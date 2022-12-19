Бизнес-серия ASUS Expertbook: мощные и надежные устройства с оперативным сервисом

В современной динамичной и разнообразной бизнес-среде мощный и надежный компьютер так же важен, как и компетентный и лояльный сотрудник, также важно, чтобы техника не разочаровывала и позволяла работать в любых условиях. Бизнес-серия Asus Expertbook способна удовлетворить потребности любого предпринимателя, здесь есть все — от устройств премиум-класса, оснащенных профессиональным программным обеспечением, до быстрого и удобного обслуживания.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Ноутбуки спроектированы таким образом, чтобы им были нестрашны ежедневные поездки — любое устройство серии Expertbook соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к ударам, жаре, холоду и пыли. Это главная особенность, которая отличает эту серию от серии для домашнего использования. Также дополнительной защитой оборудованы все входы, выходы и петли, чтобы они могли выдерживать нагрузку, свойственную для деловой среды, когда ноутбук используется не менее 8-10 часов в день", — поясняет представитель ASUS в Балтии Каспарс Калниньш.

У серии ASUS Expertbook есть несколько уровней — в соответствии с потребностями каждого уровня бизнеса, чтобы можно было удовлетворить и тех, кто в основном работает в офисе за столом, так тех, кто очень много перемещается. Помимо этого, доступна модель уровня руководства, которая весит всего 1 кг и имеет более длительное время автономной работы — до 16 часов (ASUS ExpertBook B9). Серия ноутбуков разделена по уровням: от B1, предназначенного для офисного использования, до B7, который представляет собой так называемый enterprise level — компьютер премиум-класса, оснащенный интернетом 5G и считывателем ID-карт, который также заметно выделяется с эстетической точки зрения. Абсолютно уникальной опцией бизнес-серии ASUS Expertbook является цифровой блок с подсветкой на тачпаде для 14-дюймовых компьютеров — другие производители для 14-дюймовых компьютеров такого не предлагают.

На вопрос о том, каким компаниям актуальны возможности, предлагаемые серией Expertbook, Калниньш отвечает, что в сегодняшней деловой среде уже не важны ни масштаб компании, ни ее размер, потому что мобильность, производительность и мощность — это самое главное. "Мы видим, что появилось много компаний, состоящих из 1-2 человек, для которых очень важна мобильность и защита устройства от потенциального ущерба: ударов, воды, пыли, тепла и холода. Кроме того, это люди, которым нужен не только работающий компьютер, им очень важен сервис", — подчеркивает Калниньш.

На все компьютеры серии ASUS Expertbook предоставляется трехлетняя гарантия — при необходимости ее обеспечивает латвийский сервисный центр, а за дополнительную плату доступна так называемая услуга on site, то есть оборудование не отправляют в сервис на ремонт, а чинят у клиента на месте. Каждый компьютер оснащен профессиональным программным обеспечением для бизнеса, которое позволяет сразу приступить к работе и не требует дополнительных вложений. Если же у клиента есть какие-то специфические пожелания, которых нет в стандартном предложении, то можно привлечь партнеров, способных обеспечить дополнительные потребности.

"У компаний даже больше бонусов, чем у частных лиц. Например, можно протестировать бизнес-серию перед покупкой — компании активно используют эту возможность. Это привело ко многим историям успеха, когда оборудование приобрели сразу после "тест-драйва". Через партнера, выбранного компанией, или связавшись с нами напрямую, например, через LinkedIn или Facebook, мы поставим либо тот, компьютер, на который пал выбор, либо максимально похожий", — рассказывает Калниньш.

Кроме того, для компаний выгода очевидна при покупке нескольких компьютеров: чем больше компьютеров приобретает компания, тем выгоднее цена. "Здесь работает принцип оптовой торговли. При большем объеме мы можем собрать такое устройство, которое хочет клиент. Доставка в этом случае займет больше времени — до полутора месяцев. Готовые компьютеры при наличии на складе доставляются в течение 1-2 рабочих дней".

Чтобы в качестве делового партнера ASUS смог участвовать в национальных тендерных закупках и котироваться на европейском рынке, устройства получили разные международные сертификаты качества: сертификат CE, гарантирующий соответствие продукции требованиям безопасности, здоровья и охраны окружающей среды, ENERGY STAR® и EPEATTM , подтверждающие эффективность использования энергии, а также несколько сертификатов устойчивого использования и переработки сырья и упаковки, что в долгосрочной перспективе уменьшает углеродный след компании.

Компьютеры бизнес-серии ASUS Expertbook можно приобрести либо через партнеров, выбранных компанией, либо на самых популярных интернет-сайтах, где можно приобрести технику ASUS.