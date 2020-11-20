Человеческие привычки меняются — дома заселяют роботы

Наш дом — наша крепость. Эта поговорка приобретает совершенно новое значение на фоне Covid-19, когда мы, пытаясь укрыться от пандемии, все чаще закрываемся дома, и там изо дня в день кипит работа, быт и вся жизнь. Итак, наши привычки меняются — и все меньше времени остается на уборку в доме, поэтому специалисты ECOVACS вот уже более 20 лет находятся в поиске решений, как роботы могли бы облегчить быт каждого из нас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мировой и Балтийский рынок роботов-пылесосов

По опубликованным в июне этого года данным исследования, проведенного www.grandviewresearch.com, стоимость всемирного рынка роботов-пылесосов в 2019 г. достигла 2,56 миллиарда долларов США. Ожидается, что с 2020 г. до 2027 г. эта цифра будет увеличиваться на 17,7 % ежегодно. Потребность в роботах-пылесосах в основном обусловлена изменениями в образе жизни людей и ростом их доходов. Все больше взрослых людей сталкиваются с нехваткой времени на самые обычные бытовые дела и скорее склонны приобрести пылесос, способный убрать территорию без вмешательства человека.

По словам специалистов одной из крупнейших в странах Балтии компаний оптовой торговли ACC Distribution, рынок роботов-пылесосов ECOVACS в Литве, Латвии и Эстонии значительно вырос, если сравнить три квартала 2019 года с тремя кварталами 2020 года. Оценивая все страны Балтии в целом, рынок роботов-пылесосов вырос вдвое, а продажи пылесосов ECOVACS подскочили в целых 4 раза. Продажи роботов-пылесосов ECOVACS в Литве в упомянутый период выросли в 10 раз, в Латвии наблюдался незначительный рост, а вот в Эстонии они увеличились в целых 11 раз. По словам экспертов в области торговли, более всего на эти изменения повлиял и технологически обновленный ассортимент пылесосов ECOVACS, а также повышенное внимание производителя к потребностям каждого клиента.

Каждой семье — по роботу

ECOVACS специализируется в области разработки решений для "умного дома" и занимается этим делом вот уже более 20 лет. Задолго до того, как концепция "умного дома" вошла в моду, данная организация уже лидировала в сфере передовых новинок домашней роботики. Специалисты компании находились в неустанном поиске способов, как роботы могли бы облегчить быт каждого из нас. Все это время они преследовали одну и ту же цель: каждой семье — по роботу, и эта идея вела их вперед более двух десятилетий.

Этот год стал для компании особенным — в устройствах удалось реализовать технологические новшества и значительно расширить ассортимент продукции. Людям был предложен выбор от современного робота-пылесоса c искусственным интеллектом до беспроводного мойщика окон. Приборы способны справиться со сложнейшими задачами в уборке дома, вне зависимости от его величины или бюджета хозяина.

Как выбрать робот-пылесос, который действительно приберется в доме?

Когда видишь вокруг такое разнообразие домашних помощников, естественным образом встает вопрос, на что именно стоит обратить внимание при выборе робота-пылесоса. Какими качествами должен отличаться прибор, если пылесос выбирает семья, в которой есть и дети, и животные, или специалист, работающий удаленно в своей студии.

Педантичные энтузиасты технологий наконец могут вздохнуть с облегчением

Владельцам больших домов и энтузиастам технологий, стремящимся к идеальной чистоте дома, стоит обратить особенное внимание на созданные ECOVACS модели DEEBOT OZMO T8, представленные в целых 3 вариантах. Если вы захотите приобрести именно их, придется чуть шире раскрыть свой кошелек, но функции, которые им подвластны, стоят того. Эти роботы прекрасно различают разбросанные по дому ботинки, носки, кабели, одежду или коврики в ванной, и с прецизионной точностью объезжают их, когда пылесосят или моют пол.

Благодаря технологии TrueDetect 3D все три устройства способны детально просканировать комнату, обнаружить ножки стульев, занавески, мелкие вещи на полу, и за несколько секунд составить эффективную карту уборки. Данная технология дает роботу возможность "видеть" обстановку, почти как человеку, и позволяет ему избежать столкновения с вещами, бегающими детьми или домашними питомцами. Устройства не застревают в узких местах, там, где не могут проехать. Более того, эти роботы удаляют с пола даже стойкие присохшие пятна, так как в них предусмотрена специальная поломоечная технология: электроуправляемая пластинка очистителя воздействует на пол высокочастотными вибрациями, имитирующими движение, как если бы вы терли пол рукой. Поэтому пол не только вытирается влажной салфеткой, но и эффективно моется.

