Безопасность — прежде всего. Спрос на камеры с тепловизором Dahua увеличился в десятки раз

Повышение температуры тела — один из самых распространенных симптомов Covid-19. Балтийский филиал мирового лидера среди частных компаний, торгующих системами видеонаблюдения компании Dahua, сообщил о выросшем в десятки раз спросе на камеры с тепловизорами, которые точно и быстро фиксируют отклонение температуры тела от нормы и "вычисляют" в потоке людей возможных больных.

Официальное лицо Всемирной организации здравоохранения доктор Маргарет Харрис утверждает: температура выше 38 градусов наблюдается более, чем у 90% заболевших Covid-19. Это свойство нового вируса используют в технологиях, которые помогают создать безопасную среду. Сегодня аппаратуру с тепловизорами активно используют в странах Балтии — как в общественных местах (аэропортах, вокзалах, крупных торговых центрах), так и на крупных производствах, которые нельзя останавливать, ведь они выпускают необходимую для обеспечения жизни продукцию.

Оказывается, при покупке приборов, фиксирующих повышение температуры, важно знать определенные тонкости, чтобы не выбрать тепловизоры, предназначенные для иных целей.

"На балтийском рынке компания Dahua торгует системами видеонаблюдения больше десяти лет, — рассказал Delfi менеджер по развитию бизнеса Dahua в Прибалтике Павел Шестаков. — Раньше за камерами с тепловизорами к нам обращались, когда была необходимость в решении узкого профиля. Их использовали для ночного наблюдения, для системы безопасности нефтяных терминалов, электростанций, табачных складов… Речь шла о фиксации разницы температур в 30-300 градусов. Попав в ситуацию пандемии, мы оперативно отреагировали, на порядок повысив чувствительность наших тепловизоров. Ведь в случае с Covid-19 разница между температурой тела 36,5 и 37,5 градусов критически важна — это разница между здоровым и больным человеком".

Не все компании, стремящиеся обезопасить своих сотрудников и клиентов, разбираются в таких тонкостях. Те, кто поторопился купить камеры с тепловизорами, неприспособленными к новым задачам, столкнулись с огромной погрешностью их работы, о которой недобросовестные продавцы не сообщали. Такую проблему, в частности, выявил один балтийский порт, где тепловизор иногда фиксировал температуру, не имеющую ничего общего с температурой тела, не реагировал на людей в шапках и очках, зато включал тревогу на пассажира с горячей кружкой.

Видеонаблюдение в действии: тепловизоры Dahua не обманет горячая кружка, защитная маски или даже мотоциклетный шлем.

"Наше решение несколько сложнее в установке, его надо грамотно сконфигурировать, зато точность нашей камеры с тепловизором гарантируется — 0.3 градуса, — поясняет инженер техподдержки Dahua в Прибалтике Нормунд Пукинскис. — Этого достаточно, чтобы отличить больного человека от здорового. Наши системы включают в себя элементы самообучаемого искусственного интеллекта, что позволяет устройству найти самую горячую точку на лице, не "отвлекаясь" на маску, шапку или мотоциклетный шлем, а также не реагировать на человека, который держит в руке горячий предмет. То есть они адаптированы к условиям реальной жизни. К слову, такую систему термоконтроля можно интегрировать и в уже существующие установки для видеонаблюдения".

Чувствительную аппаратуру можно установить в месте, где идет плотный и многополосный поток людей. Камера создает термальную картинку каждого входящего и подает сигнал охраннику на тех, кто потенциально может быть заражен. Причем на втором "окошке" камеры можно сразу увидеть обычное изображение человека и найти его в толпе.

"Зачастую под словом "тепловизор" люди подразумевает некий ручной девайс, который проверяющий направляет прямо в лоб "подозреваемого", — рассказывает представитель Dahua. — Но тогда задаю встречный вопрос: а у вас есть персонал с руками 2,5 метра, чтобы замеры потенциально больного человека проводились безопасно? Наши системы позволяют сделать это дистанционно. К тому же, если речь идет о местах с большим потоком, то для измерения "вручную" температуры у пяти тысяч человек потребуется больше четырех часов, а у Dahua Thermal Solution — меньше получаса. Все происходит в режиме реального времени, люди не подвергаются лишнему стрессу".

ИНФОГРАФИКА "Covid-19, грипп или простуда?" — на ней видно, что температура часто бывает при ковиде и гриппе.

За два месяца спрос на устройства вырос в десятки раз. Еще в конце февраля, представители Dahua обращались с предложениями к руководству крупных объектов — аэропортов, вокзалов, госучреждений Европы. Сегодня владельцы крупного бизнеса сами проявляют желание снабдить свои производства всем необходимым, чтобы повысить уровень защиты. Скажем, в Литве систему активно тестирует крупный торговый центр и предприятие, связанное с переработкой рыбы, где за час по четырехполосной проходной на работу идут 1700 человек, a в Латвии — крупное фармацевтическое производство…

Если сегодня технологии оказались на передовой войны с коронавирусом, то после отмены карантина они станут гарантом того, что любая связанная с повышением температуры инфекция будет под присмотром. В том числе и возможная "вторая волна" Covid-19 — пока вакцины нет, нельзя сбрасывать такую вероятность со счетов. Похоже, лозунг "Незаменимых людей нет — если болеешь, то останься дома" приживется в мире надолго. А за отчаянных трудоголиков возьмется искусственный интеллект.

Более подробная информация доступна на странице Dahua Technology Baltic.