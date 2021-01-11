"Черный ящик" для цен на лекарства
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Почему лекарства становятся все дороже? Почему в одной стране одни и те же медикаменты стоят в несколько раз больше, чем в соседней? На это есть несколько причин, но основные состоят в том, что существующая в ЕС система позволяет фармацевтическим компаниям играть в монополию, а процесс формирования цен на лекарства непрозрачен. В результате регулирование фармацевтического сектора ЕС не достигает своей главной цели — обеспечить жителям Евросоюза доступную медицину и лечение.

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Депутат Европейского парламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии, группа Зеленые/Европейский свободный альянс): "Обратимся для примера к онкологии. Исследования свидетельствуют, что за последние 10 лет цена на новые препараты для лечения рака увеличилась на 348% процентов, при этом сами лекарства не стали эффективнее. Произошло лишь незначительное улучшение в лечении пациентов. Рост цен на медикаменты зачастую намного опережает рост их эффективности. Фармацевтические компании ссылаются на высокие расходы на исследования и внедрение новинок. Однако проверить эту информацию невозможно, поскольку вопрос ценообразования часто засекречен. Все это напоминает волшебный "черный ящик", из которого можно вынуть любые цифры. В то же время многие компании получают поддержку из бюджета ЕС. Такая ситуация не может продолжаться бесконечно, поэтому наша группа "Зеленые/Европейский свободный альянс" в Европейском парламенте разработала план действий под названием "Доступная медицина для всех", который мы намерены последовательно внедрять".

План действий группы Зеленые/Европейский свободный альянс включает много конкретных предложений, мы приведем лишь некоторые из них:

  • Централизованное финансирование и координация исследований, связанных с разработкой медикаментов и вакцин. Это создаст публичную альтернативу частным монополиям с их высокими ценами. Проведение сравнительного анализа эффективности различных приемов лечения для выявления наиболее эффективных инноваций.
  • Введение обязательства для фармацевтических компаний, получающих публичное финансирование, предоставлять полную информацию о стоимости разработки медикаментов.
  • Установление обязанности для Европейской комиссии и национальных антимонопольных комитетов активно накладывать штрафы на компании за использование доминирующего положения на рынке и установление избыточно высоких цен.
  • Инвестирование в неприбыльные фармацевтические компании, задача которых — обеспечить разработку и производство медицинских продуктов в самых важных сферах и предотвратить возможные перебои в поставках жизненно необходимых лекарств.
  • Создание системы обмена информацией между странами ЕС и организация единых закупок на уровне ЕС, что позволит уменьшить закупочные цены и в будущем уравнять цены на одни и те же лекарства в разных странах Евросоюза.

Реформировать существующую систему необходимо как на местном уровне, так и на общеевропейском. Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, явно продемонстрировал, что в системе здравоохранения существуют огромные проблемы, и их решение требует новых подходов. Пора прекращать игры в монополию и "черный ящик".

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