ASUS объявляет стоимость и дату начала продаж Zenbook 17 Fold OLED

Первый в мире многофункциональный ноутбук с 17,3-дюймовым складным OLED-дисплеем и сертификацией Intel Evo будет доступен для заказа в 4-м квартале 2022 года.

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ГЛАВНОЕ

Невероятное начинается: 17,3-дюймовый OLED-дисплей может складываться посередине, превращаясь в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея; устройство заключено в ультракомпактный корпус и весит всего 1,5 кг

17,3-дюймовый OLED-дисплей может складываться посередине, превращаясь в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея; устройство заключено в ультракомпактный корпус и весит всего 1,5 кг Надежность и долговечность: бесступенчатый шарнирный механизм, рассчитанный на не менее 30 000 циклов открытия/закрытия, позволяет плавно раскрывать дисплей под любым углом до 180°; аккумулятор емкостью 75 Вт·ч обеспечивает полный день автономной работы

бесступенчатый шарнирный механизм, рассчитанный на не менее 30 000 циклов открытия/закрытия, позволяет плавно раскрывать дисплей под любым углом до 180°; аккумулятор емкостью 75 Вт·ч обеспечивает полный день автономной работы Отличное качество изображения и звучания: 17,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 поддерживает разрешение 2,5K, технологию Dolby Vision и имеет сертификацию PANTONE ® Validated; аудиосистема из четырех динамиков обладает сертификацией Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos

17,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 поддерживает разрешение 2,5K, технологию Dolby Vision и имеет сертификацию PANTONE Validated; аудиосистема из четырех динамиков обладает сертификацией Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos Удобные функции: ИК-камера с разрешением HD и датчиком присутствия; камера с разрешением 5 МП и поддержкой интеллектуальной технологии шумоподавления ASUS 3DNR; автоматическая регулировка яркости экрана и цветовой температуры

ИК-камера с разрешением HD и датчиком присутствия; камера с разрешением 5 МП и поддержкой интеллектуальной технологии шумоподавления ASUS 3DNR; автоматическая регулировка яркости экрана и цветовой температуры Отличная производительность: процессор Intel® CoreTM i7 12-го поколения; графическое ядро Intel® Iris® Xe, беспроводной контроллер Intel® WiFi 6E, аккумулятор емкостью 75 Вт·ч; два порта USB-C® с поддержкой интерфейса ThunderboltTM 4

Компании ASUS и Intel совместно разработали уникальные технические решения для инновационных ноутбуков со складными экранами и создали условия для дальнейшего развития экосистемы этой категории устройств.

Zenbook 17 Fold OLED предлагает оптимальный баланс между портативностью и производительностью. Он создан для продуктивной повседневной работы и выполнен в современном лаконичном дизайне. Благодаря уникальной конструкции со складным дисплеем Zenbook 17 Fold OLED сочетает в себе возможности сразу нескольких устройств различных форматов и одинаково хорошо подходит для офиса, дома, путешествий и отдыха.

Сертификация Intel® EvoTM подтверждает реализованное в этом устройстве сочетание высокой производительности и портативности. Революционное конструкторское решение позволяет изменять формат OLED-дисплея: 17,3-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2,5K может складываться посередине, превращаясь в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920x1280 пикселей каждый. Благодаря высокоточному поворотному креплению, ресурс которого составляет свыше 30 000 циклов открытия/закрытия, этот ноутбук способен раскрываться до 180°, а в сложенном состоянии — превращаться в 12,5-дюймовое устройство. Закрытый ноутбук Zenbook 17 Fold OLED занимает на столе меньше места, чем обычный лист бумаги формата A4. Уникальная складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как настольный ПК, ноутбук с подсоединенной Bluetooth®-клавиатурой, ноутбук с виртуальной клавиатурой, планшет, электронную книгу или в конфигурациях с дополнительным дисплеем. В комплекте с ним поставляется полноразмерная Bluetooth-клавиатура ASUS ErgoSense, оснащенная тачпадом. Для удобной организации окон с приложениями в разных режимах служат специальная интеллектуальная функция в утилите ASUS ScreenXpert 3 и эксклюзивное приложение Mode Switcher. Несмотря на большую диагональ дисплея, устройство весит всего 1,5 кг без клавиатуры и 1,8 кг вместе с клавиатурой.

Складной OLED-дисплей этого универсального устройства поддерживает сенсорный ввод, время отклика 0,2 мс и частоту обновления 60 Гц. Он может похвастать 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и обладает сертификациями PANTONE® Validated, Dolby Vision® и TÜV Rheinland. Последняя гарантирует сниженную интенсивность потенциально вредного синего света. Такой дисплей в сочетании с превосходной аудиосистемой из четырех динамиков с сертификацией Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos делает Zenbook 17 Fold OLED отличным выбором для самых ярких развлечений.

