Бизнес и окружающая среда – в одной экосистеме

Стремление к экологичности жизненного пространства и бережное в отношении природы ведение бизнеса – это уже давно не только благие намерения, о которых стоит задуматься. В рамках объявленного Европой Зеленого курса и других прогрессивных движений, дружественные к природе решения оказывают самое непосредственное влияние на повседневную жизнь каждого предприятия.

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Сегодня ответственность за окружающую нас среду стала неотъемлемой составляющей как в частной сфере, так и в повседневной работе каждого современного предприятия. Несмотря на то, что многие требования, связанные с обеспечением принципов устойчивости, отрасли традиционного производства изначально воспринимали как вызов, для тех, кто вступил на этот путь, дальнейшее продвижение к все более дружественному к окружающей среде развитию - неотъемлемая составляющая повседневной хозяйственной деятельности. Яркий представитель такого ответственного бизнеса - Корпорация Teхнониколь.

Корпорация Технониколь — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт. Производственная компания Технониколь — это 57 производственных площадок в семи странах мира.

С 2021 года на европейском рынке, в том числе на рынке стран Балтии Корпорация выступает под корпоративным брендом TN International, чтобы быть удобнее и ближе для своих европейских потребителей и отвечать самым современным потребностям в том числе в аспекте экологии и устойчивости.

"Хозяйственная деятельность, отвечающая принципам устойчивого развития, начинается с культуры предприятия", — считает руководитель TN International по Балтийскому региону Гунтарс Арайс. "Прежде всего ее создает каждый сотрудник и каждая команда нашего подразделения. В свою очередь, в более широком контексте принципы устойчивости находят свое выражение в экономном использовании ресурсов, бережном отношении к окружающей среде и способности предприятия все больше интегрироваться в экономику замкнутого цикла".

На балтийском рынке бренд Technonicol известен уже 20 лет - начинали с продаж кровельных покрытий и изоляционных материалов, сейчас TN International предлагает системные решения для наружных конструкций зданий, и не только для крыш, а также изоляционные решения для фундаментов и фасадов. Не остаются в стороне и решения для инфраструктурных и транспортных объектов.

Акцент на устойчивость

Каждый раз, когда планируется начать производство нового продукта, предприятия TN International с большим вниманием оценивают возможное влияние производственного процесса и продукта на окружающую среду. "Мы всегда выбираем самое экономичное, современное и наиболее бережное в отношении окружающей среды производственное оборудование", — объясняет Гунтар Арайс. — "TN International — технологически высокоразвитый бизнес, и каждый следующий наш производственный ресурс - самый современный и мощный из доступных в тот момент на рынке. Таким образом, мы можем организовывать процесс, не забывая, что наш продукт должен отвечать не только текущим, но и будущим рыночным тенденциям".

Чтобы оценить значимость отрасли строительства и производства стройматериалов в контексте глобальных климатических целей, прежде всего нужно осознать текущее влияние отрасли на окружающую среду. Подсчитано, что строительство, эксплуатация и реновация зданий потребляет около 40 % от общего объема используемой энергии. Кроме того, на счету отрасли также 36 % всех выбросов CO 2 и 50 % потребления сырья.

В европейских структурах, отвечающих за строительство, хорошо осознают, что подобная статистика им не льстит, поэтому установленные для отрасли цели весьма амбициозны. Большой акцент делается на энергоэффективность зданий. Прогнозируется, что именно энергоэффективность будет играть главную роль в сокращении выбросов, вызывающих парниковый эффект газов до нуля до 2050 года, а также в уменьшении общего потребления энергии в два раза, по сранвению с 2005 годом.

Активное участие в достижении глобальных климатических целей приняли также архитекторские и строительные общественные организации, призывающие к содействию широкие слои общества и лоббистские силы, которые могли бы донести важные идеи до правительств стран. Например, британские представители отрасли призывают подписать петицию глобального масштаба, чтобы в дальнейшем иметь возможность вместе с клиентами "заказывать и создавать здания, города и инфраструктуры, которые будут неотъемлемой частью большой системы, самодостаточной и постоянно обновляющейся".

Вызовы экономики замкнутого цикла

Новейшие редакции Европейского регламента по производству стройматериалов уже в ближайшие годы должны будут обеспечить соответствие проектов как новых, так и реновированных зданий потребностям экономики замкнутого цикла на всех этапах, а также должны стать нормативной базой для улучшения процесса оцифровки и климатической готовности фонда зданий.

