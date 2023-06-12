6P – шесть аспектов обеспечения успешности предприятия

Мы часто задумываемся, почему одна бизнес-идея быстро достигает успеха, в то время как другая, казалось бы, перспективная, не выдерживает проверку временем? Дьявол, или Бог, кто как предпочитает использовать эту поговорку, кроется в деталях. В каждом бизнесе всегда много деталей, и в каждом они разные.

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Качество услуги или товара и их соответствие ожиданиям целевого клиента, обслуживание, гарантии, удобная доступность — все это имеет важное значение. Ранее в маркетинге говорили о 5P, что в переводе с английского языка означает продукт или услуга (product), цена (price), место (place), продвижение (promotion), а также люди или потенциальные покупатели (people), и каждый из этих 5P требует тщательно продуманной стратегии, чтобы победить в конкурентной борьбе.

Однако, следуя современным тенденциям, мы хотели бы добавить шестого — Payment, то есть удобные возможности расчетов. Статистика говорит сама за себя: в Латвии в 2022 году безналичных платежей с использованием платежных карт было произведено на сумму 8,5 миллиарда евро, что на 26,3% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные по картам, собранные Латвийским Банком. Это означает, что для каждого продавца, будь то крупный или малый, важно предложить клиентам возможность оплаты покупок с использованием платежных карт и мобильных устройств. Теперь, когда оплату можно осуществить с помощью смарт-часов или мобильных телефонов, ваш потенциальный клиент может спокойно оставить свой кошелек с наличными дома. Если вы не предоставите ему возможность оплаты с помощью мобильного устройства, победителем будет…конкурент, который предлагает такую возможность. Эта кажущаяся мелочь может значительно повлиять на доходы (читайте — успехи) компании!

Может показаться, что платежи картами — это привилегия крупных и устоявшихся розничных торговцев, но это уже не так! Industra Bank представила мобильное приложение vPOS, которое в течение одного дня превратит ваш смартфон на базе Android, поддерживающий технологию NFC, в полноценный POS-терминал. Кроме того, приложение предоставляет возможность анализировать проведенные транзакции для получения ценных выводов и принятия продуманных бизнес-решений в будущем.

Нет абонентской или платы за подключение — вы будете платить только комиссию за проведенные транзакции при использовании vPOS. Более подробную информацию о vPOS Industra Bank вы найдете на веб-сайте банка.

До 31 июля 2023 года при одновременном заключении договора на использование vPOS или другого POS-терминала открытие счета в Industra Bank для юридического лица или индивидуального предпринимателя будет стоить вдвое дешевле. Кроме того, до конца года будут предоставляться дополнительные льготы: обслуживание счета, оформление платежной карты Mastercard Business и ежемесячная плата будут также доступны со скидкой 50% (предложение действительно для резидентов Латвии).

Industra Bank — это банк, созданный латвийскими предпринимателями, который предлагает удобные решения для повседневных деловых операций предпринимателей, а также финансирование для реализации хороших бизнес-идей.

Industra Bank

Банк, который понимает предпринимателей.