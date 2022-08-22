БО - ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ В ЕЕ ТРАДИЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Foto: Publicitātes foto

Теперь вы можете насладиться вкусом настоящей азиатской кухни прямо здесь в Риге. Расположенный в SĀGA, одном из крупнейших торговых центров Риги, ресторан BO приглашает всех желающих в путешествие по вьетнамской национальной кухне. Несмотря на то, что он открылся только в феврале этого года, BO уже завоевал популярность среди местных жителей. В Риге не так много мест, предлагающих аутентичную вьетнамскую кухню, поэтому для любителей азиатской кухни появление BO на карте рижских ресторанов стало долгожданным событием.

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BO находится в фудкорте SĀGA, и его визуальную эстетику невозможно не заметить.

Интерьер был продуман так, чтобы создать ощущение уличного рынка во Вьетнаме: корзины со свежими экзотическими фруктами (их также можно взять на вынос), открытая кухня,

и доносящиеся ароматы азиатских блюд приглашают вас попробовать то, что приготовили повара BO. Если кто и знает, как приготовить отличный фо, так это повара ресторана BO.

BO — выходцы из Вьетнама, их навыки и талант рождены и воспитаны, а не выучены по кулинарной книге.

Меню в BO не очень обширное (всегда хороший знак, так как он указывает на свежесть), но в нем есть все основные принципы вьетнамской кухни, включая фо (традиционный вьетнамский суп), приготовленный на домашнем говяжьем бульоне, и различные гарниры. Размер порции в BO определенно не является проблемой при заказе любимого фо — одна порция составляет около литра, а цена очень приятная для такого качества. Те, кто бывал во Вьетнаме, знают, что BO — это настоящий шедевр в плане ингредиентов, аутентичных вкусов и презентации.

Все любят спринг-роллы BO (как свежие, так и жареные во фритюре), одну из самых популярных закусок в азиатской кухне. Если ваша слабость — сладкие фруктовые напитки, обратите внимание на BO и их выбор свежих коктейлей: манго, дракон, папайя и авокадо. Все они сделаны на основе обычного и сгущенного молока.

Если личное посещение BO

немного не по пути, не волнуйтесь — вы можете найти BO в популярном приложении по доставке еды Bolt Food, что означает, что вы можете насладиться настоящей вьетнамской едой в любом месте Риги.

https://www.facebook.com/boviet.latvia
https://www.instagram.com/boviet.latvia
Номре телефона кафе +371 23077555

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