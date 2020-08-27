Активно и ответственно: пройдет акция-перформанс, посвященная волонтерской работе

В воскресенье, 30 августа, в Верманском саду в рамках 9-го международного мультикультурного фестиваля "Праздник Майского графа 2020" пройдет цикл дискуссий и мероприятий "Для демократии важен каждый!", который организует культурное общество "Альтернативная Реальность" с целью популяризовать волонтерский труд и социально-активный образ жизни.

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Мероприятия, которые с начала года уже проходят в рижских школах и детских домах, а также в детских летних лагерях, предназначены для школьников 9-12 классов и проходят в виде неформального образования. В целом было проведено 7 мероприятий, кульминацией которых станет социальная акция-перформанс в Верманском саду "Меняй мир — думай шире". С 10 утра до 20 часов самые активные подростки смогут использовать теоретические знания на практике вместе с членами общества "Альтернативная Реальность" и волонтерами.

В ходе неформальных дискуссий подростки в игровой форме научатся понимать и использовать основные механизмы, которые помогают защищать свои интересы, находить единомышленников, вовлекаться в социальную жизнь общества и начинать менять мир в лучшую сторону. Главные темы на повестке дня — социальная активность, добровольная работа, право голоса, свобода слова и гражданская ответственность.

Декорации акции-перформанса соответствуют тематике мероприятия и дадут представление о ранее проведенной игре-симуляторе "Рыцари круглого стола". В свою очередь участники акции будут одеты в рыцарские одежды, которые символизируют добровольную работу и характеризуют ее как современное рыцарство. Организаторы предложат посетителям мероприятия стать современными рыцарями — волонтерами — и выбрать подвиги себе по вкусу. Этот концепт напрямую связан с концепцией фестиваля "Праздник Майского графа", потому что и его на добровольной основе устраивают энтузиасты.

В социальной акции примут участие такие общественные организации, как Культурное общество "Альтернативная Реальность", а также организации Be kind, Smaids, Bioetika, Motus vita и др.

Посетителям мероприятия будет предложено заполнить анкеты, чтобы определить наиболее подходящее место для волонтерской работы. После мероприятия эти анкеты будут переданы профильным организациям, чтобы они могли вовлечь заинтересованных в свои будущие проекты.

Сейчас в Латвии достаточно низкий уровень вовлечения молодежи в общественное развитие и принятие решений, особенно среди подростков из группы риска социального отчуждения (детские дома, кризисные центры, малообеспеченные семьи, представители меньшинств и др.). Эти подростки часто не верят в свои силы и возможность что-либо изменить в обществе в целом.

"Праздник Майского графа" — это ежегодный фестиваль, который организован в карнавальном формате на основе средневековой традиции — здесь есть и рынок средневековых ремесленников, и аттракционы, и огненное шоу, и концерт, а также рыцарский турнир для взрослых и детей. Вход на мероприятие — бесплатный.

НГО "Альтернативная Реальность" организует социальные и культурные проекты, которые связаны с социальной включенностью, интеграцией, волонтерской деятельностью, активным вовлечением и участием людей в социальной жизни вне зависимости от социального статуса, национальной или религиозной принадлежности. Больше информации можно найти на сайте общества.

Проект "Цикл дискуссий: для демократии важен каждый!" финансово поддерживает Фонд общественной интеграции на средства, выделенные Министерством культуры из государственного бюджета.