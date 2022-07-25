"Блеск и нищета" средств защиты растений: как защитить экологию и фермеров

В рамках зеленого курса климатически нейтральной стратегии Еврокомиссия (ЕК) поставила цель к 2030 году на 50% снизить использование средств защиты растений (СЗР) и на 20% уменьшить применение удобрений. Такое решение способствует созданию более устойчивой и дружелюбной к экологии системы производства продуктов, которые по своим качествам ближе к биологическим,а также уменьшению эмиссии парниковых газов. Что это значит для фермеров, а что для потребителей, объясняет директор Государственной службы защиты растений (ГСЗР) Вентс Эзерс.

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Ограничения использования СЗР одинаково распространяются на все страны Евросоюза? Адекватны ли они, по-вашему?

Требование однозначно касается всех стран-участниц ЕС, поэтому нужно думать о будущем — как мы будем защищать сельскохозяйственные культуры и как мы их будем производить. Есть одна актуальная проблема — нет сравнения по странам, потому что недостаточно данных об использовании средств защиты растений. Это вызывает опасения, что принятие решения в условиях нехватки соответствующих данных может создать неравенство между фермерами из разных стран. Таким образом в сельском хозяйстве может наступить кризис, потому что невозможно будет производить качественные и безопасные продукты. Но сами фермеры тоже понимают, что ЕК озвучивает пожелания общества, а общество хочет, чтобы сельское хозяйство было более устойчивым, чтобы процесс производства был экологичным, поэтому надо найти золотую середину между негативным влиянием на фермерское производство и стремлением потребителей к устойчивости.

Об этом в Евросовете и в Европарламенте определенно будут длительные дискуссии. Сейчас решение ЕК основывают на объеме распространенных средств защиты растений в странах-участницах и изменениях этого объема за последнюю декаду. Латвия в этом смысле выглядит плохо: у нас выросли производственные площади, что выражается в увеличенном объеме использования средств защиты растений. Однако, если посмотреть, какой это объем на гектар, то он у нас вдвое ниже, чем в среднем по ЕС. Так что это большой вызов, и я уверен, что будет сломано много копий.

Насколько строгие требования к использованию СЗР? Как они соблюдаются?

ЕК работала над системой устойчивого использования СЗР нескольких десятилетий, самые большие перемены произошли в девяностых годах. В 2011 году вступило в силу регулирование безопасности средств защиты растений, оно - одно из самых строгих в мире. Если фермер соблюдает инструкции и требования, он может быть уверен, что произведенная продукция будет безопасна для потребителя и окружающей среде не нанесут вред.

Однако уже сейчас сложилась ситуация, когда стандарты европейской продукции очень высоки, особенно по отношению к окружающей среде, а в странах третьего мира все еще используются запрещенные в Европе вещества. Импорт этой продукции, конечно, попадает на полки наших магазинов и на наши столы. Мы движемся в направлении устойчивого сельского хозяйства, но нам нужно следить и за тем, чтобы остальной мир менял производственные практики. Иначе мы можем оказаться в ситуации, когда сами больше не сможем произвести достаточный объем, уменьшится спектр продукции или же наша продукция станет дороже, пока в странах третьего мира этот спектр будет по-прежнему широк, а вместе с этим — и более низкая себестоимость.

Конечно, необходим контроль. В этом заключается наша роль — мы отправляемся с проверками к фермерам, чтобы осуществить всеобъемлющий анализ и инспекцию. Мы проверяем документацию, склады с закупленными СЗР, инспектируем поля, обращая внимание, например, на соблюдение защитной полосы водных объектов. У нас работают опытные инспекторы с широкими профессиональными знаниями. Например, чтобы доказать нарушение, нужно одновременно быть и агрономом, и химиком, и юристом, а иногда и психологом. Можно сказать, что в основном фермеры соблюдают требования. Конечно, случаются и нарушения, но в целом картинка не депрессивная. Чтобы можно было использовать средства защиты растений и покупать препараты, фермер должен пройти специальное обучение и сдать экзамены. Мы являемся одним из контрольных органов, который руководствуется в работе принципом "Сначала проконсультируй!", это означает, что в ходе проверок мы объясняем фермерам существующие требования, потому что наша общая цель — не допускать нарушений.

По сравнению с другими странами ЕС в Латвии очень высокая степень контроля, а наши требования очень высоки — в сезон мы совершаем более 1800 проверок. Например, в Литве, где площадь используемых в сельском хозяйстве земель, вдвое больше, производится менее 2000 проверок, а во Франции, где производственных площадей в 15 раз больше, чем в Латвии, осуществляется 5500 проверок в год. Надо сказать "спасибо" латвийским фермерам, которые в целом ответственно работают, потому что в их интересах сохранить свое хозяйство и окружающую среду для будущих поколений.

Как эти ограничения практически повлияют на фермеров и потребителей?

Самое пугающее сейчас — это отсутствие глобальной оценки влияния. Влияние СЗР нельзя точно оценить, есть много аспектов, которые надо учитывать, например, урожайность и спектр сельскохозяйственных культур, потому что есть культуры, для выращивания которых необходимо больше СЗР. Например, у нас доминируют такие культуры, как зимний рапс и зимняя пшеница. По опыту мы знаем, что 10 лет назад в Латвии были довольно большие площади, засеянные летним рапсом, а теперь они практически исчезли, потому что не хватает соответствующих СЗР, чтобы можно было его выращивать. Весной особенную нагрузку создают вредители, и посев фактически не выживает.

