Чем полезна ментальная арифметика?

"Освоить счет в пределах сотни до первого класса может каждый ребенок" — утверждают специалисты образовательного центра AlfaRobot Education. Причем видимых результатов можно достигнуть уже за четыре месяца. Именно столько длится базовый курс ментальной арифметики для детей 5-6 лет. Занятия, которые проходят в игровой форме, стоят всего 24 евро в месяц. В стоимость входит все необходимое для учебного процесса — набор методических материалов, специальные счеты, а также наборы для творчества и игры, которые не позволят ребенку заскучать на занятии.

"Обычно детям очень нравится соревноваться друг другом и "играть в математику". Система обучения устроена так, что одинаковое внимание получают как малыши, способные быстро воспринимать учебный материал, так и те дети, которым требуется больше времени для освоения нового. В группе не более 16 детей и два педагога, что позволяет учитывать индивидуальный темп каждого ребенка" — рассказал Гинтс Круминьш, директор AlfaRobot Education, — "В результате — ребенок сможет решать арифметические задачи в уме всего за несколько секунд".

Надо сказать, что небольшие задания на повторение выдают ребятам и на дом. Однако, по мнению педагогов, уделять им нужно не более 10-15-ти минут в день. Этого вполне достаточно, чтобы вспомнить принцип счета, отличный от метода "пальцев" или счетных палочек, которыми пользуются все дошкольники.

Помимо занятий для самых маленьких, есть и более продвинутые модули для школьников. Особая система счета позволяет быстро запомнить таблицу умножения, а также делить и умножать двузначные цифры в уме. "Подобные занятия не заменят системного обучения предмету в школе. Однако мы много консультировались с научными работниками, которые подобный навык назвали конкурентным преимуществом ребенка. Это развивает не только способность быстро производить арифметические действия в уме, но и приучает ребенка к концентрации, увеличивает емкость памяти и устойчивость внимания" — подытожил Гинтс Круминьш.

И действительно, возможность выполнить в уме действия, для которых другим детям необходим калькулятор или бумага, способны поднять самооценку любого школьника. Многие из заданий авторы курса AlfaRobot Education построили так, чтобы ребята даже в настольных играх и эстафетах решали числовые цепочки на скорость. Таким образом, занятия математикой не напоминают скучные консультации с репетитором. Однако, и развлекательной научной программой это уже не назовешь. В конце концов далеко не каждый взрослый способен умножить в уме двузначное число быстрее калькулятора.

На данный момент AlfaRobot Education проводит обучение детей по своим авторским методикам более чем в 180 школах и детских садах Латвии. Более четырех с половиной тысяч человек уже освоили одну или несколько программ школы. Записаться можно на открытый курс на домашней страничке компании: www.alfarobot.lv. Если по какой-то причине в вашем учебном заведении занятия не проходят, есть возможность посещать уроки по выходным дням в учебных классах в Риге, по адресу Бульвар Райниса 25.

Задать свои вопросы по поводу программы можно по телефону +371 67 220 806 либо воспользовавшись электронной почтой info@alfarobot.lv.