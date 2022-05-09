Чем опасна диарея и как с ней бороться

Желудочно-кишечный тракт — это важная часть иммунной системы, которая предназначена для того, чтобы переработать пищу и впитать из нее все необходимое организму, а ненужное — вернуть обратно природе. Когда в эту среду попадают вирусы, вредные бактерии и токсины, то нарушается нормальная работа кишечника. Диарея — это реакция организма на нежелательных "гостей" — кишечник начинает работать ускоренно и мгновенно выводит все лишнее, включая еду. Чтобы лучше понять причины диареи и как ее лечить, важно знать, как работает желудочно-кишечный тракт.

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У желудочно-кишечного тракта есть несколько защитных слоев — химический или слизистый слой, биологический или слой с хорошими бактериями, которые живут и размножаются в слизи, а также эпителий, он же механический слой. Все вместе эти слои образуют барьер, который защищает организм от нежелательных микроорганизмов, но в то же время позволяет произойти благотворному взаимодействию. Понос в основном вызывают различные вирусы и бактерии, которые попадают в желудочно-кишечный тракт и проникают сквозь этот барьер, образуют будто бы язвочки или "пустоты" и расстраивают нормальную работу кишечника. Диарея — это защитная реакция организма.

Почему диарея особенно опасна для детей?

Зная структуру кишечника, можно лучше понять, почему именно для маленьких детей понос может быть особенно опасным. Если в кишечнике есть воспаление и повреждение, ребенок очень быстро теряет жидкость и хорошие вещества, в организм попадают токсины, значительно ухудшается самочувствие.

Поэтому важно следить за водным балансом, так как маленькие дети не всегда в состоянии рассказать о своих ощущениях. Младенцев, которые питаются материнским молоком, при поносах нужно чаще прикладывать к груди, чтобы обеспечить потребление жидкости. В свою очередь, детям постарше нужно регулярно напоминать пить воду.

Что делать?

Бытует мнение, что первая помощь при диарее — это активированный уголь, однако это ошибочно. Активированный уголь правильно принимать в растертом виде, растворив его в воде. Он очень хорошо всасывает в себя токсины, тем не менее, уголь не в состоянии повлиять на другие процессы, следовательно, не может вылечить проблему. "Одиночный" прием дополнительных бактерий при поносе тоже не поможет. Если слизистая кишечника повреждена, то хорошим бактериям негде размножаться. В свою очередь, доступные в аптеках и эффективно применяемые медикаменты могут остановить ускоренную работу кишечника, но в этом случае все вредные токсины остаются в организме и не происходит лечение.

Очень важно "наклеить пластырь" на поврежденную поверхность кишечника — места, где образовалось воспаление и распад тканей. Кроме того, важно сделать это правильно. Наиболее эффективно это достигается с помощью продуктов, сделанных из натурального материала, добытого из белой глины. Белая глина образует кристаллики или пленки, которые многочисленными слоями покрывают и лечат поврежденные участки в кишечнике, а также нейтрализуют вирусы, бактерии и токсины. Это покрытие позволяет организму и слизистым восстанавливаться, чтобы хорошим бактериям было где жить. Поэтому белая глина — это средство, с помощью которого необходимо начать лечение поноса в первую очередь.

Белая глина покрывает стенки кишечника, она адсорбирует все ненужное, лечит, и, что важно, затем выводится из организма, не оставляя негативных последствий. Здесь следует учесть следующее: если случился понос, то вещество вывелось из организма, поэтому его следует принять снова. Закономерно, что для детей эта доза меньше, для взрослых — больше, и важно пройти полный курс лечения, следуя указанной инструкции.

Сказанное выше не означает, что другие продукты в борьбе с диареей — это плохо, просто они не так эффективны и подходят не для всех случаев.

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Как избежать заболевания

Возбудителями диареи в большинстве случаев являются вирусы и бактерии. Это могут быть также различные токсины, химические вещества и неизвестные примеси — диарея может сигнализировать о пищевом отравлении, которое чаще всего вызвано просроченными или неправильно хранящимися продуктами. Обычно возбудителями являются микробные токсины, которые размножились в пище — стафилококки, кишечные палочки и сальмонеллы. Отправляясь в путешествие, или, например, посылая ребенка в летний лагерь или в гости к бабушке, в аптечку обязательно нужно положить продукты, содержащие белую глину.

Чтобы избежать заболевания, важно соблюдать личную гигиену. Каждый день тщательно мыть руки с мылом — после посещения туалета или смены детского подгузника, после контакта с животными, перед едой, перед приготовлением пищи и после контакта с сырым мясом.

Взрослым важно следить за гигиеной своих детей, напоминать им о необходимости мытья рук, и помогать это сделать, если ребенок еще сам не может должным образом позаботиться о себе. Следует отметить, что кишечные инфекции чаще поражают детей с ослабленным иммунитетом, поэтому нужно ежедневно его укреплять с помощью сбалансированной диеты, принимая все необходимые витамины и минералы.

Отправляясь в путешествие в экзотические страны, не стоит пить воду из-под крана и полоскать ей рот после чистки зубов, а руки после мытья желательно дополнительно продезинфицировать.

Также следует обратить внимание на обработку продуктов. Овощи и фрукты должны быть правильно вымыты, а мясо термически обработано, чтобы были уничтожены болезнетворные бактерии и вирусы. Для приготовления сырых продуктов рекомендуется использовать отдельную разделочную доску.

Острая диарея: что делать

Об острой диарее, как правило, говорят в тех случаях, когда жидкий стул присутствует три или больше раз в день и продолжается до двух недель, однако, как правило, симптомы уменьшаются уже в течение первых 48 часов. Чтобы быстро и эффективно облегчить симптомы, необходимо в первую очередь начать лечение с помощью продуктов, содержащих белую глину. В каких случаях нужно искать помощь врача:

если в поносе видна примесь крови;

если наблюдается повышенная температура тела, лихорадка;

значительно уменьшается вывод мочи;

когда появляются очевидные симптомы обезвоживания — неутолимая жажда, мышечная слабость, головокружение, ощущение сухости во рту;

если в течение 48 часов состояние не улучшается, а ухудшается.

Источники: "Healthline", Инструкция по использованию Smecta

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Статья написана вместе с Ipsen Pharma.