Без сертификата газовый котел не тронь! С 2022 года меняются требования к мастерам

Подходит к концу год, когда специалисты по газовому оборудованию еще могут работать без сертификата, подтверждающего профессиональные навыки. С 2022 года все изменится — сертификат станет обязательным. Это оговорено принятыми в мае 2021 года поправками к Латвийскому госстандарту LVS 420 "Газовое оборудование. Правила установки газовых аппаратов", которые вступят в силу 1 января 2022 года.

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Для кого сертификация будет обязательной?

Сертификация будет необходима мастерам, работающим с газовой аппаратурой мощностью до 130 кВт и максимальным общим потреблением природного газа до 16 м3/час (бытовые отопительные котлы и бойлеры) и газовыми плитами (установка, техобслуживание, ремонт). Это требование относится абсолютно ко всем мастерам, которые работают с газовым оборудованием, независимо от того, какой газ потребляется — природный или сжиженный нефтяной газ (пропан), — подчеркивает глава Эксплуатационно-технического департамента AО "Gaso" Илмарс Боде.

Что новое требование значит для потребителя газа?

Для потребителя это повысит безопасность и гарантию, что работы по обслуживанию и ремонту газового оборудования будут проводиться ответственно и качественно. Кроме того, по каждой проведенной работе мастер составит особый документ — акт. Проводя замену газового водонагревателя или отопительного котла дома у клиента, мастер, в соответствии с пунктом 10.6. LVS 420 "Газовое оборудование. Правила установки газовых аппаратов", составит акт о замене газового водонагревателя или отопительного котла (с приложением А). Если же проводится проверка, техобслуживание, ремонт аппаратуры, мастер, согласно пункту 10.7. LVS 420, составит акт о проверке, техобслуживании или ремонте газового водонагревателя или отопительного котла (с приложением В).

Один экземпляр акта останется у заказчика работ, второй — у мастера. Акт служит подтверждением качества проведенных работ.

Кроме того, по словам И.Боде, в акт включены требования по устранению обнаруженных мастером техничестких проблем. Проблемы могут быть двух видов: такие, при которых газовое оборудование можно продолжать использовать, и такие, при которых этого делать нельзя. Если мастер обнаружил, что без ремонта газовое оборудование использовать нельзя, в акте указывается срок, в который проблема должна быть устранена. Если это не происходит, газовый оператор — например, GASO — может остановить подачу газа к объекту.

Что новое требование значит для мастера?

Большая часть мастеров и сейчас работает добросовестно и они действительно знатоки в своей области. И все же есть и те, кому не хватает знаний не только об обслуживании и ремонте газового оборудования, но так же о дымоходах и дымоотводах. А ведь чтобы газовый котел или бойлер работали надежно, эти знания одинаково важны.

Потому с 1 января 2022 года все мастера должны пройти двухэтапное обучение, включающее:

завершенное обучение у одного из производителей газового оборудования, чтобы мастер знал, как работает та техника, обслуживание и ремонт которой ему предстоит проводить,

оконченные специальные общие курсы в одном из учебных центров, сертифицированномЛатвийским Обществом инженеров Технологий Тепла, Газа и Воды (LSGŪTIS), для подтверждения своих знаний в вопросах безопасности не только самих газовых аппаратов, но так же вентиляции и других.

Получить сертификат LSGŪTIS и продолжить работу мастер может только, когда успешно пройдет все циклы обучения и получит тому документальное подтверждение.

Где учиться и сколько это стоит?

Пока специальные общие курсы в Латвии предлагает только Учебный центр GASO, где в конце декабря 2021 года обучение завершит первая группа специалистов. Учебный курс расчитан на 18 часов, он длится три дня и стоит 99,17 евро (без НДС). Записаться на учебу можно здесь.

Производители газового оборудования организуют обучение у своих представителей в Латвии. Информацию о представителях можно найти у каждого производителя.

Сертификацию специалистов по отопительному оборудованию проводит LSGŪTIS, на нее можно записаться на э-странице LSGŪTIS.