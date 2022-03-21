Больше, чем лифтинг лица

Многие женщины знают, что гиалуроновая кислота особенно важна для красоты. Она представляет собой популярное активное вещество, которое используется в различных сыворотках, кремах и масках. Однако при внешнем использовании гиалуроновая кислота достигает лишь внешних слоев кожи. Поэтому очень важно "насытить" свою кожу и изнутри. В состав таблеток Skin Care TM Hyaluron Active входит не только гиалуроновая кислота и коллаген, но также и особенно ценный экстракт бархатцев. Бархатцы обладают потрясающими свойствами — они помогают восполнить потери гиалуроновой кислоты в организме. Ежедневно мы естественным способом теряем 1/3 часть гиалуроновой кислоты в нашем организме, поэтому очень важно поддерживать необходимый уровень в крови. Всего одной таблеткой с утра Вы "насытите" свою кожу изнутри.

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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА В ЖИДКОМ ВИДЕ

Skin CareTM Hyaluron Shot это напиток, содержащий гиалуроновую кислоту, с приятным облепиховым вкусом. Он содержит гиалуроновую кислоту, коллаген, экстракт облепихи, бархатцев и витамин С. Витамин С способствует нормальной выработке коллагена и помогает защищать клетки от оксидативных повреждений. Коллаген представляет собой очень важный структурный элемент многих тканей кожи, например, соединительных тканей, в том числе эластина, и влияет на упругость нашей кожи. Принимать по одному напитку в день.

В состав таблеток Skin Care TM Hyaluron Active и Skin CareTM Hyaluron Shot входит экстракт ягод облепихи и витамин С. Ягоды облепихи нередко называют суперпродуктом. Они содержат огромное количество ценных веществ в том числе и ненасыщенные жирные кислоты с особенно редкий омега-7, который традиционно используется в косметике, однако для лучшего результата его можно принимать и внутрь.

ГИАЛОУРОНОВАЯ КИСЛОТА И КОЛЛАГЕН ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ

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