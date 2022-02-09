Алена Остапенко инвестировала свои средства для приобретения квартир в проекте Ezerjugla

РИГА — (3 февраля 2022 года) Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 25) инвестировала свои средства для приобретения квартир в проекте Ezerjugla.

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Алена Остапенко, теннисистка

"В проекте Ezerjugla меня привлекли три вещи — расположение жилого комплекса на берегу озера Югла, планировка территории и долгосрочное видение. В ближайшее время я посещу новую собственность и буду думать о ее благоустройстве".

Эдгарс Бульс, менеджер

"Я знаю девелопера этого проекта Эдуарда Круминьша со времен учебы в Рижской высшей школы экономики. Я доверяю ему, поэтому посоветовал Алене инвестировать в проект Ezerjugla. Когда мы познакомились с видением команды Ezerjugla, у нас появилась большая уверенность в том, что этот проект удастся".

Эдуардс Круминьш, девелопер проекта

"Я рад, что проект Ezerjugla привлек внимание звезды мирового масштаба. Надеемся на прекрасное долгосрочное сотрудничество, которое было бы выгодно для обеих сторон".

О проекте

Ezerjugla — это восемь четырехэтажных зданий на берегу озера Югла по улице Мурьяню 70. В жилом комплексе есть двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, а также парковка на 535 автомобилей. До Ezerjugla можно легко добраться из центра города, по Видземскому шоссе и Рижской окружной дороге. Вблизи находится несколько остановок общественного транспорта и велодорожки. Ezerjugla граничит с широкой береговой линией озера, где на площади в 2500 м2 планируется обустроить пляж с раздевалками.

Проект жилого комплекса разработала компания Zenico Projekts, которая занимается архитектурой и проектированием. Визитная карточка компании в Риге — это здание "Солнечный камень", где находится головной офис Swedbank на Кипсале, а также офис компании Mikrotīkls на территории VEF и офисное здание на улице Пернавас, 83.

www.ezerjugla.lv

Алена Остапенко

Алена Остапенко — первая латвийская теннисистка, которая получила титул Grand Slam в единоборьи. 10 июня 2017 года Алена одержала победу не турнире French Open в Париже, став первой непосеянной победительницей с 1993 года. В следующем году Алена прошла в финал Уимблдона и заняла 5 место в рейтинге WTA.

Алена — двукратная участница Олимпийских игр (2016, 2021), на играх в Токио она несла флаг Латвии. Представляет страну на Кубке Федерации, названного в честь Билли Джин Кинг (единоборства — 18-12, в парных турнирах — 14-5). В 2017 году была признана спортсменкой года в Латвии.

На уровне WTA она завоевала 4 титула в единоборствах и 4 титула в парных турнирах. Единоборства: French Open (Париж 2017), Korea Open (Сеул 2017), Luxembourg Open (2019), Eastbourne International (2021). К 2015 году завоевала 4 титула уровня ITF в единоборствах, а в 2014 году Алена стала чемпионкой Уимблдона среди юниоров.