БО - ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ В ЕЕ ТРАДИЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Теперь вы можете насладиться вкусом настоящей азиатской кухни прямо здесь в Риге. Расположенный в SĀGA, одном из крупнейших торговых центров Риги, ресторан BO приглашает всех желающих в путешествие по вьетнамской национальной кухне. Несмотря на то, что он открылся только в феврале этого года, BO уже завоевал популярность среди местных жителей. В Риге не так много мест, предлагающих аутентичную вьетнамскую кухню, поэтому для любителей азиатской кухни появление BO на карте рижских ресторанов стало долгожданным событием.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

BO находится в фудкорте SĀGA, и его визуальную эстетику невозможно не заметить.

Интерьер был продуман так, чтобы создать ощущение уличного рынка во Вьетнаме: корзины со свежими экзотическими фруктами (их также можно взять на вынос), открытая кухня,

и доносящиеся ароматы азиатских блюд приглашают вас попробовать то, что приготовили повара BO. Если кто и знает, как приготовить отличный фо, так это повара ресторана BO.

BO — выходцы из Вьетнама, их навыки и талант рождены и воспитаны, а не выучены по кулинарной книге.

Меню в BO не очень обширное (всегда хороший знак, так как он указывает на свежесть), но в нем есть все основные принципы вьетнамской кухни, включая фо (традиционный вьетнамский суп), приготовленный на домашнем говяжьем бульоне, и различные гарниры. Размер порции в BO определенно не является проблемой при заказе любимого фо — одна порция составляет около литра, а цена очень приятная для такого качества. Те, кто бывал во Вьетнаме, знают, что BO — это настоящий шедевр в плане ингредиентов, аутентичных вкусов и презентации.

Все любят спринг-роллы BO (как свежие, так и жареные во фритюре), одну из самых популярных закусок в азиатской кухне. Если ваша слабость — сладкие фруктовые напитки, обратите внимание на BO и их выбор свежих коктейлей: манго, дракон, папайя и авокадо. Все они сделаны на основе обычного и сгущенного молока.

Если личное посещение BO

немного не по пути, не волнуйтесь — вы можете найти BO в популярном приложении по доставке еды Bolt Food, что означает, что вы можете насладиться настоящей вьетнамской едой в любом месте Риги.