64% опрошенных в День святого Валентина предпочитают захватывающие приключения

Ежегодно влюбленные пары всего мира ищут идеи, чтобы провести День святого Валентина романтично и в то же время интересно для обеих сторон. Согласно опросу, проведенному технологической компании Huawei*, более половины или 64 % респондентов предпочтут в грядущий День влюбленных увлекательные совместные мероприятия, а не традиционные свидания, например, в ресторане. Поэтому вместо традиционной коробки конфет или букета цветов мы предлагаем рекомендации респондентов, чем удивить любимого человека в этом году.

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Опрос, проведенный в нескольких европейских странах, показывает, что традиционное романтическое свидание — мечта не каждой пары. 76 % опрошенных предпочли бы получить новые впечатления в предстоящий День святого Валентина, узнать что-то новое о второй половинке или вместе отправиться на поиски приключений, ведь совместные занятия, по мнению 88 % респондентов, улучшают отношения между партнерами. Будь то посещение культурного мероприятия, освоение нового вида спорта или любой выход из "зоны комфорта" будет отличным способом для пары освежить привычные свидания в этот День святого Валентина.

Идеи ваших вечерних свиданий

Среди самых популярных занятий для пар в День святого Валентина — свидание (70 %), вечерний кинопросмотр дома (68 %), поход в кино (59 %), поход или прогулка на природе (61 %), коктейльные вечера (58 %) или ночные развлечения (58 %). Однако опыт респондентов показывает, что в этом году они предпочли бы вместе попробовать более увлекательные занятия — путешествие (77 %), начало нового хобби (50 %) или занятие спортом (36 %).

Что касается новых общих увлечений, то 48 % респондентов предпочли бы уроки танцев, а 46 % респондентов хотели бы попробовать уроки кулинарии. Фотография также кажется привлекательным занятием, которое 42 % респондентов хотели бы попробовать вместе. Поэтому совместное посещение занятий в День святого Валентина может стать не только отличным свиданием, но и началом увлекательного хобби. Например, парам, которые уже сейчас часто запечатлевают общие мгновения на снимках, наверняка понравится обновлять свои знания на курсах фотографии, где они получат советы о том, как делать снимки профессионального качества на современные смартфоны. Многие современные смартфоны, такие как Huawei Mate 50 Pro, уже обладают большинством инновационных и мощных технологий, поэтому остается лишь выбрать курсы, соответствующие вашему уровню подготовки, и получать новые впечатления.

Таким образом, фотосъемка может стать веселым занятием и хобби, когда, помимо технических знаний, вы сможете открыть для себя самые красивые черты вашего партнера и найти новые места, чтобы запечатлеть его в различных городских и природных видах. Полученные изображения и видеофрагменты затем можно редактировать и комбинировать с помощью функций редактирования нового смартфона Huawei для создания захватывающих серий историй, которые приносят радость и эмоции как паре, так и ее подписчикам в социальных сетях.

В свою очередь, отправляясь в поход и созерцая окружающие виды, можно достичь несколько целей одновременно. Когда вы включаете смарт-часы Huawei GT 3 Pro, то можете отслеживать свои результаты ходьбы, соревноваться друг с другом и делать групповые фотографии на расстоянии, чтобы каждый момент, проведенный вместе, был запечатлен со всех возможных ракурсов.

Независимо от выбранного формата празднования Дня святого Валентина, важно донести друг до друга свои желания и ожидания от праздник любви в этом году.

*Опрос проводился компанией Pollister по заказу технологической компании Huawei в январе 2023 года. В опросе приняли участие 2550 мужчин и женщин в возрасте 18–55 лет из Турции, Румынии, Германии, Италии, Франции и Польши.