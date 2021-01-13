Cамая популярная диета в Латвии. Возможно ли быстро так похудеть!?

Не секрет, что лишний вес встречается почти у каждого третьего жителя Латвии. Чтобы узнать, что на самом деле стоит за знаменитой Стокгольмской диетой и можно ли легко похудеть за короткое время, мы попросили Атиса Бауманисa испытать ее на собственной шкуре.Атис до сих пор удивляется достигнутому результату - быстро и без особых усилий он сбросил 21 килограмм.

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Каким был Ваш прежний опыт похудения?

Я делал вид, что лишний вес меня не беспокоит. Не предпринимал ничего, чтобы его сбросить, так как погрузился в нечто вроде апатии. Не верил никаким «чудо-таблеткам» для похудения.

Какая у Вас была мотивация похудеть именно сейчас?

Я понял, что необходимы перемены в жизни. Я чувствовал себя плохо и выглядел плохо, и надо было признать, что причиной этого был лишний вес. Я понял, что хорошо это не кончится, так как из-за лишнего веса я становился все более подавленным и беспомощным.

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Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

Истории успеха Стокгольмской диеты в интернете я заметил уже давно. Надо сказать, что хорошие отзывы и наглядные фотографии людей «до» и «после» убедили и меня, поэтому решил попробовать эту диету сам. К тому же плата за регистрацию была совсем небольшой, поэтому решил, что надо хотя бы попробовать. Теперь видно, что мое решение многократно окупилось.

Вам удавалось соблюдать диету?

Во-первых, я был очень доволен тем, что в моем плане питания не был указан ни один экзотический компонент. Все необходимое я мог приобрести в магазине около дома. Во-вторых, это не такая диета, где тебя просто заставляют есть овощи и листья салата. Здесь реально вкусные рецепты, и после каждого приема пищи испытываешь необходимое ощущение сытости. В первую неделю вес падал почти каждый день, и в конце недели одежда уже стала свободной. Всего до сих пор я сбросил 21 килограмм лишнего веса. Мои положительные изменения замечали многие, и мне приходилось им раскрывать свою тайну. Я стал источником вдохновения для многих людей с лишним весом.

Вы бы порекомендовали другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

Все просто – если хотите быстро привести себя в форму, надо попробовать этот метод! Начните с выполнения теста на сайте StockholmDiet.com, и результаты будут уже через неделю!

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