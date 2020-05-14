Carguru исполнилось 3 года! Как развивался каршеринг в Риге?

В Латвии каршеринг появился в мае 2017 года, вместе с началом работы Carguru. "На старте у нас было двенадцать автомобилей и огромное количество вопросов, относительно будущего проекта" — так ситуацию в 2017 году комментирует автор идеи Владимир Рескайс.

"Три года назад очень небольшое количество людей в Латвии знали, что такое каршеринг. Фактически, нам надо было справиться не только с запуском нового сервиса, но и создать для него рынок. И, как мне кажется, у нас это получилось. Более того, я уверен, что во многом именно благодаря Carguru, Рига сейчас переживает настоящий бум сервисов городской мобильности" – продолжил он.

Владимир признается, что в самом начале мало кто верил в концепт. Многие были уверены, что такая услуга в городе не приживется. Тем не менее, вопреки скептикам, новый вид транспорта и сам концепт заинтересовал горожан. Стали появляться первые клиенты, количество поездок увеличивалось, компания работала над совершенствованием собственного приложения и постепенно пришла уверенность того, что каршеринг необходим городу и услуга жителям пришлась по душе.

На автомобилях Carguru ежедневно совершается порядка тысячи поездок. "По сравнению с 2018, в 2019 году мы утроили количество поездок, а общий пробег в 10 раз превысил расстояние до Луны."– отметил Владимир.

Каршеринг завоевывает сердца не только рижан, но и всего мира. Более того, так как этот вид мобильности оказывает позитивное влияние на городскую среду, во многих городах мира развитие каршеринга поддерживается городским руководством. "Надеюсь, что и рижское руководство обратит свое внимание на потенциал каршеринга. Вредные выбросы, загруженные стоянки и пробки – со всем этим помогает бороться каршеринг. Позитивный эффект достигается за счет того, что в городах с развитым каршерингом люди все чаще отказываются от личного транспорта и пересаживаются на каршеринг. Также, каршеринг способствует развитию альтернативных средств передвижения - велосипед, общественный транспорт и т.д. А в нашей ситуации, когда все машины в автопарке только гибриды – это значит еще меньший уровень выброса CO2 в атмосферу!" – подытожил руководитель компании.

Так что же требуется знать, чтобы не отстать от жизни? Во-первых, то, что главным проводником в мир автомобилей краткосрочной аренды является смартфон, с установленным приложением Carguru: это и личный «брокер», и верификатор личности клиента, и ключ к дверям всех автомобилей. Чтобы стать пользователем, должно быть действительное водительское удостоверение, возраст не менее 21 года и стаж вождения автомобиля не менее двух лет. Carguru более требовательны к новым пользователям и процессу регистрации. Это связано с тем, что в компании верят в то, что подобного рода сервисы должны ответственно подходить к регистрации людей, которым будет доверено управление автомобилем.

Как только человек прошел регистрацию и получил подтверждение, все становится совсем просто. С помощью своего смартфона он может найти, зарезервировать и открыть любую из свободных машин. Арендовать можно и на 10 минут, и на 24 часа, все зависит от пожелания пользователя. При этом, основные расходы связанные с эксплуатацией машины включены в тариф. В большинстве случаев пользователь платит только за время, которое он пользовался машиной!

В 2020 году Carguru планируют добавить новые модели машин, увеличить спектр услуг и продолжить работу над совершенствованием своего приложения. Цель – сделать сервис максимально доступным, выгодным и удобным.

"Уверен, что скоро владение личной машиной будет казаться на столько же абсурдным, как сейчас, например, курение в помещении. Будущее за каршерингом! Спасибо рижанам за доверие и поддержку на протяжении 3х лет" – Владимир Рескайс.