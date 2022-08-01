74% жителей не знают, куда сообщать о выявленных загрязнениях рек

Согласно опросу, проведенному брендом "Mangaļi", 74% респондентов не знают, кому сообщить о фактах загрязнения рек. Поэтому эксперты Всемирного фонда дикой природы в рамках проекта "За чистые реки!" подготовили информацию о том, в каких случаях и куда сообщать при обнаружения экологических проблем на реках или их берегах.

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«60% жителей отметили что берега латвийских рек недостаточно ухожены, 69% выразили беспокойство по поводу возрастающего загрязнения латвийских рек. Важно отметить, что все жители страны несут общую ответственность за состояние речной экосистемы Латвии. Любая информация об обнаруженных отходах, утечках, плотинах и других экологических нарушениях на реках и берегах рек имеет жизненно важное значение для того, чтобы мы все общими усилиями могли восстановить свободное течение рек и улучшить качество воды», – сообщила Илзе Аузиня-Грабеца, руководитель по маркетингу компании Cido Grupa.

Авторы проекта «За чистые реки!» просят жителей сообщать о фактах экологических нарушений в Государственную службу охраны окружающей среды или в соответствующее самоуправление!

В ситуациях, когда требуются незамедлительные действия, звонить надо в единый колл-центр Государственной службы охраны окружающей среды по телефону 26338800, который действует круглосуточно.

В менее срочных случаях можно обращаться на эл. почту videssos@vvd.gov.lv.

Государственная служба охраны окружающей среды совместно с обществом «Vides fakti» разработали мобильное приложение Vides SOS, с помощью которого можно немедленно сообщить об экологическом нарушении – отправить фото, подтверждающее факт нарушения, приложив к нему краткое описание. Информацию о мобильном приложении можно найти здесь: http://www.videssos.lv/kaa_lietot.

«Очень важно знать виды экологических нарушений, потому что каждое негативно воздействует на речную экосистему и, следовательно, на общую экосистему. Одна из наиболее очевидных проблем - разбросанные бытовые отходы, которые особенно заметны после выходных, когда люди проводят время на пляжах или на воде, например, совершая лодочные прогулки.

Важнейшее правило поведения человека на лоне природы, — «оставь место своего отдыха таким, каким оно было до твоего прихода». Но помимо загрязнения природы бытовыми отходами, наблюдаются и другие негативные явления, например, разного рода утечки, мертвая рыба, речное браконьерство и др. Просим сообщать о любых обнаруженных экологических нарушениях, чтобы как можно быстрее находить решения по их устранению», – обратилась к жителям Магда Ентгена, руководитель программы «Балтийское море и пресноводные ресурсы» Всемирного фонда дикой природы.

Наибольшую опасность для рек представляют:

опасные отходы (различные виды утечек, например, утечка нефти или неочищенных сточных вод);

скопления мертвой рыбы в одном месте;

отходы в реках и на берегах рек;

плотины;

речное браконьерство.

Бренд минеральной воды «Mangaļi» совместно со Всемирным фондом дикой природы составил список самых распространенных проблем, угрожающих здоровью рек. Жителей просят сообщать в Государственную службу охраны окружающей среды или в соответствующее самоуправление о любом нетипичном явлении, наблюдаемом на реках или берегах рек. Все полученные сообщения регистрируются, рассматриваются, и по каждому из них принимаются соответствующие решения.

Больше о проекте «За чистые реки!»: https://partiramupem.lv/

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1. Опрос был проведен в июле 2022 года в рамках проекта «За чистые реки!» брендом минеральной воды «Мангали» в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija. В опросе участвовало 1004 жителя Латвии. Цель опроса – определение уровня знаний жителей о состоянии рек, качестве воды и загрязнении рек и берегов рек.