Если смотреть в будущее, то нужно считаться с тем, что может поменяться спектр сельскохозяйственных культур. Это означает, что у фермеров может быть меньше выбора, что выращивать, потому что важно соблюдать чередование и не выращивать только одну культуру. Вероятно, нужно будет искать какие-то новые культуры.

По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), вредители и болезни являются причиной исчезновения 40% урожая в мире. Надо принимать во внимание и тот факт, что они влияют на качество урожая. С точки зрения безопасности нельзя игнорировать и разные токсины, которые появляются в зерновых из-за грибка. Это существенно влияет и на безопасность продукции, и на ее доступность. Надо считаться с тем, что собственная продукция может стать дороже, могут снизиться ее объемы, а вместе с этим возрастет и зависимость от импорта.

К сожалению, агрессия России в Украине уже глобально повлияла на индустрию — это отразилось на цене пшеницы. Чтобы защитить свой внутренний рынок, страны имеют обыкновение ограничивать экспорт. В такой ситуации важно сделать так, чтобы местный производитель мог обеспечить свою страну и экспорт.

Потребителям надо учитывать, что увеличится удельный вес импортируемой продукции. Ситуация будет, как сейчас: можно будет приобрести более дорогую продукцию, при выращивании которой не использовались СЗР, и вместе с этим будет продукция, выращенная с помощью более интенсивных методов защиты растений, например, с использованием химических средств защиты растений. Спрос все еще определяется ценой, и предложение будет зависеть от потребителя. Пока что выбор все еще остается за кошельком.

Где находится золотая середина — чтобы и волки сыты, и овцы целы?



Это очень большой вызов — превратить европейскую политику в такой формат, чтобы фермеры смогли выжить. Мы уже работаем над этим — использование СЗР в любом случае должно быть обоснованным, и важно, чтобы было как можно больше качественных данных, на которые можно опираться для принятия решений в сельском хозяйстве. Например, размножение вредителей. Сейчас мы предоставляем фермерам информацию о распространении вредителей в каждый конкретный сезон — это помогает им принимать решения о том, когда и как использовать средства защиты растений. В будущем мы планируем развивать эту систему, делать ее более цифровой, чтобы она была более наглядной и удобной — и в практическом смысле, и для прогнозирования.

Надо смотреть на развитие технологий, которые позволят уменьшить использование средств защиты растений на полях. Постоянно появляются различные технологические решения, развиваются и другие альтернативные методы, которые пока еще существуют только в механическом виде. Например, механические способы ограничения сорняков. С помощью таких вещей можно оптимизировать использование СЗР, применяя их только тогда, когда иначе невозможно. Таким образом экономятся средства и щадится окружающая среда.

Это единственные ограничения для сельского хозяйства, которые предусматривает зеленый курс?

Ограничения ожидаются более широкие — в отношении средств защиты растений, удобрений, производства, в отношении использования торфяников и других сельскохозяйственных ресурсов. Зеленый курс гораздо шире, а сегодня мы коснулись только одной сферы — защиты растений. Однако эти ограничения влияют на управление землей и все народное хозяйство в целом.

Ограничения СЗР помогут решить разногласия между садоводами и пчеловодами?

В целом садоводы уживаются с пчеловодами. Большая проблема — это отсутствие коммуникации. Надо помнить, что они зависят друг от друга — пчеловоду необходимо пастбище, а садоводу — чтобы его культуру кто-то опылял. Например, тот же самый рапс — это культура, в выращивании которой необходимо применять СЗР, а пчелам очень нравится рапс. Обеим сторонам надо пытаться сосуществовать, и это возможно при использовании СЗР, однако необходима взаимная коммуникация и обмен информацией. Ведь если средство используют правильно, то оно не вредит пчелам. Фактически за последние годы не было выявлено грубых нарушений. Самый громкий случай был почти 10 лет назад в лимбажском районе, где при химической обработке поля были обнаружены грубые нарушения правил, однако в целом по стране очень редко случаются нарушения нормативных актов, например, об использовании инсектицидов в дневное время — их можно использовать только ночью.

Правда, мы контролируем фермеров, но не можем проконтролировать все огороды. Надо понимать, что каждый из нас - часть большого целого, и, если мы свой сад обрабатываем непроверенными или запрещенными веществами, то это потенциальный вред для опылителей — в том числе для пчел. Если мы обрабатываем пищевые культуры, то сами это съедаем и рискуем столкнуться с опасными веществами. Важно менять мышление. К фермерам все же предъявляются другие требования, и никакие эксперименты тут недопустимы. Фермеров мы проконтролируем, а огород по большей части — это ответственность индивида, поэтому надо понимать, что от его действий могут возникнуть последствия, даже если не сиюминутные.

Впрочем, мы работаем и с аудиторией огородников — есть разные информационные материалы, специальный сайт, посвященный защите растений, где владельцы огородов могут найти информацию об ограничении вредителей с помощью продуктов природного происхождения, которые можно использовать в качестве альтернативы пестицидам, что не слишком эффективно на больших площадях, но подойдет для пары картофельных грядок.

Конечно, огороды не могут выполнить все требования зеленого курса, но, если каждый в индивидуальном порядке будет задумываться о своих действиях, вне зависимости от разных политических целей, то можно приложить определенные усилия и создавать свою среду с помощью более устойчивых методов.

Государственная служба защиты растений несет ответственность за фитосанитарный надзор в стране и осуществляет полный контроль сельскохозяйственного процесса, проводит анализ почвы и агрохимические исследования, осуществляет контроль использования удобрений, изучение вредителей, сертификацию семян, контроль распространеня и использования СЗР и информирование общественности. Найти больше информации о работе службы и сообщить о нарушениях можно на домашней странице www.vaad.gov.lv.