Центр АХХАА приглашает исследовать секреты ваших чувств на новой выставке!

20 мая крупнейший в Балтии научно-развлекательный центр АХХАА открыл свои двери для новой увлекательной выставки "Аххаа, чувства!". Дети и взрослые смогут глубже изучить человеческие чувства — обоняние, вкус, осязание и слух — и больше узнать об их уникальных свойствах. Выставка будет открыта для посетителей до ноября этого года.
Обращали ли вы внимание на то, каким образом вы чувствуете запахи и вкусы, слышите звуки и ощущаете разные вещи вокруг вас в повседневной жизни? Впервые в истории научного центра АХХАА обычный выставочный зал превратился в игровую площадку, которая перенесет вас в сказочный и захватывающий мир сенсорных исследований. Экспонаты помогут найти ответы на вопросы о том, может ли холод быть теплым, что страшнее — звуковое торнадо или ветровой смерч, а также дадут представление о том, каково это — жить в мире, где есть только зеркала.
Наши чувства и представления о них будут перевернуты с ног на голову. Вы получите возможность укусить звук и познать экспонат, который заставит вас заикаться. А будоражащее нервы испытание поможет узнать, какова ваша выдержка электрического напряжения.
Выставка "Аххаа, чувства!" активизирует все человеческие чувства и позволяет ощутить детям и взрослым каждое из них как отдельное, захватывающее приключение, придавая новую степень доверия нашим ушам, глазам, пальцам и носам и помогая осознать их значение в нашей жизни. "Почувствуй, если осмелишься"!
В дополнение к выставке "Аххаа, чувства!" клиенты могут посетить три другие отдельные выставки. В Зале природы можно познакомиться с повседневной деятельностью муравьев, цыплят и экзотических рыб. В Фойе можно с интересом путешествовать по зеркальному лабиринту, а также разгадывать буквенные головоломки, разглядывать себя в кривых зеркалах и решать разные познавательные задачи.
В Зале технологий можно прокатиться на велосипеде по канату через весь зал, сфотографироваться с лопающимся воздушным шаром и познать изнутри домашние электрические приборы. А тем, кому интересна анатомия, понравится медицинская коллекция Тартуского университета, где представлены целые человеческие органы, образцы разных заболеваний и даже один экспонат, датированный 1803 годом.
Главная цель научного центра АХХАА — познакомить людей с наукой и вдохновить их на радостные открытия окружающего мира. На сегодняшний день мероприятия АХХАА посетили более 2 000 000 человек.
Для более удобного посещения выставки мы рекомендуем воспользоваться недавно запущенным веб-приложением AHHAA. С его помощью можно не только купить билеты в электронном виде, но и легко въехать и выехать с парковки выставочного центра.
Ищите здесь дополнительную информацию: https://www.ahhaa.ee/ru/ahhaa-chuvstva
И следите за нами в социальных сетях: