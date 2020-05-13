«Biolan Oy » – постоянное совершенствование как стиль жизни

Финская семейная компания «Biolan Oy» занимается разработкой, изготовлением и поставками товаров, использование которых позволяет уменьшить негативное воздействие на экологию в повседневной жизни человека.
Мы предлагаем продукцию для садоводства, комнатных растений и эко-стиля жизни высочайшего класса, при изготовлении которой учитываются принципы экологичности и долговечности.
Садоводство – информация, идеи и вдохновение
Зеленая природа – это неиссякаемый источник радости как для искусных садоводов, так и для начинающих.
Мы собрали подборку информации и полезных советов, которые заинтересуют всех любителей: идет ли речь о том, как выращивать герань на окне, как устроить небольшой огород на балконе, или как помочь садовым растениям.
Продукция для сада и эко-стиля жизни: компостеры, туалеты, а также системы для использования солнечной энергии и водоочистки. Приглашаем ознакомиться с широким ассортиментом нашей продукции.
BIOLAN САДОВАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ
Садовая земля Biolan это высококачественный грунт для растений. 100% натуральный продукт. Садовая земля - это органический торф обогащённый компостом и необходимыми для роста и развития растений элементами питания. Идеально подходит для однолетних и многолетних растений открытого и закрытого грунта, а также для улучшения свойств почвы в саду. Обогащенная компостом Садовая земля Biolan сохраняет влагу, улучшает структуру почвы, обогащает почву органическими веществами. Грунт воздушный и легкий.
Использовать в чистом виде или смешать с почвой.
Рекомендуемое количество земли во время весенних и осенних работ в саду и на огороде-200-500 л/10 м². Для выращивания растений в теплице толщина слоя грунта составляет 25-30 см.
Область применения:
- Выращивание рассады и растений в парнике и теплице
- Выращивание цветов в цветниках, садовых ящиках, горшках и кашпо.
- Создание газонов
- Посадка деревьев, кустарников, декоративных растений и ягодных кустов
- Улучшение свойств почвы.
BIOLAN Вазон для выращивания с прикорневым поливом
Предназначен для цветов и съедобных растений. Несмотря на небольшое количество грунта в таком вазоне, нет риска быстрого высыхания, потому что на дне вазоне есть резервуар для воды. Растение получает воду по мере необходимости и облегчает уход за растениями и экономит время.
BIOLAN Компостный Туалет ECO
Компостный Туалет Biolaneco - Самый популярный cухой туалет в Финляндии!
- эффективно перерабатывает твердые отходы в компост
- компостирует также бытовые органические отходы
- собирает фильтрат
- литая теплоизолированная конструкция
- естественный воздухообмен
- без запахов и комфортный в использовании
- износостойкое термосиденье: Pehvakka
- легко удалять компост через дверцу, расположенную внизу бака
- бак туалета можно располагать так, чтобы дверца для удаления компоста находилась с любой удобной стороны
- длительные промежутки времени между опорожнением туалета
Стиль жизни «Biolan» – это постоянное совершенствование: вот уже более 40 лет мы стремимся создавать и выпускать продукцию и решения, делающие нашу жизнь более экологичной; наше развитие продукции основано на принципах постоянного улучшения и применения перерабатываемого сырья..
Работа на международном уровне также является одной из важнейших составляющих деятельности «Biolan»: наши собственные производственные объекты расположены в Финляндии, Эстонии и Китае. Мы также принимаем участие в различных проектах по развитию по всему миру. Продукцию «Biolan» вы можете приобрести в лучших магазинах Латвии, а также на https://www.biolanshop.lv/