Само собой разумеется, что эти роботы-пылесосы управляются при помощи мобильного приложения, в котором можно создать и виртуальные преграды там, где вы не хотите, чтобы робот прибирался. Поскольку в пылесосах предусмотрены трехслойные системы фильтрации пыли, можете быть спокойны — после уборки в доме точно можно будет дышать чистым воздухом.

Дополнительный бонус DEEBOT OZMO T8+ заключается в том, что этот прибор продается вместе со станцией самоочистки. Словом, вы сможете забыть о пылесосе примерно на месяц, потому что, убрав в доме, этот умный домашний помощник сам вернется на базу, где выгрузит и опорожнит контейнер для пыли. Такая база подходит и для роботов DEEBOT OZMO T8 и DEEBOT OZMO T8 AIVI, только к ним ее нужно покупать отдельно.

Нынешние роботы-пылесосы обладают искусственным интеллектом

Ну а последние созданные ECOVACS технологии искусственного интеллекта и интерпретации визуальных данных AIVI TM уже работают в самом передовом устройстве, выпущенном данной компанией, — DEEBOT OZMO T8 AIVI. Мобильное приложение позволяет пылесосу отметить и те места, которые он не убрал. Хозяину остается только собрать оставленные не на своих местах вещи и отправить робот на уборку еще раз, только теперь он автоматически поедет прямо к непропылесошенному месту. Кроме того, в него встроена видеокамера. Если вы хотите, находясь вдалеке, увидеть на экране своего телефона, чем занят ваш домашний питомец, или проверить, действительно ли вы выключили какой-то из электроприборов, вам нужно включить приложение в телефоне и дать роботу указание, к какому месту в доме он должен отправиться.

DEEBOT OZMO 950 — робот-пылесос, завоевавший признание в европейских странах

Тем, кто хотел бы объединить в роботе-пылесосе умные функции с исключительной мощностью, стоит обратить внимание на DEEBOT OZMO 950. Этот робот понравится людям, стремящимся не отставать от передовых решений в области уборки дома и живущим в домах с большей площадью, но не желающим тратить на робот-пылесос слишком много денег. В данном устройстве предусмотрены три уровня мощности всасывания — в зависимости от того, по какой поверхности пола он передвигается, и как сильно она нуждается в чистке. Кроме того, этот домашний помощник способен одновременно мыть и пылесосить большие пространства, а также, просканировав помещения, составить эффективнейшую карту уборки даже не для одного, а для нескольких этажей. DEEBOT OZMO 950 в этом году получил официальное подтверждение того, что он является роботом № 1 в категории пылесосов в Испании, Франции, Италии и Германии.

Соотношение цены и качества при выборе робота-пылесоса для семьи

DEEBOT U2 и DEEBOT U2 PRO — это замечательные, тихо действующие роботы, которые подойдут для любой семьи, живущей в небольшом доме, в которой есть дети и домашние питомцы, но которая не хотела бы переплачивать за робот-пылесос. Эти устройства, как и другие роботы-пылесосы ECOVACS, управляются при помощи мобильного приложения, в котором можно выбрать время уборки, а также наметить ее карту. Как и большинство роботов этого класса, они и пылесосят, и моют пол одновременно, а разрядившись, возвращаются на базу для зарядки. Они обходят препятствия, не царапают вашу мебель и не падают с лестниц. Кроме того, в них интегрированы умные колонки Google Home и Amazon Alexa.

И еще: DEEBOT U2 PRO обладает одной очевидной исключительной особенностью — специальной силиконовой щеточкой для сбора с пола и ковров шерсти животных и гораздо более вместительным по сравнению со стандартными контейнером-сборником. Поэтому любителям длинношерстных животных не стоит опасаться, что щетка робота забьется шерстью и не сможет тщательно очистить пол в комнате. Кроме того, вы можете быть спокойны — увеличенного контейнера для пыли точно хватит на сбор всей грязи в доме, и его не придется чистить в самый разгар уборки.

Чистые окна — можно и пальцем не шевелить

Роботы-пылесосы — не единственные выпускаемые ECOVACS бытовые помощники. Эта компания также производит роботов-мойщиков окон: Winbot 880 и беспроводной Winbot X. Новейшие технологии в области мытья окон позволяют людям чистить эти труднодоступные поверхности не 2 раза в год, а тогда, когда стекло действительно загрязнилось. Современные устройства для мытья окон тщательно их очищают, не оставляя полос или пятен. Они оснащены специальным дополнительным аккумулятором, поэтому, закончив работу и разрядившись, они точно не отлипнут от стекла и подождут, пока вы их снимете.

В наше наполненное разными вызовами время, когда работа, досуг в кругу семьи и бытовые заботы совершенно перемешались, вызывая немалый стресс и массу отрицательных эмоций, ECOVACS находится в неустанном поиске передовых технологий в области бытовой роботики, чтобы каждый из нас мог обрести разумного помощника, освобождающего время для более радостных моментов в жизни.