В Zenbook 17 Fold OLED реализован целый ряд новейших интеллектуальных технологий. Например, инфракрасная HD-камера с помощью интеллектуального алгоритма способна обнаруживать присутствие пользователя для быстрой авторизации в системе; встроенный колориметрический датчик используется для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры экрана, а веб-камера с разрешением 5 МП поддерживает интеллектуальную технологию трехмерного шумоподавления для повышения четкости изображения во время видеозвонков.

Высочайшую производительность устройства обеспечивает мощная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая процессор Intel® CoreTM i7-1250U новейшего 12-го поколения со встроенным графическим ядром Intel Iris® Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0. Современные возможности подключения представлены двумя портами USB-C® с поддержкой интерфейса ThunderboltTM 4 и технологии быстрой зарядки встроенного аккумулятора, емкость которого составляет 75 Вт·ч. Эти же порты могут использоваться для подключения к устройству внешних мониторов. Новая Bluetooth-клавиатура ASUS ErgoSense со встроенным тачпадом способствует комфортному набору текста, поскольку обладает параметрами, как у настольных клавиатур: расстояние между центрами соседних клавиш составляет 19,05 мм, высота хода клавиш — 1,4 мм, а поверхность шляпок имеет небольшой изгиб для точного попадания по клавишам.

Невероятное начинается

В комплекте с Zenbook 17 Fold OLED поставляется полноразмерная Bluetooth-клавиатура ErgoSense со встроенным тачпадом. Она значительно расширяет возможности этого устройства, позволяя использовать его как настольный ПК, компактный ноутбук с виртуальной клавиатурой, ноутбук с Bluetooth-клавиатурой, планшет, электронную книгу или в конфигурациях с дополнительным дисплеем. Управлять расположением окон в любом из режимов помогает удобная утилита Mode Switcher в приложении ScreenXpert 3. Она позволяет задавать различные схемы расположения окон для продуктивной работы как с разложенным, так и со сложенным дисплеем.

Zenbook 17 Fold OLED вполне способен заменить высокопроизводительный настольный ПК, если полностью раскрыть 17,3-дюймовый дисплей, установить устройство горизонтально с помощью встроенной откидной подставки и подключить беспроводную клавиатуру ErgoSense.

Для работы в дороге Bluetooth-клавиатуру можно присоединить к устройству с помощью магнитного крепления, разместив ее поверх нижней части сложенного экрана, что фактически превращает Zenbook 17 Fold OLED в классический ноутбук. Еще один вариант работы — использовать нижнюю часть дисплея в качестве виртуальной экранной клавиатуры.

Также Zenbook 17 Fold OLED можно использовать как планшет с 17,3-дюймовым экраном. Для этого достаточно просто полностью раскрыть дисплей и управлять работой устройства с помощью полнофункционального сенсорного интерфейса. Кроме того, Zenbook 17 Fold OLED в горизонтальной ориентации экрана может легко заменить собой электронную книгу.

Устройство также можно установить вертикально, раскрыв дисплей под оптимальным углом для многозадачной работы с несколькими окнами, расположенными в верхней и нижней частях дисплея. Наконец, к Zenbook 17 Fold OLED можно подключить внешний монитор, используя один из двух имеющихся портов USB-C® ThunderboltTM 4.

Надежность и долговечность

Ноутбук Zenbook 17 Fold OLED успешно прошел испытания на соответствие требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD-810H. Поворотное крепление, позволяющее раскрывать дисплей до 180°, подвергается строгому контролю качества, включающему свыше 30 000 циклов открытия/закрытия, что не оставляет сомнений в его надежности. На практике это соответствует открыванию и закрыванию дисплейной крышки устройства по 6 раз в день в течение более девяти лет. Бесступенчатый шарнир позволяет надежно фиксировать раскрытый экран под любым углом, что очень удобно, когда устройство используется в режиме ультрапортативного 12,5-дюймового ноутбука или электронной книги.

Отличное качество изображения и звучания

Zenbook 17 Fold OLED предлагает великолепное качество изображения и звучания для самых ярких развлечений. Его 17,3-дюймовый складной OLED-дисплей (FOLED) поддерживает разрешение 2,5K, частоту обновления 60 Гц, время отклика 0,2 мс и сенсорный интерфейс. Сертификация Dolby Vision гарантирует реалистичное отображение HDR-контента, сертификация PANTONE® Validated означает безупречную точность цветопередачи, а цветовой охват 100% DCIP3 соответствует кинематографическому стандарту. Еще одна сертификация, TÜV Rheinland, означает сниженную интенсивность потенциально вредного синего света для защиты глаз при длительной работе за экраном.

