7 советов, как спланировать и провести незабываемый отпуск (+ конкурс)

Мы встречаемся с Лидой из блога "Попутчики" на завтраке в отеле Hampton by Hilton Riga Airport — она делает вафли и рассказывает, как пробовала похожие на островке в Швеции. В начале апреля Лида вернулась из своей второй поездки в Непал, где провела 13 дней в горах, в ноябре гуляла по Гватемале, а до этого забиралась на иранский вулкан Демавенд. Приключения путешественницы из Латвии набирают десятки тысяч просмотров на Youtube, — и кому как не Лиде знать все тонкости планирования самых захватывающих путешествий?

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Сегодня вместе с Hampton by Hilton Лида рассказывает о своих путешествиях, и делится 7 советами о том, как решиться на большую поездку, что учесть в процессе и как правильно позаботиться о себе в пути.





1. Выбирайте путешествия, которые подходят именно вам

— В 14 лет я съездила полежать на пляже, и поняла, что делаю это в первый и в последний раз. Лично мне важны впечатления, эмоции. При этом резкий адреналин мне тоже не подходит, но я люблю ходить в горы — мне нравится идти, нравятся виды, горные люди,— делится Лида.

По словам путешественницы, в прошлом году она съездила в Непал и поменяла свою жизнь кардинально:

— Я узнала, на что способна, познакомилась с замечательными людьми и значительно поменяла свое окружение. Год спустя я вернулась в Непал с благодарностью за это открытие. И обязательно поеду еще".

2. Приоритезируйте путешествия

По словам Лиды, мы — сами авторы своей жизни, и самые удивительные и прекрасные приключения могут случиться с каждым, главное — этого захотеть.

"Я всегда была легкой на подъем, но у меня не было возможности путешествовать — не столько даже физической, просто моему окружению не было понятно мое рвение. Это изменилось, только когда я сама решила, что это для меня важно, что это то, ради чего я утром хочу вставать с кровати.

Мне грустно от того, что многие люди считают, будто истории больших путешествий происходят с кем угодно, только не с ними. Моя история — никакая не история удачи, волшебства и успеха, а деньги на голову мне не падают. Просто в какой-то момент я поставила приоритет для первой поездки — где-то ужмусь, но поеду".

3. Превращайте мечту в цель и планируйте

"Я раньше думала, что самое главное — это мечтать о путешествиях. Сейчас я понимаю, что попусту мечтать и расстраиваться — это издевательство над собой. Мечту нужно воспринимать серьезно, превращать ее в цель и идти к ней, пусть даже небольшими шагами.

Для начала можно найти блогеров про путешествия, проникнуться их историями и примерить на себя — что бы я ощущала у этого каньона, смогла бы я спуститься по этой реке на лодке?".

4. Не бойтесь практической стороны путешествий — в современном мире все легче, чем кажется

Многих из нас останавливают организационные вопросы. Как без знания местного языка добраться до места X, купить там билеты на транспорт, со всем разобраться? Но люди часто не осознают, насколько все продумано в сфере туризма — что выгодные билеты можно легко найти в Kiwi или в Skyscanner, что у каждой страны есть приложения для вызова такси, а при помощи переводчика на телефоне можно прочесть любой указатель. Существуют даже электронные сим-карты, доступные в любой точке мира. Остается только заранее разобраться с курсом валюты — и все, страхи исчезают.

— В мой первый долгий перелет мне тоже было ужасно страшно — сейчас я не понимаю, зачем было так тревожиться, — говорит Лида, — Но, видимо, так это работает — пока не проживешь, не узнаешь, насколько все везде схвачено".

5. Путешествуйте с надежной компанией и заботьтесь о своей безопасности

"Я всегда путешествую с компанией, и благодаря этому чувствую себя в безопасности. Из-за того, что я постоянно хожу с камерой в руках, я часто рискую, и мне очень помогает, что я не одна. Однажды в Иране я отбилась от группы и меня чуть не задержали — там же нельзя снимать. Мне говорили что-то на персидском, а я просто остановилась и сказала, что не сдвинусь с места, пока за мной не придут друзья.

Я вообще отбросила идею бороться с собой и что-то себе доказывать — нужно путешествовать так, как нравится. Я вот люблю людей и мне удобно идти в их окружении, мне нравится делиться впечатлениями и видеть впечатления других, помогать и принимать помощь".

6. Доверяйте себе и знакомьтесь с местными

"В путешествиях я всегда нахожу новых знакомых, благодаря которым оказываюсь в очень нетуристических местах. Как это происходит? Например, молодой художник хочет продать мне свою картину и я начинаю с ним разговаривать, он видит, что я снимаю, спрашивает, меня, кто я, я рассказываю и задаю ему тот же вопрос. А потом он предлагает отвести меня поснимать в крутое место.

Конечно, так можно попасть в опасность, но я прислушиваюсь к себе и верю в лучшее. В итоге тот художник действительно показал мне классную вышку, а когда у меня там сломался провод, нашел мне новый где-то в африканских магазинах. Потом он предложил посмотреть его деревню — и мы пошли, увидели, как он живет. Так рождается история — такие у меня случались и на иранском базаре, и еще много где".

7. Берегите силы и позаботьтесь о своем комфорте

"Я часто говорю, что путешествие начинается задолго до того, как мы садимся в самолет, и продолжается после возвращения. Именно поэтому важно не растерять силы по дороге — особенно, если путешествие планируется энергозатратным.

Даже если вылет в пять утра, а в аэропорту нужно быть еще раньше, с вечера можно отлично выспаться — но из-за тревожных мыслей многим из нас даже не удается заснуть. Мы подсчитываем, во сколько нужно будет вызвать такси, и думаем о том, точно ли все нужные вещи уже в чемодане.

Поэтому важны такие такие места, как отель у аэропорта — например, в Риге это Hampton by Hilton. Здесь можно остаться за день до вылета, а утром спокойно собраться, принять душ, позавтракать и быстро добраться до аэропорта.

По возвращению из путешествия также не стоит отказывать себе в отдыхе и сразу бросаться в работу — нам очень нужен островок безопасности, где можно выдохнуть, прежде чем браться за распаковку чемоданов.

Кайфуйте от подготовки к путешествию и дайте себе время на то, чтобы прожить эмоции после. Мы нуждаемся в энергии на всем этом пути и сами отвечаем за то, чтобы себя беречь".

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