся услуги паромного оператора DFDS Seaways, предлагающего интересные пункты назначения на маршрутах из Клайпеды в Литве до Карлсхамна в Швеции и Киля в Германии. Ниже мы собрали несколько аргументов, почему этим летом стоит запланировать свой идеальный автомобильный отпуск на пароме.
Никаких ограничений дорожного багажа
Перед дорогой, особенно если мы путешествуем вместе с семьей, нас часто занимает вопрос: как упаковать весь семейный багаж, чтобы он поместился в пару чемоданов. Но если путешествовать на паромах DFDS Seaways, вам больше не придется беспокоиться о том, сколько пар обуви брать – одну или две — или сколько места в дорожной сумке займет теплый джемпер на случай прохладных летних вечеров. Выбирая это транспортное средство, путешественник получает свободу багажа, поскольку может взять с собой почти все необходимое в дороге. Отправляясь в путь на пароме, можно взять не только одежду и обувь, но и различный инвентарь для отдыха, например, велосипеды для всей семьи, удочки, кресла и даже надувную лодку.
Семья будет в восторге от возможностей парома
Паром станет отличным выбором дорожного транспорта для тех, кто путешествует с семьей. Это возможность взять с собой не только все необходимое в дороге без уплаты высоких сборов за багаж, но даже собственный автомобиль. Отправляясь в путешествие на своем автомобиле, вы сможете не только сэкономить семейный бюджет, но и получите отличную возможность самостоятельно планировать дорогу, не беспокоясь о том, как арендовать транспортное средство или где найти местный общественный транспорт, что может стать настоящей проблемой, если с вами дети.
Если вы запланировали автомобильный отпуск и отправляетесь в путь на своем автомобиле, вы сможете не только намного больше увидеть во время путешествия, наметив осмотр достопримечательностей по пути, но и позаботиться об удобстве маленьких путешественников, чаще останавливаясь, чтобы отдохнуть, перекусить или размяться.
Возможность наслаждаться путешествием не уставая и пользоваться всеми удобствами в одном месте
Путешествие на пароме обеспечивает намного больше места для отдыха или передвижения. Больше не нужно беспокоиться об усталости ног после длительного сидения в автомобиле или самолете. Путешествие на пароме, конечно же, будет дольше, чем на самолете, но предлагаемые им удобства позволяют хорошо выспаться, отдохнуть и насладиться свежим морским воздухом, гуляя по палубе.
Отправляясь в путешествие на пароме, турист может начать отдыхать уже с момента отправления из порта, потому что интересные для себя возможности отдыха и развлечений в пути найдет каждый. Дети смогут играть в детской комнате, а взрослые – наслаждаться прекрасными видами и великолепным обслуживанием в ресторане на пароме.
Вкусное и полноценное питание
Часто путешествие осложняется необходимостью искать места, где можно пообедать. Путешествуя на автомобиле, часто приходится утолять голод на придорожной заправочной станции или в каком-нибудь заведении быстрого питания, что не всегда соответствует желаемому. На борту паромов DFDS Seaways можно заказать полноценную свежую еду в ресторанах и кафе. Это избавит от забот по поиску съестного и позволит питаться вкусной горячей пищей.
На борту паромов DFDS Seaways путешественники могут великолепно поужинать в ресторане Mare Balticum или в буфете самообслуживания 7 Seas, что обязательно понравится даже самым маленьким туристам и насытит лучше, чем бутерброды или чипсы.
Возможность отправиться в путь вместе с домашним питомцем
При подготовке к путешествию часто наибольшие трудности связаны с домашними питомцами. Всегда хочется взять их с собой, но мысль о необходимости оставить их в одиночестве в багажном отсеке самолета или долгое время сидеть на автомобильном сиденье, огорчает. Паром – это наилучший способ отправиться в путешествие со своим любимцем: например, паромный оператор DFDS Seaways предлагает отличную возможность путешествовать вместе.
И даже наслаждаясь преимуществами парома, нельзя забывать о благополучии и безопасности питомца, поэтому обязательно возьмите с собой медицинские документы домашнего животного, корм, миски для корма и воды, намордник и поводок, а также пакетики для соблюдения требований гигиены.