"Безопасная покупка": уникальная возможность заниматься э-коммерцией без хлопот

AtverSkapi.lv становится самым безопасным порталом объявлений в Латвии

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Обобщив многолетний опыт работы, а также пожелания и отзывы пользователей, команда AtverSkapi.lv создала уникальную услугу, которая до этого не была представлена на латвийских порталах объявлений. "Безопасная покупка" — это страховка, которая учитывает интересы покупателя и продавца. Благодаря этой страховке портал объявлений AtverSkapi.lv можно поставить на одну ступень с интернет-магазинами.

Благодаря интернету и интернет-платформам у людей появились новые возможности: онлайн — шопинг, заказ еды, дистанционное обучение и работа, знакомства в сети и многое другое. Однако не стоит забывать, что у медали две стороны. Все эти новые возможности открыты и для злоумышленников, которые становятся все хитрее, придумывая очередные схемы, чтобы нажиться на людях. С каждым новым случаем обмана доверие людей падает, появляются страхи и сомнения, которые напрямую влияют на работу компаний, занимающихся электронной коммерцией.

Самый распространенный вид мошенничества — это кража банковских и идентификационных данных. Наряду с ними стоит мошенничество в сфере торговли, когда покупатель не получает оплаченный товар или получает товар, не соответствующий описанию. Данный вид мошенничества распространен на порталах объявлений, где люди пытаются продать/приобрести товар по выгодной цене. Поэтому главной задачей портала AtverSkapi.lv было создать максимально безопасную онлайн-платформу для своих пользователей. Так и появилась услуга под названием "Безопасная покупка".

Преимущества "Безопасной покупки":

Экономия времени. Благодаря "Безопасной покупке" не нужно тратить время на длительные переписки. Это одна из самых распространенных проблем на портале объявлений, когда общение затягивается на часы, а то и дни. Случается, что покупатель просит дополнительные фотографии и более подробную информацию о товаре, а в итоге отказывается от сделки. В свою очередь продавец может отвечать на письма покупателя неделями. Получается, что обе стороны теряют драгоценное время. "Безопасная покупка" устраняет эту проблему, давая возможность покупателю приобрести товар сразу в пару кликов. Гарантия возврата. Еще одна актуальная проблема — после неудачной сделки продавец не идет на контакт или отказывается возвращать деньги и принять товар обратно. Тогда покупатель обращается к администрации портала с просьбой решить конфликт и как-то повлиять на ситуацию, что не всегда заканчивается успехом. При использовании услуги "Безопасная покупка", если товар не был отправлен, поврежден или не соответствует описанию, AtverSkapi.lv защитит права покупателя и вернет ему деньги. В свою очередь продавцу гарантирован возврат товара. Большим плюсом для продавца являются разработанные критерии гарантии от AtverSkapi.lv, основываясь на которых покупатель может вернуть товар. Покупатель не может запросить возврат, опираясь лишь на свой вкус, поэтому будет более ответственно подходить к покупке. Безопасная оплата и конфиденциальность. Главный риск при совершении сделки онлайн — предоставление личной информации второй стороне. Если покупатель не может лично встретиться с продавцом, то единственным способом получить товар будет перечисление средств через банк. Для этого нужно запросить персональные данные продавца и предоставить свою информацию и адрес для получения товара по почте. Всю эту информацию можно использовать злонамеренно. Используя услугу "Безопасная покупка", при совершении сделки ни одна из сторон не получает личную информацию второй стороны. Защиту персональных данных обеспечивает партнер AtverSkapi.lv, эстонское предприятие MaкeCommerce, которое обеспечивает платежные услуги. Подтвердив сделку, продавец получит SMS с кодом от Omniva, который нужно будет ввести в пакомат для отправки товара. Таким образом личные данные покупателя защищены. Продавец в свою очередь не раскрывает своих банковских данных. Отслеживание и оформление посылки. Благодаря партнеру AtverSkapi.lv, сервису Omniva (международная почтовая и логистическая компания) во время использования услуги "Безопасная покупка" покупатель и продавец, не выходя из портала AtverSkapi.lv, всегда будут знать, где находится товар. Это устраняет проблему недоверия к тому, что товар не будет выслан или возвращен. Разработанная система также упрощает само оформление посылки, так как продавцу больше не нужно переходить на другой сайт и заполнять анкету. Все, что ему нужно, это ввести в пакомат полученный в SMS код. Еще немаловажный пункт — у продавца есть 48 часов, чтобы отправить товар покупателю. Это устраняет проблему долгой отправки товара из-за отсутствия временных рамок.

Услугу "Безопасная покупка" уже оценили пользователи портала AtverSkapi.lv:

Alise78: "Присоединяюсь к положительным отзывам, потому что портал AS с возможностью такой покупки теперь на шаг впереди других порталов, которые не являются интернет-магазинами! Это создает у покупателя ощущение безопасности, потому что не купишь плохой товар за большие деньги! Я поддерживаю это, потому что всегда плохо смотрела на тех продавцов, которые не принимают обратно свой товар (и пишут об этом "бонусе" в своем профиле), потому что это сразу заставляет думать, что пришлют невесть что, и нельзя верить всему, что пишут ☺ Спасибо администрации AS за эту опцию — безопасная покупка! Спасибо, что оцениваете продавцов и не всем даете пользоваться этой услугой ;)!"

Mosa: "Стала одним из первых продавцов, который провел сделку с "Безопасной покупкой". Сделка удалась, деньги получила вовремя. Понравилось, что не нужно оформлять посылку на manaomniva.lv, а все происходит автоматически с помощью системы. В целом мне нравится — я довольна. Спасибо atverskapi.lv за новые возможности!"

"Безопасная покупка" — это платная услуга, с помощью которой портал AtverSkapi.lv страхует денежную сумму, которую покупатель платит за товар. Деньги можно получить обратно, если сделка между покупателем и продавцом оказалась неудачной. Для продавца эта услуга бесплатна. Сделка происходит без общения между сторонами — почти как в интернет-магазине. К тому же "Безопасная покупка" не является обязательной, ее можно использовать по желанию.

Разработав услугу "Безопасная покупка", AtverSkapi.lv хочет доказать, что безопасные покупки на порталах объявлений — это возможно! По этой причине можем смело заявить, что AtverSkapi.lv, который является частью интернет-издательства DELFI, — самый безопасный портал объявлений в Латвии!

AtverSkapi.lv предлагает присоединиться к надежным продавцам и покупателям и самим попробовать новую услугу "Безопасная покупка" уже сейчас!