А вы готовы инвестировать ради долгосрочного результата? От отношений до инвестиций

Наша жизнь полна больших и малых инвестиций, которые направлены на улучшение будущего — нашего и наших детей. На то, чтобы сделать нас более счастливыми, успешными и ни в чем не нуждающимися. Мы инвестируем, даже если у нас нет лишних финансовых средств, ведь у нас всегда есть время и энергия. Особенно, когда мы еще молоды, красивы и здоровы.

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Мы начинаем инвестировать с малых лет, часто сами не осознавая и не задумываясь об этом. Мы вкладываем свое время в образование, особенно когда делаем нечто большее, чем абсолютный минимум. Мы инвестируем в свой дом, постоянно пытаемся его улучшить, по чуть-чуть ремонтируя, добавляя, переставляя. Мы инвестируем в отношения, дружбу и другие социальные связи. Это отнимает у нас время и энергию, и зачастую это осознанный выбор — делать что-то чисто для собственного удовольствия или тратить время на то, чтобы помочь другу переехать в новую квартиру, выпить кофе со старым одноклассником или пойти поужинать с коллегами. Каждая такая инвестиция имеет небольшую, но ощутимую отдачу.

Но если наши первоначальные жизненные инвестиции уже принесли свои плоды, и у нас уже появился некоторый финансовый капитал, небольшие сбережения, определенное количество денег, которые не обязательно нужно тратить, чтобы выжить, то у нас появляется возможность участия в инвестиционном мире так, как это обычно представляют себе при упоминании слова "инвестиции".

Вы можете инвестировать в ценные бумаги, недвижимость, компании и другие инструменты, которые при определенном стечении обстоятельств позволят приумножить первоначальный капитал за короткий или длительный период времени.

"Ценные бумаги" — это несколько устаревшее словосочетание, которое может ассоциироваться с чем-то из романов английских писателей о джентльменах в смокингах, цилиндрах и с толстыми сигарами, которые сто лет назад обсуждали важные вещи, сидя в удобных креслах в своем клубе. К настоящему моменту модные интересы уважаемых джентльменов изменились, но ценные бумаги остались почти такими же, как и во времена старых романов. По-прежнему центральным инвестиционным инструментом на биржах являются акции. И один из самых популярных способов инвестировать в акции несколько компаний одновременно — это биржевые фонды (ETF), где определенные типы акций автоматически покупаются по заранее определенному предсказуемому плану. Именно эти два традиционных инструмента предлагает инвестиционная платформа фондовой биржи Fundvest, лицензированная и контролируемая Государственным банком Литвы. Простой, понятный и классический подход.

Принципы инвестирования не сильно изменились за последние сто лет — нужно стараться покупать акции компаний по низкой цене, с сильными брендами и хорошими возможностями для долгосрочного роста. Невозможно предсказать, что произойдет с будущей стоимостью акций, но прошлый опыт показывает, что, если смотреть на долгосрочный отрезок времени, фондовый рынок в целом растет. Та или иная компания может потерпеть неудачу, но общий фондовый рынок растет вместе с экономикой, которая пережила взрывной рост за последнее столетие.

Сейчас акции многих компаний продаются по очень низким ценам, в мире наблюдаются сразу несколько кризисов, и в воздухе витают опасения. Это как раз тот момент, когда люди, у которых есть хоть немного лишних денег, могут воспользоваться возможностью и купить акции многих мировых компаний с очень большой скидкой. Или купить биржевые фонды (ETF), чтобы распределить риски между акциями разных компаний.

Инвестиционная платформа Fundvest доступна в виде мобильного приложения как в App Store, так и в Google Play.

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Код работает только для новых учетных записей, зарегистрированных в период кампании с 4 по 8 января.

Мартиньш Унталс, соучредитель и технический директор Fundvest