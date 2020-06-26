Бесплатная консультация клинического фармацевта – для безопасного приема медикаментов

С конца мая BENU Aptieka предоставляет новую бесплатную услугу – консультации клинического фармацевта, которые особенно актуальны для тех, кто ежедневно принимает или начинает принимать лекарства. Кроме того, во время объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации особое внимание нужно было обращать на пациентов с хроническими заболеваниями, у которых был выше риск заболеть COVID-19. Также стало очевидным, насколько важна для пациентов возможность получения консультации специалиста в удаленном режиме. Кроме того, немало вопросов вызвали изменения в порядке выписки компенсируемых государством медикаментов, решить которые может помочь клинический фармацевт. Один из клинических фармацевтов, дающих консультации по телефону, Кристине Карклиня, поясняет, кому особенно полезны такие консультации.

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Кристине Карклиня трудится в аптеке шесть лет и уже во время учебы, только начав работать, поняла, что это ее настоящее призвание, любимая работа. Заинтересованность в своей профессии побудила Кристине узнать о ней еще больше, и, получив диплом фармацевта, она решила учиться дальше — на клинического фармацевта. Учебная программа позволила ей углубленно изучить клиническую фармакологию и клинические аспекты медикаментозного лечения — методы исследования и интерпретации полученных результатов. Во время учебы были получены как теоретические, так и практические знания о возможностях терапии с точки зрения врача и фармацевта. Это помогло еще лучше понять назначенную врачом фармакотерапию и усовершенствовать навыки предоставления качественных фармацевтических консультаций пациентам. Клинический фармацевт помогает упорядочить режим приема лекарств, выяснить, как правильно их принимать, и уменьшить проблемы, связанные с лекарственной терапией (взаимодействие с другими лекарствами, побочные явления и другие), чтобы обеспечить как можно более высокую эффективность лекарственной терапии. При необходимости клинический фармацевт также связывается с лечащим врачом и информирует его о возникших вопросах. Таким образом, улучшается сотрудничество между врачом, фармацевтом и пациентом.

Консультация клинического фармацевта особенно желательна в следующих случаях:

пациентам с хроническими заболеваниями — гипертонией, сахарным диабетом, астмой и другими;

пациентам, которые одновременно принимают несколько медикаментов и пищевых добавок (о возможном взаимодействии с другими медикаментами);

если есть вопросы и неясности относительно правильного режима приема лекарства (когда и как его принимать);

если имеются подозрения относительно побочных явлений, например, при смене медикаментов в пределах референсных рамок;

при начале приема нового лекарства;

в острых случаях, когда необходима консультация специалиста о медикаменте (его приеме, хранении, безопасности, доступности и т. д.).

Фармацевт заметила, что одна из самых частых причин неясностей и вопросов — это прием пациентом нескольких медикаментов и пищевых добавок одновременно. Многие обеспокоены тем, что это может отрицательно повлиять на организм и процесс лечения. В таких случаях клинический фармацевт поможет понять и выяснить, наблюдается ли у принимаемого препарата какое-нибудь из возможных побочных явлений. Очень важно, чтобы пациент понимал значение назначенной терапии и ее пользу для здоровья в целом, поясняет K. Карклиня.

Медикаменты по-прежнему все еще принимают неправильно

Фармацевт подчеркивает, что одна из наиболее распространенных ошибок — это неправильный прием медикаментов и недостаточное участие со стороны пациента. Например, для некоторых медикаментов очень важно время приема — до или после еды. В противном случае неправильно принимаемые медикаменты могут не дать необходимого терапевтического эффекта. Важна также регулярность приема лекарств, которую не все соблюдают. Пациент должен понимать, что медикаменты, назначенные врачом для длительного приема, следует принимать каждый день, как по часам. Здесь на помощь могут прийти современные решения — например, в приложении BENU Aptieka можно установить функцию напоминания о приеме медикаментов. Это очень удобный способ улучшить свое участие в процессе лечения. Это средство может оказаться очень полезным не только для хронических пациентов, но и, например, для молодых людей, которые не привыкли ежедневно принимать лекарства и которым назначена какая-то новая терапия.

Пожилым людям, которые не пользуются смартфонами, предлагаются специальные коробочки, напоминающие о приеме лекарств. В них можно своевременно положить медикаменты на один день или на всю неделю и удобно следить за тем, что уже принято, так как нередко пожилые пациенты забывают, принимали ли они уже сегодня лекарство или нет. В таких случаях такие напоминания будут очень кстати.

Эти и многие другие важные вопросы вы можете выяснить у наших опытных клинических фармацевтов по телефону 62603478. Консультация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Заботьтесь о своем здоровье и пользуйтесь медикаментами ответственно, согласно указаниям!