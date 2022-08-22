Банк SEB: предприниматели готовы инвестировать в устойчивое развитие, но ждут господдержки

Государственная поддержка и различные гранты — важнейший фактор, мотивирующий предпринимателей инвестировать в устойчивые инициативы. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком SEB опроса малых и средних предприятий стран Балтии. Лишь вторым по значимости фактором в Латвии упоминается то, что вложения в устойчивость будут способствовать конкурентоспособности компании и улучшат ее репутацию в глазах клиентов, партнеров и работников. "Хотя вопросы устойчивости уже долгое время включены в повестку предприятий, многим нередко все еще не хватает знаний и понимания долгосрочной выгоды", — говорит Элина Длохи, руководитель сегмента малых и средних предприятий банка SEB.

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Подходящий ли момент инвестировать в устойчивость?



Разговаривая с предпринимателями, мы часто сталкиваемся с вопросом: "Стоит ли инвестировать сейчас? Быть может, лучше подождать?". Безусловно, нет и не будет одного правильного ответа для всех отраслей и для всех ситуаций. Однако, в попытке понять, что же все-таки лучше — инвестировать или выждать, стоило бы учесть несколько существенных моментов.

Во-первых, центральные банки уже заявили о повышении ставок, чтобы ограничить инфляцию. Это означает, что ставки по кредитам вырастут как для частных лиц, так и для предприятий. Время "бесплатных" займов, то есть кредитов по ставкам, близким к нулевой, прошло, и в этом нет ничего трагического: цикличность в экономике научила нас тому, что рано или поздно эта ситуация должна была измениться. Правда, в том, что касается добавочной процентной ставки банка, наблюдается противоположный эффект, поскольку финансовая ситуация многих компаний в предыдущие годы улучшилась, и среди банков наблюдается конкуренция за финансово стабильные предприятия.

Во-вторых, каждая отложенная инвестиция означает риск отстать в конкурентной борьбе. Если конкурент инвестирует, например, в новый автопарк, а вы нет, то спустя год или два вам все равно придется это сделать, но тогда расходы могут быть уже значительно выше.

В-третьих, если говорить об инвестициях в энергоэффективность — это есть и будет существенным фактором конкурентоспособности, влияющим на себестоимость продуктов и услуг. Не стоит откладывать подобные капиталовложения, поскольку ничего не свидетельствует о том, что цены на энергоресурсы снизятся.

Все вышеупомянутое означает, что, несмотря на большую неопределенность, откладывать необходимые для бизнеса вопросы было бы неразумно. То, о чем стоило бы подумать — насколько определяющими, решающими в конктексте развития бизнеса будут те или иные инвестиции? Улучшат ли они условия труда для работников, повысят ли производительность? Примерно так это происходит и с повседневными покупками во времена стремительно растущих цен: люди начинают намного критичнее оценивать свои потребности.

Энергоэффективность — одна из самых ценных инвестиций сейчас



В настоящий момент самые популярные инвестиции в контексте устойчивости во всех странах Балтии — это установка солнечных панелей: так в ходе опроса ответили 64% латвийских, 68% литовских и 71% эстонских предпринимателей. Второе популярное инвестиционное направление — покупка электромобилей (особенно в Литве, где предприниматели вкладываются в том числе и в станции зарядки), а третье — приобретение теплонасосов.

В повседневной работе с клиентами заметно, что часть предприятий уже сейчас готовятся к зиме, которая обещает быть особо суровой из-за вызовов, связанных с ценами на электричество, поставками газа и высокой инфляцией, что создает в том числе основательный рост цен на сырье. Но часть компаний занимают выжидающую позицию, что может быть худшей стратегией, поскольку цены на солнечные панели продолжат расти.

В то же время в Латвии среди малых и средних предприятий низкий уровень понимания того, какие долгосгрочные преимущества сулят такие инвестиции. Если раньше солнечные панели окупались в течение 6–8 лет, то при нынешних ценах на электричество они начнут окупаться в среднем в течение 4 лет. Ожидания государственной поддержки тоже нередко не оправдывают возлагаемых на них надежд: рынок реагирует, спрос, а порой и цены — растут. Вдобавок надо считаться с большим бюрократическим бременем, отчетами и надзором.

Бизнесу уже сейчас стоило бы использовать все возможности по повышению энергоэффективности, в том числе инструменты, предлагаемые банками. Например, банк SEB предлагает адаптированные под нужды предприятий виды микрокредитов, что позволяет эффективнее добиваться поставленных целей. Для получения микрокредита с гарантией ALTUM не требуется дополнительное обеспечение — фирма может получить до 40 000 евро, чтобы направить эти средства на инвестиции, приобретение основных средств или улучшение помещений.

В свою очередь микрокредит для сельскохозяйственных предприятий позволяет инвестировать в оборудование, модернизацию хозяйства или покупку основных средств либо активов/минеральных удобрений. Максимально доступная сумма займа составляет 20 000 евро. И здесь возможны инвестиции в "зеленые" решения.

Особо стоит выделить зеленый микрокредит для малых и средних предприятий, который предусмотрен на приобретение солнечных батарей для собственного потребления или зарядных станций для электромобилей. Без обеспечения можно получить заем на сумму до 20 000 евро. Действует особо низкая процентная ставка и более длительный срок выплаты кредита.

Банки готовы финансировать компании, которые нацелены на развитие и способны увидеть решения там, где другие видят лишь стену непреодолимых трудностей.

Устойчивость — это марафон, а не спринт



Оценивая отношение предпринимателей к вопросам устойчивости в целом, мы видим: 40% малых и средних предприятий в Латвии думают, что в течение ближайших лет это отразится на развитии бизнеса, тогда как в Литве и Эстонии такая точка зрения менее распространена. В предпринимательской среде Эстонии наблюдается даже довольное скептическое мнение о влиянии вопросов устойчивости на бизнес: 40% предпринимателей считают, что в течение ближайших лет такое влияние ощущаться не будет.

Большинство предпринимателей в странах Балтии признают, что пока не совершают никаких практических действий для измерения "следа" CO 2 : почти половина опрошенных предпринимателей в Латвии и Эстонии не считают это нужным; значительное число респондентов признались, что для измерения "следа" CO 2 не хватает ресурсов и знаний. Только 10% предпринимателей в Латвии и еще меньше в Литве и Эстонии сказали, что сейчас отслеживают количество вредных выбросов своего бизнеса.

Поэтому по-прежнему большую роль играет образование предпринимателей. И важно помнить, что не все аспекты устойчивости можно финансово рационализировать: следует учитывать нефинансовые аспекты и их последствия в рамках сегодняшних инвестиционных выборов. Необходимо все больше говорить о долгосрочной стратегии, видении будущего и ценностях, которые правильны в долгосрочной перспективе, но, возможно, менее понятны и поддерживаемы в краткосрочной перспективе. Что мы можем делать лучше? Предприятия однозначно должны обратить более пристальное внимание на оценку промышленного сырья, способствовать использованию дружественных к окружающей среде материалов и материалов вторичной обработки, или экономике замкнутого цикла. Каждый должен следить за тенденциями устойчивости в своей отрасли. Если мы ограничимся только солнечными панелями и электромобилями, то можем упустить возможности новых, инновационных продуктов.

*Опрос по заказу банка SEB в мае этого года провело агентство исследований Norstat; в опросе приняли участие 503 латвийских, 510 литовских и 506 эстонских малых и средних предприятий.