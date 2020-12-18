Баланс между работой и личной жизнью: карьерa в Arvato Systems Latvia
Foto: Publicitātes foto

Гибкий рабочий график, возможность удаленной работы, выходной в день рождения, дополнительные четыре дня отпуска в году и возможность отправиться в Малайзию в рамках программы обмена — это только некоторые "плюшки", которые предлагает своим работникам ИТ-компания Arvato Systems Latvia.

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Работник зачастую сталкивается с непрерывным режимом работы: думает над нерешенными вопросами, принимает решения, перечитывает электронную почту или беспокоится о том, что не успел сделать. Все это происходит вне рабочего времени, в машине или за ужином, а иногда — даже перед сном. Концепт баланса между работой и личной жизнью кажется мифом в той рабочей культуре, которая сейчас существует в мире.

Предприятие в Латвии было учреждено в 2017 году, и с момента создания целью Arvato Systems была здоровая рабочая среда. Работники очень ценят гибкость компании, те бонусы, которые она предоставляет, а также семейную атмосферу. Предприятие ратует за индивидуальность и разнообразие, которые каждый работник привносит в бизнес. Именно поэтому Arvato Systems обеспечивает поддерживающую и мотивирующую рабочую среду — приятные условия работы, открытую коммуникацию, сотрудничество, основанное на доверии, гибкий рабочий график, дополнительные выходные и возможность удаленной работы.

Чтобы укрепить баланс между работой и личной жизнью, вне зависимости от проработанного в компании времени Arvato Systems Latvia предоставляет своим работникам дополнительные четыре дня отпуска и выходной в день рождения.

У всех сотрудников есть план ежегодного обучения, в который включены не только технические тренировки, но и развитие так называемых "мягких" компетенций. Некоторые из этих тренингов проходят заграницей, поэтому, если есть такая возможность, сотрудники могут пройти обучение в Германии или же на месяц отправиться на обмен опытом в Малайзию, где находится еще одно предприятие из группы Arvato Systems.

"Мы уверены, что сотрудники — это наш самый ценный ресурс, потому что то, как они выполняют свою работу, влияет на деятельность и рост всей компании. Мы фокусируемся на процессах управления персоналом, согласовывая нужды предприятия с интересами работников, к которым регулярно прислушиваемся", — рассказывает Бенджамин Дорш (Benjamin Dorsch), руководитель Arvato Systems Latvia.

В компании используется учебная платформа, на которой доступны разные внешние онлайн-курсы, а также программы обучения самой группы. Кроме этого, предприятие организует занятия немецким языком два раза в неделю, и каждый сотрудник, который хочет обучиться языку, может присоединиться к коллегам со схожим уровнем знаний.

"Руководство компании не делает ставку на мониторинг рабочего графика сотрудников, понимая, что разные люди с разной продуктивностью работают в разное время дня. Сейчас очень важно поддерживать способность сотрудников объединять рабочие обязанности с семейными нуждами, и руководство доверяет своим сотрудникам. Мы уверены, что можно эффективно сбалансировать приоритеты работы и личные нужды. Место работы, где тебе идут навстречу, сильно влияет на лояльность, удовлетворенность и продуктивность сотрудников", — поясняет руководитель Arvato Systems Latvia.

Алдис Шалучка, руководитель команды сервисного ИТ центра, очень ценит подход предприятия к семейной жизни. "Не только работа из дома и гибкий рабочий график, но и семейные предприятия, наличие детской комнаты в офисе. Это большое подспорье для работающих родителей".

Предприятие гордится своей интернациональной средой, которая предоставляет возможности для работы и развития живущим в Латвии ИТ-специалистам и сотрудникам из других стран, которых интересует рост в области ИТ. Внутри Arvato Systems Latvia говорят на английском, и в целом в компании работают люди 15 национальностей из разных стран. Понимая, насколько важно работникам быть рядом со своими семьями в разные жизненные моменты, предприятие каждый год предлагает своим сотрудникам работать из страны своего происхождения.