Превосходное изображение дополняет завораживающее звучание аудиосистемы, состоящей из четырех динамиков, с сертификацией Harman Kardon и поддержкой аудиоэффектов Dolby Atmos. Технология пространственного звучания Dolby Atmos помогает с головой погрузиться в атмосферу любимых фильмов или музыки. Интеллектуальный усилитель позволяет добиться в 3,5 раза большей громкости, чем стандартный усилитель с такими же динамиками, обеспечивая громкое и чистое звучание отличного качества для развлечений и голосового общения.

Удобные функции

Zenbook 17 Fold OLED оснащен самыми современными интеллектуальными функциями для максимального удобства и безопасности.

Встроенная инфракрасная веб-камера с разрешением HD оснащена чипом Intel Visual Sensing Controller и поддерживает функцию ASUS Adaptive Lock. С помощью интеллектуальных технологий эта камера определяет, когда пользователь находится за экраном ноутбука. Когда владелец отходит от устройства, производится автоматический выход из системы для защиты от несанкционированного доступа. Яркость экрана при этом снижается, позволяя экономить заряд аккумулятора. Когда же владелец возвращается, система автоматически распознает его лицо, выполняет вход в систему и возвращает яркость экрана на прежний уровень.

Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость и цветовую температуру экрана в зависимости от внешних условий.

Наконец, веб-камера с разрешением 5 МП поддерживает технологию трехмерного шумоподавления ASUS 3D Noise Reduction (3DNR). Ее уникальный алгоритм в режиме реального времени повышает качество изображения, получаемого с веб-камеры, делая его более четким.

Отличная производительность

Zenbook 17 Fold OLED обладает сертификацией Intel Evo, подтверждающей его высокую производительность. Плавную многозадачную работу устройства обеспечивает мощная аппаратная конфигурация, в максимальной версии включающая процессор Intel Core i7-1250U 12го поколения, графическое ядро Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe. Аккумулятор емкостью 75 Вт·ч поддерживает функцию USB-C Easy Charge, поэтому процент заряда ноутбука можно пополнить с помощью большинства обычных зарядных устройств или портативных накопителей с коннектором USB-C, а также любого зарядного устройства с сертификацией Power Delivery, включая входящий в комплект адаптер быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Современные интерфейсные разъемы позволяют подключать к Zenbook 17 Fold OLED различные периферийные устройства. У него имеются два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, обеспечивающего в восемь раз более высокую пропускную способность, чем стандарт USB 3.2 Gen1, функции быстрой зарядки и возможностью подключения внешнего дисплея.

Для максимального удобства Zenbook 17 Fold OLED оснащается Bluetooth-версией клавиатуры ErgoSense со встроенным тачпадом. Полноразмерный формат клавиатуры с расстоянием между центрами клавиш 19,05 мм и высотой хода 1,4 мм позволяет комфортно набирать большие объемы текста. Клавиши имеют шляпки с небольшим углублением по центру (0,2 мм), чтобы направлять палец в середину клавиши, где нажатие будет максимально точным и тактильно приятным. Эта клавиатура может подсоединяться сразу к двум Bluetooth-устройствам, переключение между ними осуществляется с помощью специальной кнопки. Большой тачпад ErgoSense с гладкой, как шелк, поверхностью оснащен долговечным покрытием, на котором не остаются следы от пальцев.

О компании ASUS

Компания ASUS — мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.

FORTUNE и FORTUNE World's Most Admired Companies являются зарегистрированными торговыми марками компании FORTUNE Media IP Limited и используются по лицензии.

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1. В режиме ноутбука с разделением на два 12,5-дюймовых экрана разрешение каждого экрана всегда составляет 1920x1280 пикселей.

2. Время отклика у ЖК-панелей в среднем составляет 10 мс.

3 По сравнению с представленными на рынке стандартными ЖК-дисплеями, излучающими синий свет с длиной волны 415-455 нм.

4. Не используйте стилус и другие острые предметы при работе с дисплеем, чтобы избежать повреждения экрана.

5. Функция Easy USB-C® Charging обеспечивает подзарядку при помощи зарядных устройств с мощностью 4,5 Вт, не поддерживающих технологию Power Delivery, включая портативные сетевые адаптеры и адаптеры USB Type-A > USB-C. При использовании зарядного устройства с поддержкой технологии Power Delivery скорость зарядки будет зависеть от мощности адаптера вплоть до 65 Вт.

6. Работа функциональной клавиши зависит от системного окружения. Функционал клавиатуры адаптирован для Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), другие типы устройств могут не поддерживаться.