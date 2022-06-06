Безупречный газон в лучших американских традициях

Этим летом на латвийский рынок вышел тяжеловес в области садовой и газонной техники из США – компания Toro. Вот уже более века Toro является заслуживающим доверия лидером в требовательной индустрии ухода за газонами в США, и за эти годы он не только до совершенства отшлифовал производственные технологии и дизайн, но и стал частью легенды. История об американце и его газоне.

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По отдельности, но вместе

Американская мечта. Цветущий бизнес, большая семья со стайкой детишек и собакой. Внушительный семейный автомобиль в просторном гараже. Дом в пригороде, где солнышко катится по поверхности земли и соседи дружелюбно машут друг другу, желая доброго утра. И ярко-зеленый, сочный, идеально скошенный газон. Как изумрудный орден на груди порядочного гражданина.

Отношения американцев с газонами необычайно сердечные. О нет, газон – это не только радость для хозяйских глаз. На самом деле, тщательно ухоженная красота газона в столь же значительной мере предназначена для тех, кто в благоговейном восхищении рассматривает его со стороны двора – для соседей и прохожих. Потому что идеальный газон подтверждает заботливость и моральную позицию своего хозяина. Достаток и возможность уделять время и средства на приведение в порядок своей среды. Семейные ценности – и общественные! В конце концов, сосед, который субботним утром обихаживает свой газон – это хороший и надежный сосед.

Газоны и существование соседей – довольно интересная вещь. Газон является своего рода протянутой для приветствия рукой – он приглашает к дружбе, одновременно не подпуская к себе слишком близко. Однако с другой стороны, одинаково выстриженные газоны превращают пригородные жилые районы в единую, дружественную территорию, свободно и без преград перетекая из одного двора в следующий. Почти как наглядное доказательство духа единства, царящего в местной коммуне. На газоне нет места самовыражению и экспериментам – все за одного, за Америку! В штате Вирджиния, между прочим, даже существует закон, запрещающий траве на газонах у дома вырастать более 12 дюймов в высоту – за это полагается административный штраф.

Tapis vert

В Соединенных Штатах Америки ухоженные газоны, между прочим, появились сравнительно поздно, и это был восхищенный реверанс в сторону аристократической Европы, знатные граждане которой красовались на газонах еще со Средних веков. Tapis vert, или зеленый ковер, был термином, которым просторные, ровные ярко-зеленые поля чествовали французы.

В конце восемнадцатого века газонное сумасшествие перекинулось и на другую сторону океана. Крестным отцом американского газона стал Томас Джефферсон – один из основателей Соединенных Штатов и третий президент. Будучи практически одержимым газонами и выращиванием различных культур, а также архитектурой, на своей плантации в штате Вирджиния он обустроил столь безупречный газон в английском стиле, что навсегда изменил представление американцев о том, что же на самом деле является красивым двориком: если до Джефферсона во дворах американцев без помех цвели дикие цветы, перемежающиеся маленькими огородиками и черноземными тропами, то сейчас такой беспорядок начал казаться совершенно варварским. Свою новомодную собственность Джефферсон почти по-европейски окрестил Монтичелло (маленькая гора), а ее пейзаж стал символом цветущей американской цивилизации, который, между прочим, до сих пор красуется на оборотной стороне пятицентовой монеты.

Новый игрок

Просторные и безупречно ухоженные газоны стали раскидываться вокруг важнейших государственных построек – капитолиев, университетов, домов суда. Но из Англии прибыла еще одна аристократическая новинка, а именно гольф. Поэтому неизбежно стал напрашиваться какой-то более простой способ ухода за впечатляющими газонами – без старой доброй косы.

Первая газонокосилка в США была запатентована в 1868 году, за ней вскоре последовали новые, улучшенные модели газонокосилок. Новую косильную лихорадку быстро подхватила компания Toro, которая до этого занималась производством моторов для сельскохозяйственных тракторов. Уже в 1919 году на одном из полей для гольфа в Миннеаполисе зарычал один из первых индустриализированных аппаратов для скашивания травы The Toro Standard Golf Machine, который по сути начал в США индустрию гольфа. В 1924 году компания Toro вызвала еще одну революцию в индустрии – произвела более компактную, но не менее мощную моторную косилку The Park Special, которая до шестидесятых годов неизменно была самой востребованной в США моделью косилки.

Бесконечный газон

Обе мировые войны, а также сложный межвоенный период немного поставили на паузу тщательную любовь к газонам. Однако сразу же после Второй мировой войны понимание американцев того, что такое хорошая жизнь, навсегда изменил некий гений недвижимости по имени Уильям Левитт. В 1939 году он вместе со своими сыновьями выступил с гениальным предложением для расселения пришедших с войны ветеранов и их семей: простое, но эргономичное жилье для спальных районов в пригороде! Домик к домику, а вокруг них – бесконечный газон. На тот момент в эйфории послевоенного времени и развития экономики народ был един как никогда ранее, и эти доступные, простые, но комфортабельные домики с их газонами стали буквально воплощением идеи о единой, цветущей и зажиточной Америке. Похожие районы, которые назвали Левиттаунами, на окраинах всех крупнейших городов США начали расти как грибы после летнего дождя.

Американская идиллия

Наряду с появлением демократических газонов у дома возникла потребность в меньших по размеру и легче управляемых, к тому же безопасных газонокосилках, которые позволили бы каждому американцу воплотить мечту о своем идеально зеленом кусочке Америки. Они начали создаваться в 1948 году под эгидой уже заметно выросшей компании Toro, позволив ей стать абсолютным лидером в своей области. Вращающиеся газонокосилки Toro стали символом американской идиллии.

Несмотря на сравнительную компактность и удобство газонокосилки несомненно продавались мужчине – отцу семейства. Газон стал неотъемлемым участником семейных выходных – это было место, которое субботним утром можно принарядить, прихорошить и с гордостью показать соседям. Место, где кувыркаются дети, где проказничают собаки, где собираются друзья и родственники и так приятно пахнет гриль. Место, где хозяин является господином и повелителем. В конце концов, даже являясь требующим времени и средств мероприятием, уход за газоном приносит и неоспоримую пользу, не только эстетическую, но и ментальную: косьба и стрижка травы имеют медитативный характер и приносят удовольствие от наглядных плодов труда. Это чувство принадлежности (а нередко и превосходства) к своей среде и району. Азарт, самоутверждение и забота о своем доме.

Между прочим, десять лет назад одна американская компания по производству свечей создала первую ароматическую свечу, предназначенную именно для мужчин. Она обладает ароматом свежескошенного газона.

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