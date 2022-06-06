Через тернии к зрению мечты

Привет! Меня зовут Симона. Я — мама. В свободное время делюсь в Инстаграме своими буднями, жизнью и ценными советами. Сегодня поделюсь с вами историей о том, как я решила отказаться от очков и обрести новую жизнь.

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Проблемы со зрением родом из детства

Очки я носила с детства — с 12 лет. С подросткового возраста, примерно с 16 лет, начала носила линзы. Очки мне очень не нравились, и я их использовала только вечерами, а в остальное время носила линзы.

За рулем автомобиля, по вечерам, тоже было очень сложно, потому что глаза начинали болеть, уставать, становились сухими — это очень изматывало. Ночью кормила ребенка: просыпалась, и сразу нужно было искать очки, так как ничего без них не видела.

Шаг за шагом

Много лет я планировала, изучала информацию, советовалась со знакомыми, смотрела видео. Долгое время не решалась на операцию из-за ее высокой стоимости, но, когда посчитала свои ежегодные расходы на очки и линзы, поняла, что она того стоит. Я, наконец, собралась!

Моим первым, но еще очень неуверенным шагом к новому зрению стала консультация в Клинике др. Соломатина. Там все подробно объяснили, и мне стал понятен процесс, который предстоит пройти. Это и стало решающим моментом. Мы с доктором поставили задачу: чтобы я видела без очков и линз как вблизи, так и вдаль.

Неожиданные открытия

Перед операцией мне нужно было прийти на диагностику. Это был достаточно сложный процесс ─ никогда не проходила настолько серьезную проверку. Была в шоке, что так долго проверяют глаза, проверка длилась 2,5 часа. Все проверяли досконально. На проверке узнала, что у меня астигматизм, о котором я даже не подозревала.

"Очень часто болела голова, и все это от проблем со зрением."





Что ждет за дверью операционной?

Больше всего я волновалась о том, как все будет, когда я встану после операции — какие будут ощущения. Буду ли я снова видеть? Будет ли туман перед глазами? Будут ли они слезиться? Об этом я очень переживала. При входе в операционный зал все волнение пропало. Я легла на стол. Доктор подробно рассказал обо всем, что будет делать. Операция длилась всего 10 минут.

"Не было ни волнения, ни боли."

Мгновенье спустя

Когда я вставала с операционного стола, было небольшое замешательство. Я посмотрела на настенные часы. Я их видела, но немного затуманено, но уже намного лучше, чем всего 10 минут назад. Это неописуемая радость и счастье! Тогда я еще не поняла, на самом ли деле это произошло со мной. Неужели я снова будут видеть без очков?!

Восстановление: ожидание и реальность

Уже на следующее утро я проснулась с абсолютно новым взглядом на мир! Я смогла сесть за руль и самостоятельно приехать на послеоперационную проверку. Без очков! По дороге видела такие вещи, которые никогда раньше не замечала.

Скажу честно, когда я шла на операцию, то ожидала, что восстановление продлится намного дольше, а операция будет болезненной. Хорошо, что я ошибалась! С каждым днем мое зрение улучшалось. Первую неделю я капала увлажняющие капли, а также берегла глаза, чтобы в них ничего не попало.

Всем, кто боится — советую взять себя в руки

Я просто в шоке от того, насколько хорошо я сейчас вижу все мельчайшие детали. Никогда так не видела. Я очень рада! Это было мое лучшее решение, спасибо Клинике др. Соломатина и персоналу!

Всем, кто боится операции, я советую взять себя в руки, потому что это совсем не больно. Рекомендую тем, кто хочет, но не решается сделать лазерную коррекцию зрения, пройти первое углубленное обследование — после этого все станет намного понятнее. Врачи постоянно развиваются и появляются новые методики. Главное мыслить позитивно — маленькие мечты сбываются!

"Каждому, кто это читает, желаю прожить яркую, красивую жизнь без очков!"

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