"Работа из родной страны дает сотрудникам ощущение принадлежности", — уверен руководитель предприятия. "У нас примерно 25% сотрудников из заграницы, и мы понимаем, что иногда нелегко находиться вдали от своих родных, поэтому хотим дать этим сотрудникам возможность один месяц в году работать с родины".

Свитлана Романив (Svitlana Romaniv), консультант SAP: "Мне как одному из иностранных сотрудников предприятия очень важно, что есть такая возможность –работать из родной страны. Мне важно, что я могу запланировать встречу со своей семьей и присутствовать на важных семейных события, продолжая выполнять свои рабочие обязанности".

"У нас разработан механизм подачи идей, в рамках которого каждая идея рассматривается, а решение озвучивается на общих собраниях. Мы регулярно опрашиваем новых сотрудников, а также проводим ежегодный опрос всех сотрудников — это мощные инструменты, которые помогают понять общую атмосферу и самочувствие сотрудников. Это наша обязанность как руководителей — регулярно заботиться об улучшениях, налаживать диалог с нашими командами, а также разрабатывать планы по усилению конкурентоспособности", — говорит руководитель по персоналу компании Илва Гуляне. "Любые изменения — внешние и внутренние — могут создать тревогу, особенно сейчас, когда в мире много неизвестного, и нам нужно быть готовыми помочь своим работникам, регулярно "замерять" и понимать их нужды, предоставлять поддержку".

Открытая коммуникация и регулярные опросы дают предприятию возможность понять, что сотрудники ценят больше всего. Таким образом, предприятие видит, что именно мотивирует сотрудников. Важно рабочее пространство —
Arvato Systems Latvia обеспечивает современную и эргономичную рабочую среду не только в офисе, который находится в тихом центре Риги, но и поддерживают сотрудников в работе из дома, предоставляя техническое обеспечение и моральную поддержку, привлекая тренеров, которые советуют, как улучшить эмоциональное самочувствие.

Данило Сика (Danilo Sica), руководитель группы программистов, высоко ценит механизмы по повышению квалификации в компании: "Сфера ИТ постоянно развивается, и компания дает мне возможность получать важные знания в области новейших технологий, внедрять инновационные проекты и предоставлять ИТ-решения высочайшего качества нашим клиентам".

В Arvato Systems Latvia считают, что большую роль в обеспечении хорошего самочувствия сотрудников играет регулярное сплочение команды, поэтому каждый год разрабатывается план мероприятий на уровне предприятий и команд. Происходящее в мире внесло свои коррективы и ограничения на подобные сборы, поэтому компания организует онлайн-мероприятия или увлекательные удаленные "квесты" для своих сотрудников.

Агнеса Саукума, специалист сервисного ИТ центра: "Arvato Systems Latvia заботится о командном духе и в хорошем смысле удивляет идеями, регулярно проводя разные мероприятия для сотрудников — как очно, так и удаленно. Виртуальные кофейные паузы, внутренние конкурсы, благотворительные мероприятия, лекции на разные полезные в жизни темы. В офисе есть помещение для медитации и другие "плюшки", которые сотрудники могут использовать".

Arvato Systems входит в состав немецкой корпоративной группы Bertelsmann и работает как технологический эксперт по интеграции ИТ-систем с фокусом на решениях для цифровой трансформации.

В группе Arvato Systems насчитывается 2700 работников, которые рассредоточены по более чем 25 офисам в разных точках мира и предоставляют экспертизу в сфере ИТ своим клиентам. В рижской компании работают 80 сотрудников, и поскольку они являются самой большой ценностью для группы, то в компании много работают над мотивацией существующих и над привлечением новых талантов. Особый акцент в компании делают на внутренней культуре, которая основывается на балансе между работой и личной жизнью.

Чтобы узнать больше об Arvato Systems, посети следующие ресурсы:

Сайт: https://www.arvato-systems.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/arvato-systems-latvia

Facebook: https://www.facebook.com/arvato.lv

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