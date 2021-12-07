7 декабря завершится обязательный откуп акций AS "Olainfarm"
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В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров AS "Olainfarm" от 14 октября 2021 года большинством голосов акционеров акции AS "Olainfarm" будут исключены из регулируемого рынка, и акции предприятия больше не будут торговаться на бирже NASDAQ Riga. Чтобы обеспечить возможность акционерам AS "Olainfarm" получить за акции их справедливую стоимость, в настоящее время проводится обязательный откуп акций AS "Olainfarm". Обязательный откуп акций завершится 7 декабря 2021 года, и после этой даты ни одно распоряжение акционеров о продаже акций в рамках обязательного откупа акций приниматься не будет.

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Согласно Закону о рынке финансовых инструментов цена за одну акцию составляет 9,26 евро. Обязательный откуп акций проводится в соответствии с положениями Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики и контролируется Комиссией рынка финансов и капитала. С выходом AS "Olainfarm" из биржи акции предприятия больше нельзя будет покупать или продавать на бирже по текущей биржевой цене. Если акционер в дальнейшем захочет продать свои акции AS "Olainfarm", покупателя придется искать самостоятельно и согласовывать цену акций индивидуально.

Право продать свои акции AS "Olainfarm" в рамках обязательного откупа акций имеет каждый акционер. Для реализации своего права на участие в обязательном откупе акций AS "Olainfarm" акционеру необходимо обратиться к своему держателю ценных бумаг с просьбой подать распоряжение о продаже акций в рамках предложения об обязательном откупе акций AS "Olainfarm". Акционер может узнать количество принадлежащих ему акций у своего держателя ценных бумаг.

В случае возникновения вопросов или неясностей акционерам предлагается посетить веб-сайт AS "Olainfarm" www.olainfarm.com.

Информация о предложении откупа акций опубликована в официальном издании Латвийской Республики "Latvijas Vēstnesis", которое бесплатно доступно на веб-сайте vestnesis.lv. С проспектом предложения об обязательном откупе акций, одобренном Комиссией рынка финансов и капитала, можно ознакомиться на веб-сайте AS "Olainfarm" www.olainfarm.com и на веб-сайте биржи Nasdaq Riga nasdaqbaltic.com.

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