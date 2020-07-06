Carguru укрепляет статус дружественного для экологии сервиса.

Первый латвийский оператор каршеринга Carguru, совместно со своим многолетним партнером Ernst&Young Baltic, разработали усовершенствованный концепт развития компании на ближайшие три года, который подразумевает постепенный переход на полностью электрический транспорт.

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"Более трех лет назад, когда мы только планировали свою работу, ставка была сделана на машины с гибридным двигателем. Несмотря на то, что бизнес логика подсказывала выбрать машины подешевле, мы сразу взяли курс на "зеленые" решения в сфере мобильности. На тот момент, модель с полностью электрическим транспортом выглядела очень нереально, в первую очередь, из-за цены и слабой инфраструктуры в городе", — комментирует ситуацию основатель Carguru Владимир Рескайс.

Утвержденный план подразумевает, до конца 2022 года, увеличить автопарк как минимум до 1000 машин, из которых большинство будут электрическими. От машин с гибридными двигателями, пока что, полностью отказываться не планируется.

"На данном этапе развития, электромобили не способны полностью заменить классические машины. Именно поэтому мы хотим оставить возможность пользоваться всеми преимуществами гибридов, но при этом начать осваивать технологию работы с полностью электрическим транспортом и еще больше снизить средний показатель вредных выбросов в атмосферу в нашем автопарке.", — продолжает Владимир.

В сотрудничестве с Volkswagen, Moller Auto Lidosta, уже заказаны первые машины VW e-Up!, которые в скором времени начнут появляться на улицах Риги.

"Мы рады поучаствовать в подобном проекте и рады, что именно электрические машины марки VW одними из первых будут доступны горожанам и гостям столицы. Недаром машины марки Volkswagen известны и широко распространены в каршеринговых компаниях Западной Европы", — комментирует сотрудничество руководитель отдела продаж Volkswagen, Moller Auto Lidosta Эдгарс Штурцс.

Цель компании Carguru состоит в том, чтобы обеспечить постоянное улучшение качества жизни в городе с помощью инновационных решений для мобильности. Carguru, как и каршеринг в Риге, появились 3 года назад. На протяжении трех лет компания работала над формированием рынка каршеринга, и продолжает задавать тренд, усиливая направление "eco-friendly sharing" (дружественный для окружающей среды сервис совместного использования автомобилей) в городе!

"Во всем мире, города приходят к одному и тому же выводу: чем меньше автомобилей на улицах — тем лучше", — отметил руководитель компании Владимир Рескайс. "Мы — за "новую мобильность", — эта концепция заключается в том, что жители городов больше полагаются не на свои автомобили, а на сервисы мобильности.

"Мы стремимся к тому, чтобы освободить общественные пространства от машин и создать город для людей. Я уверен, что в скором будущем владением личным транспортом станет моветоном. Будущее за каршерингом", — говорит он.