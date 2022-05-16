Человек перестанет пить, когда будет способен почувствовать себя счастливым

Похмелье? Тревога и депрессия? Опухшее лицо? Бессонница? Распавшаяся семья? Стыд? Неприятности на работе и долги? Эти чувства свидетельствуют о чрезмерном и неконтролируемом употреблении алкоголя. В в современном мире алкоголь мешает полноценно жить очень многим людям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Не секрет, что при регулярном употреблении крепких напитков у человека происходит повреждение мозга, в результате чего без опьянения он больше просто не способен ощущать радость, удовлетворение и счастье.

Латвийские ученые в сотрудничестве с Латвийским институтом органического синтеза, создали уникальный, 100% натуральный препарат FACCEX, который способствует восстановлению угнетенной алкоголем умственной и физической работоспособности, сохранению здорового сна, позитивного настроения, укреплению природного иммунитета организма и благоприятно воздействует на центральную нервную систему.

FACCEX создан по принципу восстановления организма, чтобы стимулировать хорошее самочувствие, энергию и работоспособность, чтобы способствовать уменьшению тяги к алкоголю и стимулировать мотивацию к ведению трезвого образа жизни.

Ведь, как известно, едва человек начинает эмоционально, духовно и физически чувствовать себя лучше, у него уменьшается желание напиться, и при приеме FACCEX, медленно, но стабильно разрушается привычка употребления алкоголя.

Специалисты, которые работали над созданием FACCEX, говорят, что стабильное эмоциональное и физическое состояние является основной для успешной борьбы с алкогольной зависимостью.

В состав препарата входят только такие растения, действие которых на различные системы организма выяснено в ходе научных исследований, и особенно были отобраны такие, в состав которых входят вещества, способные усиливать эффективность друг друга.

Например, гриб рейши — это известный, тонизирующий организм гриб, который стимулирует процессы метаболизма и иммунитет, а также помогает тем, кого мучает бессонница и тревога. Благодаря имеющимся в его составе биологически активным веществам, гриб рейши уменьшает вызываемые алкоголем перемены и помогает устранить характерную для употребляющих алкоголь тревогу.

И левзея, которую в народе называют алтайским чудом, и которая излечивает человека от 14 болезней и наполняет его молодостью — это издревле известное растение, биологически активные вещества которого восстанавливают духовную и физическую работоспособность и помогают при функциональных расстройствах нервной системы.

FACCEX не вызывает плохого самочувствия, если в процессе применения будет нарушен режим воздержания. Поэтому препарат можно безопасно применять и в период, когда человек собственными силами еще не способен полностью сопротивляться "зеленому змию", но в этом случае самочувствие после употребления алкоголя будет лучше.

Cтабильное эмоциональное и физическое состояние является основной для успешной борьбы с алкогольной зависимостью.

FACCEX заслужил признание наркологов

Новейший препарат от создателей „Милдроната" положительно уже оценил психиатр-нарколог Dr.med.h.c. Янис Страздыньш. Опытный нарколог в беседе сказал, что он мог бы стать „новым Милдронатом": „Первые наблюдения являются положительными. FACCEX снимает похмелье, повышает тонус, он обладает широкими возможностями. Почему в разработке этого препарата принимал участие Институт органического синтеза? Потому, что профессор Калвиньш имеет очень большой опыт в разработке лекарств.

Пищевую добавку FACCEX легко применять. Это специально созданный порошок из натуральных растений, из которого готовят напиток и употребляют его два раза в день — утром и вечером.

FACCEX расфасован по пакетикам — один пакетик на один раз.

Курс применения FACCEX — 27 дней. Курс применения можно повторять 3 раза без перерыва и препарат не вызывает зависимости.

FACCEX доступен в двух упаковках — полный 27-дневный курс и дозы на одну неделю.

FACCEX можно приобрести на домашней странице www.faccex.lv

Анонимность гарантирована

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Полный список аптек, в которых можно приобрести препарат, ищите на домашней странице.

*Биологически-активная добавка. Биологически-активная добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Рекламная статья при сотрудничестве с Intelligent Formula Trade