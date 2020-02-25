Болит колено! Поможет ли фиксатор коленного сустава?

На улице становится теплее, дни становятся длиннее. Это является прекрасной возможностью проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждатьсядлительными прогулками, заниматься садоводством, кататься на велосипеде, сочетатьполезное времяпровождение с активным отдыхом. Но, больное колено часто мешаетреализации этих планов. Что делать? — Чтобы своевременно предотвратить дискомфортили боль при нагрузке, коленные суставы следует регулярно тренировать и, в случаеповышенной нагрузки, дополнительно поддерживать и фиксировать, соблюдаяпринципы активного и здорового образа жизни. Если вас уже достигла боль вколенных суставах, новая модель наколенника для поддержки коленного суставанемецкого производителя Bauerfeind станет незаменимым помощником.

Показаниями к применению фиксатора колена GenuTrain являются следующие симптомы:

чувство нестабильности в колене,

повышенное раздражение,

боль,

скопление жидкости в синовиальной (околосуставной) сумке колена.



Мы рекомендуем GenuTrain в качестве удобного и эффективного терапевтического приспособления для следующих диагнозов:

растяжение связок, смещения коленной чашечки,

артрит, остеоартрит (остеоартроз), другие дегенеративные заболевания суставов,

тендинопатия, тендомиопатия, менископатия

пред- или послеоперационное раздражение и воспаление

болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood–Schlatter disease — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости)

неспецифическая боль.

Что делает его таким эффективным?

НОВАЯ ТЕХНИКА плетения ткани обеспечивает максимальное прилегание и адаптацию, соответствие формы фиксатора к коленному суставу, обеспечивая стабильность коленного сустава.

КОМФОРТНАЯ КОЛЬЦЕВИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА с помощью дополнительных опорных силиконовых подушечек эффективно снимает боль при натяжении связок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ позволяет легко надевать и снимать фиксатор, одновременно сохраняя правильную позицию, правильное размещение на колене даже во время активных движений.

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