Большое летнее приключение: путешествие с детьми на юг Швеции

Планирование семейного отпуска – нелегкая задача, особенно если предстоит путешествие с двумя малышами. Однако, найдя спокойный пункт назначения, который будет интересен как взрослым, так и детям, можно избавиться от многих забот во время поездки. Юг Швеции станет подходящим выбором, если вы планируете путешествовать с маленькими детьми, причем не только потому, что это красивая и спокойная часть страны, но и потому, что туда можно добраться на пароме оператора DFDS Luna Seaways, что делает путь интереснее и проще для маленьких туристов. Своими впечатлениями о семейном путешествии в Швецию делится автор контента Байба Мелленберга (Baiba Mellenberga), которая этим летом вместе с мужем, дочерью Матилде (4 года) и сыном Францисом (2 года) отправилась в королевский портовый город Карлсхамн.

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Гостеприимство и умиротворение юга Швеции

Путешествие на юг Швеции выдалось для семьи Мелленбергов поистине умиротворяющим и расслабляющим. По словам Байбы, и родителям, и детям очень понравилось гостеприимство и покой, царящий в Карлсхамне, а также ухоженные дома, сады и выкошенные лужайки.

"Больше всего я радуюсь за детей, за ощущения, которые они испытывают, находясь в другой стране, другой среде, и восхищаюсь их способностью адаптироваться везде, поэтому мы выбирали ночлег и все занятия в Карлсхамне так, чтобы нам было удобно с детьми. В пункте назначения мы провели два дня, сняв на Airbnb домик с двумя спальнями и включенным завтраком. Для нас очень важно утром позавтракать, чтобы спокойно начать день вместе с детьми, напитавшись энергией. Хозяева домика встретили нас очень радушно, и мы действительно чувствовали себя как дома", – рассказывает Байба о ночлеге на юге Швеции.

Занятия, адаптированные к ритму детей, каждый день

По Карлсхамну и окрестностям семья передвигалась в основном на машине и пешком, а для маленьких путешественников специально захватили с собой велосипеды DipDap, что стало возможным благодаря дружественной политике паромного оператора DFDS в отношении багажа: в отличие от ограничений в самолетах, на паром пассажиры могут взять неограниченное по весу количество необходимых в дороге вещей.

"Поскольку в Карлсхамне мы пробыли два полных дня, то планировали свое пребывание таким образом, чтобы каждый день было только одно масштабное мероприятие и детям не было сложно соблюдать режим. К тому же это была первая поездка без коляски, но наш двухлетка достойно выдержал ее отсутствие", – продолжает Байба.

По ее словам, детям очень понравилось посещение сафари-парка в Карлсхамне, а также научного центра Kreativum. Не меньший восторг вызвали у маленьких путешественников многочисленные игровые площадки в городе. "А нам как родителям очень понравилось то, что на каждой площадке обеспечена безопасность детей – участки обнесены надежной оградой, оснащены подходящими для детей лестницами и соответствующим покрытием для игр", – отмечает Байба.

Паром – удобный способ путешествовать

Чтобы добраться до Швеции, семья Мелленбергов выбрала услуги паромного оператора DFDS и отправилась в путь на самом новом пароме – Luna Seaways. Путь в Швецию стал настоящей увеселительной поездкой по сравнению со временем, которое пришлось бы провести в других транспортных средствах, поскольку паром отправляется каждый вечер из Клайпедского порта и уже утром достигает берега Швеции, что особенно удобно, когда путешествуешь с детьми.

"Мы особенно оценили то, что паром отправляется вечером – это помогло детям соблюсти привычный режим и путь показался гораздо короче, чем есть на самом деле. Детей поразила каюта, в которой мы ночевали, ведь они впервые оказались на борту судна. Кроме того, нам очень понравилась спокойная атмосфера на палубе и детская игровая комната, где есть все необходимое для того, чтобы детям было интересно провести там почти все время путешествия. Нам как родителям понравилась также продуманная планировка парома – прямо напротив детской комнаты находится кафе, где можно выпить кофе, пока дети играют", – делится впечатлениями о пароме Байба.

В целом Байба считает путешествие очень успешным и приглашает другие семьи отправиться по замечательному маршруту из литовской Клайпеды до шведского Карлсхамна: конечная точка пути достаточно спокойная для безмятежного отдыха без людских толп, а путь на пароме – скорее увеселительная поездка, нежели сложности, с которыми зачастую приходится сталкиваться при выборе других видов транспорта.