«Biolan Oy » – постоянное совершенствование как стиль жизни

Финская семейная компания «Biolan Oy» занимается разработкой, изготовлением и поставками товаров, использование которых позволяет уменьшить негативное воздействие на экологию в повседневной жизни человека.

Мы предлагаем продукцию для садоводства, комнатных растений и эко-стиля жизни высочайшего класса, при изготовлении которой учитываются принципы экологичности и долговечности.

Садоводство – информация, идеи и вдохновение

Зеленая природа – это неиссякаемый источник радости как для искусных садоводов, так и для начинающих.

Мы собрали подборку информации и полезных советов, которые заинтересуют всех любителей: идет ли речь о том, как выращивать герань на окне, как устроить небольшой огород на балконе, или как помочь садовым растениям.

Продукция для сада и эко-стиля жизни: компостеры, туалеты, а также системы для использования солнечной энергии и водоочистки. Приглашаем ознакомиться с широким ассортиментом нашей продукции.

BIOLAN САДОВАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ





Садовая земля Biolan это высококачественный грунт для растений. 100% натуральный продукт. Садовая земля - это органический торф обогащённый компостом и необходимыми для роста и развития растений элементами питания. Идеально подходит для однолетних и многолетних растений открытого и закрытого грунта, а также для улучшения свойств почвы в саду. Обогащенная компостом Садовая земля Biolan сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, обогащает почву органическими веществами. Грунт воздушный и легкий.

Использовать в чистом виде или смешать с почвой.

Рекомендуемое количество земли во время весенних и осенних работ в саду и на огороде-200-500 л/10 м². Для выращивания растений в теплице толщина слоя грунта составляет 25-30 см.

Область применения:

Выращивание рассады и растений в парнике и теплице

Выращивание цветов в цветниках, садовых ящиках, горшках и кашпо.

Создание газонов

Посадка деревьев, кустарников, декоративных растений и ягодных кустов

Улучшение свойств почвы.

BIOLAN Вазон для выращивания с прикорневым поливом





Предназначен для цветов и съедобных растений. Несмотря на небольшое количество грунта в таком вазоне, нет риска быстрого высыхания, потому что на дне вазоне есть резервуар для воды. Растение получает воду по мере необходимости и облегчает уход за растениями и экономит время.

BIOLAN Компостный Туалет ECO





Компостный Туалет Biolaneco - Самый популярный cухой туалет в Финляндии!

эффективно перерабатывает твердые отходы в компост

компостирует также бытовые органические отходы

собирает фильтрат

литая теплоизолированная конструкция

естественный воздухообмен

без запахов и комфортный в использовании

износостойкое термосиденье: Pehvakka

легко удалять компост через дверцу, расположенную внизу бака

бак туалета можно располагать так, чтобы дверца для удаления компоста находилась с любой удобной стороны

длительные промежутки времени между опорожнением туалета

Стиль жизни «Biolan» – это постоянное совершенствование: вот уже более 40 лет мы стремимся создавать и выпускать продукцию и решения, делающие нашу жизнь более экологичной; наше развитие продукции основано на принципах постоянного улучшения и применения перерабатываемого сырья..

Работа на международном уровне также является одной из важнейших составляющих деятельности «Biolan»: наши собственные производственные объекты расположены в Финляндии, Эстонии и Китае. Мы также принимаем участие в различных проектах по развитию по всему миру. Продукцию «Biolan» вы можете приобрести в лучших магазинах Латвии, а также на https://www.biolanshop.lv/