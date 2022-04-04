Быстро и без боли: в Латвии доступен новый способ победить глаукому

Глаукома — "тихий убийца зрения", который постепенно и часто бессимптомно повреждает зрительный нерв и сетчатку глаза, лишая человека зрения. Единственный способ спасти зрение — своевременно обратиться к опытному врачу, чтобы поставить диагноз и немедленно начать лечение. Как безболезненно и эффективно лечат глаукому в лучших клиниках мира, а теперь и в Латвии, рассказывает профессор Клиники др. Соломатина Игорь Соломатин.

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Кто в группе риска?

От глаукомы никто не застрахован, но особенно подвержены риску люди в возрасте от 40 лет с высокой степенью дальнозоркости или близорукости, травмами глаз, имеющие наследственную предрасположенность и некоторые хронические заболевания (гипертония, диабет и другие). На начальных этапах заболевания, человек не испытывает боли и дискомфорта, а острота зрения остается прежней. Это увеличивает риск оказаться у офтальмолога уже во время тяжелой стадии глаукомы. От обращения к врачу многих останавливает также недостаток понятной информации о современных методах лечения глаукомы.

Как обычно лечат глаукому, и почему это подходит не всем?

Консервативное лечение заболевания не всегда дает ожидаемый результат, а капли для снижения внутриглазного давления могут существенно влиять на качество жизни человека. Хирургическое вмешательство тоже может быть эффективным, но сопряжено с наличием противопоказаний и вероятностью осложнений.

В чем отличие инновационного лечения глаукомы?

Сегодня лечить глаукому возможно бережно, бесконтактно и безопасно при помощи селективной лазерной трабекулопластики (SLT). SLT — это самый современный метод лечения, который понижает внутриглазное давление и улучшает показатели гидродинамики глаза при глаукоме. SLT — это возможность продолжать жить полноценной жизнью, сохранив зрение.

Для проведения SLT используется особый "холодный" лазер, что обеспечивает малоинвазивность процедуры.

Новейшая лазерная платформа Optimis Fusion, успешно используемая врачами Клиники др. Соломатина, обеспечивает пациенту максимально точный и надежный результат.

Как происходит современное лечение глаукомы?

Процедура проводится амбулаторно и занимает всего несколько минут. Перед началом SLT пациенту закапывают обезболивающие глазные капли и устанавливают специальную контактную линзу. Во время процедуры пациент находится в смотровом кресле, а сам процесс похож на обычное обследование глаз благодаря специально разработанному микроскопу.

Микроскоп оснащен высокотехнологичным лазером, который вырабатывает короткие импульсы малой энергии, стимулирующие естественные исцеляющие процессы для снижения внутриглазного давления. В ходе процедуры офтальмолог выполняет лечение дренажной системы глаза, которая отвечает за отток внутриглазной жидкости, что восстанавливает нормальное внутриглазное давление.

Процедура бескровная, щадящая для структур глаза и безболезненная для пациента. Вероятность возникновения осложнений и нежелательных реакций после проведения SLT на Optimis Fusion практически отсутствует.

Как проходит восстановление после SLT?

После проведения процедуры пациент возвращается к привычной повседневной активности, в том числе может водить автомобиль. Во время реабилитационного периода пациент закапывает противовоспалительные капли. После окончания восстановительного периода обычно не требуется закапывание капель, снижающих глазное давление, но необходим контроль глазного давления под наблюдением специалиста.

Как часто необходимо повторять лечение?

Благодаря щадящему воздействию, SLT можно применять многократно. Значительное снижение внутриглазного давления наблюдается через несколько дней после проведения SLT, а стабилизация результата наступает через 1-3 месяца. Эффект от процедуры сохраняется на протяжении нескольких лет, при этом важно регулярно проходить профилактический осмотр у офтальмолога. Спустя некоторое время, в зависимости от индивидуальных показателей пациента и предписаний врача, может понадобится повторное проведение процедуры.

Где в Риге лечат глаукому при помощи SLT?

В Риге селективную лазерную трабекулопластику на новейшей лазерной системе Optimis Fusion проводят опытные и высококвалифицированные офтальмологи в Клинике др. Соломатина. Записаться на предварительное обследование и узнать подробнее о лечении глаукомы можно по телефону +371 67 217 317 или заполнив онлайн-форму на домашней странице клиники.