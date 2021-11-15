Больше позитивной энергии для Латвии!

Мой земляк – уроженец Латгалии поэт Райнис, сказал: для того, чтобы что-то любить, надо прилагать намного больше энергии, чем для того, чтобы что-то ненавидеть.

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Может быть, именно поэтому так легко во всех бедах находить виноватых -- конечно, за исключением самого себя. Все решения являются правильными, государственными, дальновидными, только народ плохой, не может их оценить…. И сам я такой правильный, только сосед неправильный!

Думаю, что во время этого кризиса нам всем как никогда раньше нужны взаимоуважение и любовь к тем, кто живет рядом с нами. Терпение и чувство ответственности по отношению к тем, кто заблудился в лавине информации и потерял ориентацию. Ненавистью мы ничего не добьемся, только внесем еще больший раскол в жизнь своей страны.

Нам в Латвии много что надо реформировать, изменять, улучшать — все одновременно и уже очень давно. Но, прежде всего, надо найти ответ на самый главный вопрос — как нам всем здесь жить вместе? У нас ничего не получится, если мы не решим проблемы всеобъемлющей демократии. Если мы не сделаем основой государства взаимное уважение. Или, говоря словами Райниса, будем тратить энергию на ненависть.

И поэтому 18 ноября я хочу пожелать — посвятим своей стране, всем живущим в ней людям больше позитивной энергии, больше энергии любви!

Янис Урбанович,

председатель правления Социал-демократической партии "Согласие"