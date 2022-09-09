Бизнес-миссия Made in Uzbekistan в Латвии

Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при содействии посольства Республики Узбекистан в Латвии впервые организовывает в городе Рига Бизнес-миссию «Made in Uzbekistan».

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Основными целями предстоящего мероприятия являются дальнейшее укрепление внешнеторговых связей, наращивание двустороннего оборота и открытие новых перспектив взаимодействия между Узбекистаном и Латвией. Кроме того, мероприятие нацелено на продвижение туристического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Латвией.

Узбекская делегация торговой миссии представлена 46 экспортно-ориентированными предприятиями сельскохозяйственной, продовольственной, винно-водочной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, химической, металлургической отраслей и представителями крупных ассоциаций.

Мероприятие пройдет 12 — 13 сентября 2022 года в зале OMEGA отеля "RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL".

Представителей бизнес-сообщества Латвии приглашаем на деловые встречи в формате В2В, презентации экспортных возможностей и продукций отраслей, инвестиционного потенциала и туристической привлекательности Республики Узбекистан.