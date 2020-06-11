Baltic International Bank застраховал сотрудников на случай заболевания Covid-19

Baltic International Bank приобрел страховые полисы для всех сотрудников банка, застраховав их на случай необходимости стационарного лечения Covid-19 в результате инфицирования Covid-19. Это финансовое страхование, которое в данной ситуации предусматривает финансовую поддержку.

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Инга Аузиня, руководитель Управления по персоналу Baltic International Bank, подчеркивает: "Несомненно, одним из самых больших вызовов и одновременно — приоритетов последнего времени для нас, как и для многих других предприятий в Латвии, является забота о своих сотрудниках в связи с Covid-19.

Наряду с нормами дистанцирования, дезинфекции, удаленной работы, технологических возможностей и других факторов, которые мы предоставили сотрудникам Baltic International Bank, мы овладели способом сосуществования с этим "неизвестным" фактором. Страхование именно на случай Covid-19 — это существенная возможность позаботиться о сотрудниках и обеспечить необходимую поддержку в случае необходимости, и, как работодатель, мы считаем такую ​​возможность очень важной.

Эта страхование является дополнительной гарантией в новых обстоятельствах, в которых нам придется жить еще некоторое время и к которым необходимо приспосабливаться".

Страхование Covid-19 представляет собой услугу страхования от несчастных случаев САО "BALTA".

"За небольшой срок вирусная инфекция Covid-19 полностью изменила нашу жизнь, создав ряд вызовов для всех — безопасность и стабильность стали главным приоритетом общественности". Предприятия также сталкиваются с серьезными вызовами — как с экономическими, так и с людскими. По мере постепенной отмены установленных на государственном уровне ограничений больше ответственности за эпидемиологическую и социальную безопасность рабочей среды будет возложено на плечи работодателей. Поддержка сотрудников никогда не была более важной, чем сегодня, и мы рады, что предприятия осознают это и активно используют возможность оказывать поддержку своим сотрудникам, проявляя заботу и предоставляя дополнительную защиту в эти трудные для всех времена", — говорит Людмила Щегогева, руководитель Продуктов страхования лиц и подписания рисков BALTA.

Baltic International Bank является работодателем для 215 сотрудников.