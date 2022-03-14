ASUS Vivobook 13 Slate OLED: ноутбук, планшет и телевизор

ASUS привык удивлять: практически каждое новое устройство - это свой взгляд на уже привычные вещи. Взять, например, планшет. Что, если поместить большой и яркий сенсорный OLED-экран в компактный корпус, добавить к этому полноценную клавиатуру и ультрасовременную начинку? Получится ASUS Vivobook 13 Slate OLED.

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Зачем покупать несколько устройств на разные случаи жизни, если можно предусмотреть базовые сценарии заранее и сложить все необходимое в одну коробку? Вероятно, именно такой логикой руководствовался ASUS при разработке универсального трансформера Vivobook 13 Slate OLED.

Тех, кто в первую очередь думает о развлечениях, порадует большой и яркий экран на топовой OLED-матрице. ASUS не без оснований утверждает, что пользователь получает настоящий домашний кинотеатр в компактном варианте. Экран с соотношением сторон 16:9 (оптимально для просмотра фильмов) отображает более миллиарда цветов, имеет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и контрастность 1 000 000:1. Он способен поддерживать одинаковую цветопередачу даже при низких настройках яркости: очень приятная особенность, если вы смотрите фильм вечером в собственной квартире.

Кроме того, стоит отметить низкий уровень излучаемого синего света (на 70% ниже, чем экраны большинства ноутбуков). У зрителя гораздо меньше устают глаза. Удобства добавляет магнитная подставка, которая позволяет установить планшет так, как вам удобно, на любой плоской поверхности. В том числе и вертикально. Так удобнее, например, скроллить ленты соцсетей.

Впрочем, просмотр фильмов и интернет-сайтов— далеко не все, на что способен Vivobook 13 Slate OLED. Во-первых, это полноценный ноутбук на Windows11, то есть на нем можно использовать все популярные приложения, от офисных пакетов до не самых требовательных игр. Во-вторых, в наборе поставляется отсоединяемая клавиатура, которая буквально за секунду превращает домашний центр развлечений в рабочую машину. Клавиатура тут более чем достойная, да еще и с большим тачпадом. Работать с текстом будет очень комфортно. В-третьих, сенсорный экран вместе со стилусом профессионального уровня позволяет решать творческие задачи: рисовать или делать пометки по ходу лекции.

Asus Vivobook 13 Slate OLED продается в двух модификациях. Максимальная комплектация предлагает 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб на SSD-диске, младшая версия скромнее: соответственно, 4 и 128 Гб. Процессор в обоих случаях будет четырехъядерным Intel Pentium Silver N6000 (частота до 3.3 ГГц). Этого достаточно для решения всех повседневных и рабочих задач, кроме разве что игр с продвинутой графикой.

И еще кое-что

Мобильность. Несмотря на внушительные размеры экрана, Asus Vivobook 13 Slate OLED весит всего 780 граммов (в комплекте идет вполне удобная сумка). Батарея обеспечивает уверенные 9 часов работы, а компактный блок питания позволит за полчаса зарядить устройство с 0 до 60%. На полную зарядку уйдет около 80 минут. Кстати, если потребуется, подзарядить планшет можно от повербанка.

Звук. Хороший звук для хорошего кино — исходя из этого принципа инженеры Asus встроили в планшет четыре динамика с интеллектуальным усилением и технологией объемного звучания Dolby Atmos. Звук очень громкий и при этом благодаря собственным алгоритмам почти без искажений. Кстати, для видеозвонков у Asus есть своя система шумоподавления. И две камеры, на 5 и 13 мегапикселей.

Стилус. Приятное и очень удобное дополнение в комплекте поставки. Стилус Pen 2.0 распознает 4096 уровня нажатия, а четыре сменных наконечника имитируют привычные грифели карандашей жесткостью 2H, H, HB и B (они отличаются по трению и жесткости). То есть рисовать на экране Asus Vivobook 13 Slate OLED можно вполне профессионально. И долго: полностью заряженный Pen 2.0 проработает свыше 140 часов.

Подключения. Два полнофункциональных выхода USB-C, слот для карт памяти microSD и 3.5-мм аудиоразъем. Планшет умеет выводить изображение на внешний монитор или телевизор. Беспроводной модуль Wi-Fi 6 позволит передавать данные на скорости до 2.4 Гбит/с, а технология WiFi Master улучшает стабильность беспроводного соединения даже в местах с самым плохим покрытием.