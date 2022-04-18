'Balcia' представляет страхование 'City Combo' для современных средств передвижения по городу

Страховое акционерное общество "Balcia Insurance SE" продолжает модернизацию отрасли и с началом сезона микромобильности предлагает страхование альтернативных средств передвижения в городской среде "City Combo", заявил председатель правления предприятия Янис Луцаус.

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«Города Латвии всё еще развивают и приспосабливают городскую среду для альтернативных средств передвижения. Благодаря новой страховой услуге "City Combo", можно защитить себя и окружающих, а также само средство передвижения, от несчастных случаев. "Balcia" застрахует любое современное транспортное средство, ведь образ жизни меняется вместе с горожанами, поэтому и страхование больше не может быть таким, как раньше», - объясняет Луцаус.

"City Combo" страхует все виды электроскутеров, сегвеев, скутеров, лонгбордов, велосипедов и остальные альтернативные средства передвижения на всей территории Латвии. Этот всеобъемлющий подход существенно облегчит заботу горожан о своей безопасности и безопасности своих детей. Удобство обеспечивает то, что средству передвижения для того, чтобы быть застрахованном не нужно быть зарегистрированным в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В городской среде, на улице, на тротуаре, в парке, на автостоянке или на дороге должно быть место абсолютно для каждого. Поэтому страховой продукт "Balcia" "City Combo" и его рекламная кампания приспосабливаются к людям, выступают за изменения в обществе и становятся социальным движением, говоря о том, насколько важно толерантно относиться к каждому участнику движения.

Страховой полис "Balcia" можно оформить и приобрести на странице в интернете www.balcia.lv или через брокеров, выбрав один из трех уровней страхования L, XL, XXL, ежемесячные платежи начиная с 2.42 евро. Страховой договор краток и понятен, в нем мало исключений, а также указано, что решение о выплате страховых возмещений принимается в короткий срок – в течение 24 часов о первой части премии в объеме до 300 евро.

«Balcia Insurance SE» — основанное в Латвии страховое общество с 29-летним опытом работы в странах Балтии, Польше, Германии, Франции и Италии. «Balcia» получила лицензии на услуги страхования рисков для частных лиц и предприятий. Основой конкурентоспособности общества служат современные финансовые технологии и дружественные клиентам условия страхования. В страховом обществе с центральным бюро в Риге и филиалами в Литве, Польше и Германии работают 170 профессионалов. С 2022 года «Balcia» предлагает услуги страхования и в Латвии.