TN International к новым вызовам готово и уже сейчас во многих продуктах использует вторичное сырье. "На наших заводах каменной ваты внедрено безотходное производство", — подчеркивает Гунтар Арайс. — "Побочные продукты, возникающие в производстве каменной ваты, спрессовываются в брикеты и используются для вторичной переработки". На предприятии TN International в Шотландии повторно перерабатывается стекло, в производстве прессованного пенополистирола часть сырья — продукты вторичной переработки. "Это дает нам возможность как уменьшить себестоимость продукта, так и заботиться о том, чтобы в окружающую среду попало меньше строительных отходов", — объясняет Гунтарс Арайс.

"На литовском заводе TNi "MIDA" (mida.lt) отрезки производства битумной черепицы используются в местном дорожном строительстве, - говорит Арайс. - Кроме того, в ближайшие годы планируется реализация объемного инвестиционного проекта по переработке и использованию отрезков в более широком масштабе. "MIDA" также заботится о том, чтобы собиралась и перерабатывалась вся деревянная и полиэтиленовая упаковка, которую мы используем в логистике и продаже своих продуктов.

Производства TN International в Европе в основном развиваются как кластеры: сначала устраивается производство основной продукции, которое позже дополняется производством определенных сопутствующих продуктов. "В соответствии с принципами устойчивого хозяйствования мы стараемся организовывать производство максимально близко к местам использования продукции", — объясняет Гунтар Арайс, подчеркивая значение сокращения транспортных выбросов в достижении глобальных целей окружающей среды.

Рынок зеленого строительства растет

Во всем мире все больший акцент ставится на зеленом строительстве – зданиях, которые отвечают принципам устойчивости и дружественны к окружающей среде, и в строительстве которых использованы нетоксичные материалы, произведенные из натуральных и возобновляемых ресурсов. По некоторым оценкам, рынок зеленого строительства в мире в прошлом году достиг 238 млрд. долларов США. В свою очередь, уже через два года этот показатель составит 425,4 млрд. долларов. Здания, построенные в соответствии с принципами устойчивого развития, в мире главным образом сертифицируются по двум системам: британской BREEAM и американской LEED.

Чтобы продукцию производителя стройматериалов можно было использовать в зеленом строительстве, процессы ее производства должны быть отслеживаемыми, что удостоверяет особый сертификат окружающей среды. TN International может гордиться тем, что большая часть производств группы прошла аудит, а строительные решения сертифицированы декларацией EPD. "Таким образом, наши строительные решения можно использовать в зданиях, сертифицированных как по системе BREEAM, так и по системе LEED", — объясняет Гунтарс Арайс.

Одна из наиболее популярных систем сертификации зеленых зданий - LEED. Она была применена к 96 000 проектам в 167 странах. Сертифицированные в соответствии с этой системой здания потребляют приблизительно на 25% меньше энергии. Первое в мире многоэтажное офисное здание, получившее платиновый сертификат LEED - One Bryant Park в Манхеттене, Нью-Йорк. Это здание само может очищать сточные воды, собирать и использовать дождевую воду, и у него собственная когенерационная станция на 4,6 мегаватта. В свою очередь, высокую эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования в здании поддерживает умная система HVAC, основанная на технологиях рационального направления подпольного потока воздуха, что уменьшает влияние на окружающую среду, а также затраты на эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

В Латвии пока наибольшую популярность завоевала британская система сертификации зеленого строительства BREEAM. Такой сертификат есть у торгового центра "Akropole", построенного в 2018 году, а также сданная в эксплуатацию в прошлом году последняя очередь торгового и офисного центра "Origo".

По статистике, 17% зеленых зданий в США составляют учебные заведения. В Латвии также зеленые решения TNi использованы в строительстве учебного заведения — в кровельных конструкциях международной школы "Экзюпери".

В мировом масштабе глобальный концерн Technonicol гордится участием во многих крупных проектах. Например, в строительстве московского метро, а также при строительстве многих туннелей в Южной Америке использованы решения подземных конструкций Technonicol. "В будущем нами задумано строительство нескольких производств и начало производства новых продуктов, — раскрывает цели развития Гунтарс Арайс. — Продолжаем смотреть в направлении инновационных решений строительной изоляции. Это однозначно будут новые технологии, которые прекрасно дополняют уже существующие на рынке".